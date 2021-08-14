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LADA Sport ROSNEFT Новость

Экипаж LADA стартует в ралли «Выборг» из Светогорска

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Открытие этапа на рыночной площади в Выборге отменили из-за ковидных ограничений

Экипаж LADA стартует в ралли «Выборг» из Светогорска

Сегодня в Светогорске Ленинградской области в 10:00 состоится технический старт ралли «Выборг», являющееся этапом Кубка России и Кубка губернатора Ленобласти. Команда LADA Sport ROSNEFT представлена своим основным экипажем в составе Дмитрия Воронова и Виктора Позерна, которые выступают на гоночной машине Granta R2.

Открытие ралли должно было состояться еще вчера и по традиции пройти на рыночной площади Выборга. Однако в последний момент мероприятие пришлось отменить из-за ковидных ограничений.

Тем не менее, само ралли состоится. Общая дистанция этапа составляет 281 километр, из которых более 84 километров приходится на шесть спецучастков, проложенных по гравийным и грунтовым дорогам. Участники уже имели возможность потренироваться перед стартом.

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