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Картинг / Новость

Сироткин открыл в Москве академию картинга

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Сироткин открыл в Москве академию картинга
Автор:
, Редактор
25 янв. 2020 г., 12:32

Бывший пилот Ф1 намерен лично давать уроки молодым гонщикам.

В Москве прошло открытие Картинговой академии SMP Racing Сергея Сироткина. Занятия будут проходить на площадке Forza One на западе столицы.

Сироткин пообещал лично проводить занятия, однако делать это только в свободное от собственных выступлений время: «Не скажу, сколько часов буду учить лично. Моя задача в том, чтобы наладить тренировочный процесс в независимости от моего присутствия. Скорее это должно стать мотивационным бонусом».

Занятия будут проводиться по выходным и состоять как из теории, так и из практики. Сироткин выразил уверенность в том, что его компетенции как пилота будут полезны молодым российским картингистам, чей современный уровень он сам оценил как «очень высокий».

По словам самого Сироткина, в Академии будет три группы учеников: начальная, продвинутая и спортивная. При этом желающие могут как сразу подписаться на долгосрочное участие, так и провести пробное занятие. В приоритете развитие молодых талантливых гонщиков, однако взрослым людям также никто не запретит вступать в Академию, пусть не ради профессионально гоночной карьеры, а просто с целью приобщения к автоспорту.

Сироткин провел один полный год в Формуле 1, выступая в 2018 году за команду Williams. Он закончил сезон на последней позиции в чемпионате, заработав за год единственное очко. На пресс-конференции по случаю открытия Академии 24-летний Сироткин подчеркнул, что его участие в подготовке картингистов ни в коем случае не означает завершения собственной гоночной карьеры.

Дополнительная информация: Кирилл Качнов

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Картинг
Пилоты Сергей Сироткин
Автор Сергей Иванов

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