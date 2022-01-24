Первая российская картинговая трасса получила высшую лицензию FIA

Руководство расположенного недалеко от Санкт-Петербурга автодрома «Игора Двайв» объявило о том, что их трасса для картинга первой в России получила наивысшую лицензию FIA. Теперь там смогут принимать соревнования в классах OK, OK-junior, KZ1 и KZ2.

Картинговая трасса расположена непосредственно на территории автодрома, ее длина составляет 1200 метров. При этом конфигурацию трассы можно менять в зависимости от требований конкретных соревнований. Как говорится в сообщении автодрома, для лицензии FIA трассе потребовалась адаптация, которая заняла около года.

Напомним, что автодром «Игора Драйв» заработал в начале 2020 года. Позже было принято решение о переносе на эту трассу Гран При России, который впервые пройдет в Ленинградской области в 2023 году. Для этого основную трассу пришлось также адаптировать, эти работы уже ведутся.