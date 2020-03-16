Сироткин написал методичку для картингистов. В ней 22 страницы

Экс-пилот команды Williams Формулы 1 Сергей Сироткин написал методичку для подготовки картингистов. Об этом российский гонщик рассказал в интервью сайту Drom.

«Методичка содержит всего 22 страницы. Но чтобы получить их, я написал минимум 222, переосмыслил, переписал, и так несколько раз, — заявил Сироткин. — Потом мы это адаптировали все вместе с тренерами, некоторые пункты до сих пор сыроваты — я вижу это в реальном процессе тренировок, так что их тоже предстоит доработать».

Гонщик намерен использовать эту методичку в собственной академии картинга. Сироткин открыл ее в Москве в январе. По словам Сергея, сейчас в его академии 93 ученика, младшему из которых пять лет. А в ближайшее время пилот планирует создать целую сеть таких академий в разных городах России.

«Мы хотим сделать так, чтобы к началу следующего сезона у нас были максимально открыты двери в спортивный картинг, — объявил Сироткин. — Сейчас у нас в процессе обсуждения находится еще четыре филиала по всей стране. Когда договора будут подписаны, мы сможем рассказать, где конкретно все произойдет».