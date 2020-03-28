Вместо гоночных шин итальянская компания начала выпускать медицинские маски

Итальянский производитель шин для картинга LeCont перестал выпускать покрышки. Компания лишилась спроса, так как все гонки отменили из-за коронавируса. Вместо спортивной резины в LeCont начали делать медицинские маски.

Инженеры итальянской компании создали три образца масок, после чего получили официальное одобрение властей для запуска производства. Теперь LeCont будет снабжать масками итальянских врачей и пациентов, а также поставлять свои изделия в больницы, аптеки и госучреждения. В ближайшее время компания рассчитывает сделать 1 млн масок.

К борьбе с последствиями коронавируса подключились и команды Формулы 1. Они начали исследования в области аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Команды попробуют усовершенствовать технологию этих устройств, чтобы сделать аппараты ИВЛ более доступными для больных.