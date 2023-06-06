Предыдущая / Сын Райкконена дебютировал в картинге. Кими остался доволен
Картинг Пресс-релиз

В России стартовал масштабный турнир для картингистов-любителей

В июне по всей стране начались отборочные заезды для тех, кто мечтает о карьере гонщика. Принять участие в них может любой желающий в возрасте 9-16 лет

Команда Франции, №124: Жюль Каранта, картинг

Традиционный турнир «SMP Racing / Газпром – детям» призван отыскать талантливых детей и  подростков, которые в дальнейшем получат возможность попробовать себя в спортивных соревнованиях профессионального уровня.

Отборочные этапы запланированы на 20 картодромах в 19 городах, после чего самые успешные участники пройдут обучение под руководством именитых пилотов, а победители проведут следующий сезон в профессиональных гонках.

«Программа развития российского автоспорта SMP Racing создана для всесторонней поддержки талантливых спортсменов. Любительский турнир позволит открыть одаренным подросткам дорогу в большой автоспорт, – отметил новый руководитель SMP Racing Олег Петриков. – Особое внимание основатель программы Борис Ротенберг и ее руководители всегда уделяли картингу – дисциплине, которая является базовой для будущих пилотов.

Многие действующие участники программы SMP Racing прошли в своем время школу профессионального картинга и получили возможность стартовать в формульных соревнованиях и "кузовных" гонках».

Турнир для картингистов-любителей ведет свою историю с 2016 года. В разные сезоны в этом проекте принимали участие до полутора тысяч детей.

Алексей Басов, SMP Racing

Алексей Басов, SMP Racing

Фото: пресс-служба SMP Racing

Руководитель проекта «SMP Racing / Газпром – детям», победитель «24 часов Ле-Мана» Алексей Басов рассказал о формате и правилах турнира.

Он отметил: «Молодые пилоты-любители из 19 крупных городов, где есть прокатные картодромы, выступят в отборочных этапах. Победители получат возможность провести полный сезон в профессиональном картинге, а призеры –  стартовать в отдельных гонках. Сильнейшие из старшей группы получат путевки в автомобильные чемпионаты, например, на этапы Российской серии кольцевых гонок».

Турнир продлится с июня по сентябрь. Первая отборочная часть будет проходит в течение июня на 20 картодромах от Калининграда до Иркутска. На каждой трассе будет определена шестерка быстрейших пилотов по времени круга: они выйдут во второй этап и пройдут обучение под руководством пилотов программы SMP Racing – в том числе участников Формулы 1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина. Все затраты на участие берет на себя SMP Racing.

В третьей части участников турнира ждет очная борьба в гоночных заездах. Тройки лучших в каждой возрастной группе пройдут в четвертый этап, который пройдет на известных картодромах Санкт-Петербурга, Ульяновска и Екатеринбурга.

Пятый, заключительный раунд запланирован на сентябрь. Место его проведения и регламент будут объявлены ближе к финалу.

Поделились
Комментарии

Сын Райкконена дебютировал в картинге. Кими остался доволен

Самое важное:

Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull

Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull

F1 Формула 1
Гран При Испании

Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull

Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1

Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1

F1 Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1 Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1

Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull

Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull

F1 Формула 1

Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull

Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР

Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР

F1 Формула 1

Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.