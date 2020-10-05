Имя Корбери облетело все гоночные СМИ в воскресенье – 23-летний спортсмен после столкновения с соперником сначала запустил в того бампером от карта, а после набросился с кулаками.

Такие действия вызвали серьезную критику со стороны многих представителей мира гонок, а FIA начала официальное расследование событий в Лонато.

В понедельник Корбери опубликовал на своей странице в фейсбуке заявление, в котором приносит извинения и обещает никогда больше не выходить на старт.

«Я должен извиниться перед гоночным сообществом за то, что сделал, – гласит текст. – Хотя нет ни извинений, ни объяснений моим позорным поступкам. Я не совершал ничего подобного за все 15 лет карьеры – и надеюсь, в будущем никто другой не допустит подобного.

После финиша, когда меня вызвали к судьям, я сразу попросил их отозвать мою спортивную лицензию, так как полностью осознавал, что допустил непоправимые ошибки. Но они сказали, что не имеют на то достаточных полномочий, поскольку так прописаны международные правила. Так что, пожалуйста, не ругайте их, они выполняли свою работу так хорошо, как только возможно.

Из-за всего случившегося я решил никогда больше не принимать участия ни в одном гоночном соревновании до конца жизни. Это не самосуд, просто я считаю это правильным».

Итальянец назвал день гонки худшим в своей жизни, добавив: «Моя семья работает в картинге с 1985 года. Мы видели рост этого бизнеса, его лучшие и худшие стороны. Этот эпизод останется одним из худших для спорта, а я никогда его не забуду.

Я не прошу снисхождения, так как не заслуживаю его. И заранее согласен с любым наказанием.

Я пишу все это, чтобы извиниться, пусть даже этого и недостаточно. Я люблю этот спорт, и даже после всего плохого, что произошло во время этих соревнований, после моего самого худшего поступка и худшего дня в жизни я все равно сохраню о гонках хорошие воспоминания».

Стоит отметить, что после финиша гонки Паоло Ипполито – второй участник инцидента – был дисквалифицирован именно за свои действия на трассе, не попавшие в официальную видеотрансляцию, тогда как Корбери был исключен из протокола уже за действия после схода с дистанции.