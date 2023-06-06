В России стартовал масштабный турнир для картингистов-любителей
В июне по всей стране начались отборочные заезды для тех, кто мечтает о карьере гонщика. Принять участие в них может любой желающий в возрасте 9-16 лет
Традиционный турнир «SMP Racing / Газпром – детям» призван отыскать талантливых детей и подростков, которые в дальнейшем получат возможность попробовать себя в спортивных соревнованиях профессионального уровня.
Отборочные этапы запланированы на 20 картодромах в 19 городах, после чего самые успешные участники пройдут обучение под руководством именитых пилотов, а победители проведут следующий сезон в профессиональных гонках.
«Программа развития российского автоспорта SMP Racing создана для всесторонней поддержки талантливых спортсменов. Любительский турнир позволит открыть одаренным подросткам дорогу в большой автоспорт, – отметил новый руководитель SMP Racing Олег Петриков. – Особое внимание основатель программы Борис Ротенберг и ее руководители всегда уделяли картингу – дисциплине, которая является базовой для будущих пилотов.
Многие действующие участники программы SMP Racing прошли в своем время школу профессионального картинга и получили возможность стартовать в формульных соревнованиях и "кузовных" гонках».
Турнир для картингистов-любителей ведет свою историю с 2016 года. В разные сезоны в этом проекте принимали участие до полутора тысяч детей.
Алексей Басов, SMP Racing
Фото: пресс-служба SMP Racing
Руководитель проекта «SMP Racing / Газпром – детям», победитель «24 часов Ле-Мана» Алексей Басов рассказал о формате и правилах турнира.
Он отметил: «Молодые пилоты-любители из 19 крупных городов, где есть прокатные картодромы, выступят в отборочных этапах. Победители получат возможность провести полный сезон в профессиональном картинге, а призеры – стартовать в отдельных гонках. Сильнейшие из старшей группы получат путевки в автомобильные чемпионаты, например, на этапы Российской серии кольцевых гонок».
Турнир продлится с июня по сентябрь. Первая отборочная часть будет проходит в течение июня на 20 картодромах от Калининграда до Иркутска. На каждой трассе будет определена шестерка быстрейших пилотов по времени круга: они выйдут во второй этап и пройдут обучение под руководством пилотов программы SMP Racing – в том числе участников Формулы 1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина. Все затраты на участие берет на себя SMP Racing.
В третьей части участников турнира ждет очная борьба в гоночных заездах. Тройки лучших в каждой возрастной группе пройдут в четвертый этап, который пройдет на известных картодромах Санкт-Петербурга, Ульяновска и Екатеринбурга.
Пятый, заключительный раунд запланирован на сентябрь. Место его проведения и регламент будут объявлены ближе к финалу.
Самое важное:
Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull
Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull
Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1
Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1 Организаторы Ф2 и Ф3 случайно выдали секрет Формулы 1
Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull
Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull Вольф пообещал, что не будет пытаться замедлить Red Bull
Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР
Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР Формула 1 отложила планы возвращения в ЮАР
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.