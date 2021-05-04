Что чаще всего приходит на ум, когда звучит словосочетание «прокатный картинг»? Запыхавшиеся, но улыбающиеся участники очередного корпоратива, селфи со шлемами, несмолкающий свит шин, то и дело – езда мимо апекса задом наперед… Одним словом – забавное развлечение, способ получить порцию скорости и веселья, не покидая город.

Если же речь заходит о первых шагах по пути к профессиональному спорту, о начале полноценной гоночной карьеры – кажется, что езда на маломощных машинах с защитной рамой по периметру не особо поможет стать новым Ферстаппеном или Леклером. Что будущие чемпионы вырастают исключительно на трассах спортивного картинга. Тем более, что в самом младшем классе, в котором проводятся соревнования под эгидой Российской автомобильной федерации, можно выступать уже в 6 лет.

Однако не секрет, что на прокатных трассах вовсю работают школы картинга и проходит немало разнообразных соревнований, в которых по всей России участвуют тысячи людей. Включая детей, которым возраст вполне позволяет и мечтать о карьере профессионала, и предпринимать конкретные действия на пути к этой мечте. Возьмем для примера совершенно конкретного человека. Александр Савинков, 11 лет, живет в Санкт-Петербурге, не первый год постоянно тренируется и соревнуется на прокатных трассах «Пит-Стоп Нарвская» и «Пит-Стоп Премиум».

Александр Савенков на вершине подиума после одной из побед в прокатных соревнованиях

«Он горит желанием бороться с соперниками и прогрессировать, – рассказывает о Саше его тренер Игорь Полоченков, представитель работающей в Петербурге картинг-школы “Монако”. – Сравнительно недавно неудачно упал во время игры в футбол и сломал руку. Родители рассказывают – однажды ночью услышали, что сын плачет. Думали, у него так сильно рука болит. А оказалось, что ему обидно: мол, пока он ходит с гипсом, соперники могут чему-то лишнему научиться и поедут быстрее его.

Конечно, одной этой мотивацией, этими эмоциями успеха не добьешься – но у Саши и с другими составляющими все в целом в порядке. Мозг у него явно работает – он не только учится у меня или у своих соперников, откуда-то еще у него берутся и “свои” знания. И, если честно, я сам себе не могу ответить на вопрос, откуда эти знания могут появляться у подростка».

К 11-ти годам у Александра набралось немалое количество трофеев, заработанных на прокатных соревнованиях – его коллекция по количеству кубков мало чем отличается от той, что может собрать успешный юниор после нескольких лет выступлений в спортивном картинге. На счету петербуржца есть самые разные победы: и успехи за явным преимуществом – и гонки, когда судьба первого места решалась в последнем повороте, и «единоличные» триумфы – и подъемы на вершину подиума вместе с товарищами по команде в рамках многочасовых марафонов. Собственно, разнообразие – один из важных преимуществ прокатного картинга, даже если сравнивать его со спортивным.

«Еще в советские времена мы часто задавались вопросом, в чем секрет успеха чешских кольцевиков и картингистов, – говорит Игорь Полоченков. – И одним из ответов была возможность тренироваться на прокатных трассах, которых в СССР просто не было.

Позже, когда в России они появились и я сам попал на них, поначалу я не слишком верил, что кто-то из завсегдатаев может ехать быстрее меня, пришедшего из спорта. Однако я быстро понял, что и мне здесь есть чему и у кого поучиться.

И, если обстоятельно все проанализировать, мы поймем, что ничего удивительного в этом нет. Прокатный картинг, если сравнивать со спортивным, позволяет ездить очень много (в том числе зимой) и обеспечивать огромный накат. При этом ездить можно на разных, серьезно отличающихся друг от друга трассах и участвовать в соревнованиях самых разных форматов – вплоть до 24-часовых гонок. А это значит, что пилоту приходится решать разные задачи – и благодаря этому процесс обучения проходит интенсивнее».

Асфальт, бетон, снег, полимерные покрытия – на прокатной технике можно соревноваться на огромном диапазоне самых разных покрытий

Спору нет: если у человека была возможность всерьез тренироваться и выступать на спортивной технике – прокатная после этого будет казаться несерьезной. Тот же Александр Савинков пока не садился за руль картов с мотором мощностью свыше 14 л.с. – а многие свои гонки провел на типовых для прокатных трассах 6-сильных машинах. Может показаться, что у таких, не слишком динамичных картов больше общего со сталкивающимися автомобильчиками из одноименного аттракциона, чем со спортивной техникой. Однако опытные пилоты и тренеры говорят, что недооценивать прокатный картинг как площадку для обучения не стоит.

«Да, прокатные карты – не самые мощные, – объясняет Игорь Полоченков. – И не такие юркие, как спортивные, не так охотно ныряют в поворот. Но и это можно использовать для совершенствования техники. Более того, если есть желание участвовать в соревнованиях и бороться на высоком уровне – просто необходимо будет учиться “заносить скорость” в поворот или загружать передние колеса на входе, чтобы не проехать мимо апекса.

Плюс не стоит забывать, что речь идет о езде на одинаковых машинах. Конечно, их реальный темп часто отличается – но в любом случае это отличие заметно меньше, чем в случае со спортивными картами, которые могут иметь разные агрегаты и обслуживаться механиками разной квалификации. А когда машины так близки по скорости, обгонять приходится исключительно “на технике” – и тут требуются и наблюдательность, и сообразительность, и точность действий».

Эмоции во время прокатных соревнований, как нетрудно догадаться, кипят не меньше, чем во взрослых гонках Фото: Motorsport.com

Кстати, не стоит думать, что прокатные соревнования ограничиваются рамками одной трассы или одного города, что Александр Савинков и его соперники годами соревнуются исключительно друг с другом в рамках своеобразного междусобойчика. Пример того, какой размах могут приобрести прокатные соревнования и насколько ценными они могут оказаться для молодых спортсменов – проект под названием Sodi World Series.

Sodikart – французская компания, один из ведущих производителей прокатных картов (спортивные она, впрочем, тоже выпускает). Но простым обменом техники на деньги ее прокатная программа не исчерпывается. Среди прочего любая трасса, где эксплуатируется техника упомянутой марки, может подключиться к глобальному проекту французского производителя.

На основании результатов соревнований на разных картодромах с использованием множества разных параметров рассчитывается глобальный рейтинг. К примеру, сейчас в отдельном юниорском рейтинге Александр Савинков занимает 3-е место. При этом в первой тридцатке рейтинга можно найти представителей не только соседней Финляндии и сравнительно недалеко находящейся Польши, но и итальянцев, американцев, японцев…

Высокое место в рейтинге – это не только возможность потешить самолюбие и похвастаться одноклассникам, но и пропуск на всемирный финал SWS, который ежегодно проходит на одном из итальянских картодромов. А соревнование с участием нескольких десятков гонщиков со всего мира (ставших лучшими среди нескольких тысяч претендентов) уже трудно считать чем-то несерьезным.

Сейчас попасть на финалы у российских пилотов нет возможности в силу ограничений, причиной которых стала пандемия – но можно не сомневаться, что, когда вирус будет побежден, проект вновь заработает на полную мощность и среди участников финалов будет немало русских фамилий. Включая и Александра Савинкова.

Финалы SWS уже мало чем похожи на прокатные сражения. И по сути уже являются соревнованиями по спортивному картингу Фото: Marc Fleury

Так что же получается – прокатный картинг настолько хорош, что в какой-то момент из 14-сильного карта можно сразу пересесть за руль какой-нибудь Формулы 4. «Конечно, нет, – отвечает Игорь Полоченков. – Если цель – строить полноценную карьеру, переход на более мощные и быстрые спортивные карты неизбежен. Но прокатный картинг позволяет сделать первые шаги и пройти начальную (но при этом – достаточно серьезную) подготовку за смешные по меркам спортивного картинга суммы.

И это особенно актуально, если ребенок еще сам не до конца уверен, насколько ему интересны гонки. Если он уже хочет переключиться на что-то другое – родителям не придется жалеть, что они потратили достаточно большие деньги на то, что не получило продолжения. А если ребенок готов продолжать соревноваться с полной самоотдачей – у него будет надежный фундамент, ему не придется тратить много времени на адаптацию. Я уверен: если Александр или его нынешние соперники в какой-то момент начнут выступать в спортивном картинге – может быть, они и не станут там звездами. Но что они там не потеряются – это абсолютно точно».

К тому же, процесс адапатации к спортивному картингу можно начать еще до выхода на старт первых соревнований в этой категории – с помощью компьютерных симуляторов.

К примеру, симулятор KartKraft (права на него недавно приобрело Motorsport Games, игровое подразделение Motorsport Network) позволяет не выходя из дома испытать технику 20 разных производителей. Оценив в том числе нюансы поведения машин на разных трассах – при этом цифровые копии 10-ти картодромов создавались с помощью того же лазерного сканирования, которое используется для создания виртуальных трасс для наиболее известных гоночных симуляторов.

Среди картов, представленных в KartKraft, есть и несколько моделей марки Sodi

Среди тех, кто уже смог оценить достоинства KartKraft, был двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо – инвестор и член совета директоров Motorsport Games. «Я стал чемпионом мира по картингу достаточно давно – но у меня по-прежнему есть свои школа картинга и команда, которая участвует в соревнованиях по картингу, – рассказывает испанец. – И я могу со всей ответственностью заявить: KartKraft отлично передает и нюансы управляемости разных картов, и двух особенный дух соревнований. Думаю, это отличный инструмент, который поможет молодым пилотам и сильнее увлечься картингом, и лучше в нем разобраться».

Симулятор KartKraft уже доступен в онлайн-версии для PC на платформе Steam. Следующим этапом вывода этой игры на рынок будет появление «коробочных» версий для персональных компьютеров и игровых приставок