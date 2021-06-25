Борьба с жарой и с весом: как прошел второй этап РСКГ для «Лады»

В прошлый уик-энд в Нижнем Новгороде прошел второй этап российского чемпионата по кольцевым гонкам СМП РСКГ. Как вы возможно уже знаете, для заводской команды LADA Sport ROSNEFT, которую справедливо считают фаворитом серии, этот этап сложился непросто. Одержав победы в двух гонках из шести, пилоты «Лады» не смогли стать лидерами своих классов, и только Кирилл Ладыгин хотя и не выиграл гонок, остался на первой строчке в личном зачете.

А должно было быть иначе? РСКГ хотя и является для «Лады» главной автоспортивной ареной, все же не может быть моносерией. Дабы обеспечить честную борьбу организаторы чемпионата придумали систему балластов, которыми «награждают» излишне шустрые машины. И если на первом этапе в Смоленске о дополнительном весе мало кто думал, что в Нижнем Новгороде все стремились не только заработать побольше очков, но и избежать перегруза на следующие гонки.

Тем временем уже в воскресенье утром термометр на трассе показал непривычные даже для российского лета +32 градуса. Если вы читаете эти строки не в прохладном помещении, рекомендуем вам отложить текст до тех пор, как вы доберетесь до спасительного кондиционера. Потому, что иначе вам станет еще жарче.

LADA Sport ROSNEFT

«Туринг»

Как мы писали в статье о прошлом этапе, гоночные «Весты» TCR и действующий чемпион Кирилл Ладыгин показали абсолютное превосходство над соперниками. Как результат – плита балласта весом 30 килограммов, закрепленная в специальном месте на полу в центральной части автомобиля Кирилла, сделавшая его «Весту» самой тяжелой машиной в пелотоне.

В квалификации Ладыгин показал только шестой результат, признавшись, что этому еще следует радоваться. Ситуацию осложняло еще и то, что при такой жаре шины моментально начинали терять свои сцепные свойства. Время каждого последующего квалификационного круга неминуемо ухудшалось, так что у тех, кто не сумел собрать лучший круг с первой попытки шансов отыграться не оставалось.

В этих жестких условиях, а также с учетом балласта на потенциально самых быстрых машинах обладателем поула неожиданно стал Павел Кальманович на самой возрастной машине пелотона Seat Leon Cupra.

Ладыгин отлично стартовал и в первый поворот вошел уже третьим, но не удержал позиции и к финишу оказался там же, где был в квалификации. Его напарник Михаил Митяев в пылу борьбы и вовсе повредил тягу передней подвески и с неестественно вывернутым левым колесом и летящими во все стороны ошметками резины был вынужден вернуться в боксы и сойти с дистанции.

Надежда оставалось на реабилитацию во второй гонке с реверсивным стартом. И здесь Ладыгину вновь удалось прорваться вперед в первом повороте. Кирилл оказался вторым, уступив лидерство лишь своему многолетнему сопернику Дмитрию Брагину, который выступал на седане Audi A3.

Несмотря на очевидный перевес, Ладыгин сумел на протяжении всей гонки продолжать атаки на Брагина, не уступая последнему в скорости, но совершить обгон до клетчатого влага так и не сумел, поднявшись на вторую ступень подиума.

«Супер-Продакшн»

В этом классе, который многими считается самым интересным, так как участвующие в нем машины ближе к серийной продукции, развернулась своя борьба с лишним весом, правда за будущий этап в Игоре.

Фаворитами с самого начала считалась тройка гонщиков Sofit-Racing Team на Subaru BRZ. Нижегородское кольцо для них родной автодром, так что в скорости соперников в «Ладе» не сомневались. Однако нижегородцы пошли на небольшую хитрость, сделав ставку не на победу в квалификации и в первой гонке, а на доминирование во второй. В таком случае им не грозил дополнительный балласт на следующем этапе.

В «Ладе» эту стратегию разгадали и попытались сделать все возможное для того, чтобы минимизировать свои потери. Квалификацию выиграл Максим Чернёв на «Весте» частной команды Lecar, а позади него уже расположились гонщики LADA Sport ROSNEFT. Subaru откровенно не демонстрировали ожидаемой скорости, заняв пятое, седьмое и восьмое места на старте.

В гонке Владимир Шешенин из «Лады» вырвался вперед и так доехал до самого финиша. Выйдя из машины совершенно мокрым, он только и мог выразить удивление Чернёвым, который в столь жарких условиях еще и был вынужден постоянно бороться с соперниками, непроизвольно прикрывая лидера от атак.

А вот напарнику Шешенина Андрею Петухову в этот раз не повезло: из-за поломки подвески он не добрался до финиша. Впрочем, поломались и машины многих других гонщиков, что позволило Петухову несмотря на сход квалифицироваться в гонке, причем в очковой зоне.

Увы, во второй гонке Sofit-Racing показали, кто тут короли трассы. Все три Subaru уехали вперед, оккупировав на финише подиум. Гонщикам «Лады» оставалось только бороться за звание лучших из остальных, что они и сделали: Петухов приехал четвертым, а Шешенин – пятым.

«Туринг-Лайт»

В этом, младшем классе в прошлом году победителем стал именно Шешенин, а в этом году после двух этапов уже можно говорить о появлении новой звезды, прошлогоднего чемпиона России по картингу Ивана Чубарова. Если в Смоленске лучшим для него результатом стало только второе место во второй гонке, но в Нижнем Чубаров на гоночной «Гранте» показал себя одним из быстрейших на трассе.

Начнем с того, что именно Иван в этот раз победил в квалификации, а затем уверенно выиграл гонку. Ну как уверено… позади шел Роман Голиков на Peugeot 208, и время от времени он накатывал на желтую Lada Granta, заставляя отбивать атаки.

После финиша Чубаров рассказал, как ему удалось сдержать соперника. Оказалось, что пришлось в прямом смысле попотеть. В машине стоит система вентиляции салона, которая хоть немного облегчает жизнь гонщика в таких условиях, но в то же время тратит на это электроэнергию, заставляя генератор отбирать чуть больше мощности у мотора.

По оценке Чубарова, речь идет буквально о 1-2 лошадиных силах. Но именно они были критичными при отражении атак. Как только соперник приближался, Иван отключал вентиляцию, жертвуя своим комфортом ради победы. И победил же!

Увы, напарнику Чубарова Леониду Панфилову не повезло стать жертвой столкновения в одном из поворотов. А потому, он попытался реабилитироваться во второй гонке. И поначалу у него все получалось!

Через несколько кругов после старта Панфилов вышел в лидеры, но тут его уже догнал собственный напарник. Пожалуй, гонщики «Лады» смогли бы решить между собой спор за лидерство без столкновений, но тут к ним подъехал еще и Андрей Севастьянов. На стартовой прямой все трое выстроились в линию. Севастьянов, бывший на внешней траектории, первым дернул руль в сторону первого поворота, ударил Чубарова, тот выбил Панфилова… и все трое потеряли шансы на победу.

Из-за повреждений Панфилов был вынужден сойти. Севатьсянов продолжил гонку, но финишировал последним. И лишь Чубаров, откатившись на шестое место, продолжил борьбу и до клетчатого флага смог отыграть еще две позиции.

«Зато не наберем лишние 15 килограммов балласта на следующем этапе, а там длинные прямые», – прокомментировал непопадание на подиум Чубаров.

Ждем прохлады под Питером?

После гонок некоторые участники не под запись признавались, что из-за жары ближе к финишу им начиналось казаться, что они видят галлюцинации. Впрочем, никто не потерял сознания, да и техника испытание высокими температурами выдержала: единственный для LADA Sport ROSNEFT технический сход Петухова с жарой не связан.

Несмотря на отсутствие в этот раз побед, в «Туринге» Ладыгин и LADA Sport ROSNEFT сохранили лидерство в командном зачете.

В «Супер-Продакшене» соперники из Sofit-Racing не просто сохранили место впереди, но и укрепили свое преимущество. Впрочем, чемпионат еще далеко не окончен, и «Ладе» будет где отыграться.

Наконец, в «Туринг-Лайте» LADA Sport ROSNEFT пока только на третьей строчке в зачете команд. Но скорость, показанная Чубаровым, позволяет надеяться, что это скоро удастся изменить.

Следующий этап пройдет 24-25 июля под «Питером», на самой молодой трассе чемпионата Игора-Драйв. Давать прогноз погоды на эти дни пока рано, но после Нижнего Новгорода все в паддоке очевидно надеются на прохладу Северной столицы.