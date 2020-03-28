Вместо гоночных шин итальянская компания начала выпускать медицинские маски
Ведущий изготовитель покрышек для картинга изменил бизнес-модель в связи с коронавирусом. Итальянцы из LeCont начали производить медицинские маски
Итальянский производитель шин для картинга LeCont перестал выпускать покрышки. Компания лишилась спроса, так как все гонки отменили из-за коронавируса. Вместо спортивной резины в LeCont начали делать медицинские маски.
Инженеры итальянской компании создали три образца масок, после чего получили официальное одобрение властей для запуска производства. Теперь LeCont будет снабжать масками итальянских врачей и пациентов, а также поставлять свои изделия в больницы, аптеки и госучреждения. В ближайшее время компания рассчитывает сделать 1 млн масок.
К борьбе с последствиями коронавируса подключились и команды Формулы 1. Они начали исследования в области аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Команды попробуют усовершенствовать технологию этих устройств, чтобы сделать аппараты ИВЛ более доступными для больных.
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Об этой статье
|Серия
|Картинг
|Автор
|Роберто Кинкеро
Вместо гоночных шин итальянская компания начала выпускать медицинские маски
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