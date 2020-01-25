Сироткин открыл в Москве академию картинга

В Москве прошло открытие Картинговой академии SMP Racing Сергея Сироткина. Занятия будут проходить на площадке Forza One на западе столицы.

Сироткин пообещал лично проводить занятия, однако делать это только в свободное от собственных выступлений время: «Не скажу, сколько часов буду учить лично. Моя задача в том, чтобы наладить тренировочный процесс в независимости от моего присутствия. Скорее это должно стать мотивационным бонусом».

Занятия будут проводиться по выходным и состоять как из теории, так и из практики. Сироткин выразил уверенность в том, что его компетенции как пилота будут полезны молодым российским картингистам, чей современный уровень он сам оценил как «очень высокий».

По словам самого Сироткина, в Академии будет три группы учеников: начальная, продвинутая и спортивная. При этом желающие могут как сразу подписаться на долгосрочное участие, так и провести пробное занятие. В приоритете развитие молодых талантливых гонщиков, однако взрослым людям также никто не запретит вступать в Академию, пусть не ради профессионально гоночной карьеры, а просто с целью приобщения к автоспорту.

Сироткин провел один полный год в Формуле 1, выступая в 2018 году за команду Williams. Он закончил сезон на последней позиции в чемпионате, заработав за год единственное очко. На пресс-конференции по случаю открытия Академии 24-летний Сироткин подчеркнул, что его участие в подготовке картингистов ни в коем случае не означает завершения собственной гоночной карьеры.

Дополнительная информация: Кирилл Качнов