Итальянский картингист затеял массовую драку на чемпионате мира
Участник класса KZ Лука Корбери оказался столь недоволен действиями соперника, что сначала запустил в того бампером, а потом набросился с кулаками
По ходу финальной гонки в Лонато 23-летний Корбери вел спор за 15-ю позицию с Паоло Ипполито. В результате контакта между картами итальянец выбыл из гонки – случившееся настолько разозлило спортсмена, что он дождался появления Ипполито на следующем круге и запустил в того бампером от карта.
Однако это был еще не конец истории. Корбери, семья которого владеет картодромом в Лонато, после финиша прошел в закрытый парк и набросился на Ипполито, который на голову ниже его, с кулаками. На помощь драчуну прибежали еще несколько человек.
Лишь после серьезных усилий Корбери и его сторонников удалось успокоить.
По мнению экспертов, сам Лука после случившегося может забыть о какой-либо карьере в автоспорте, а картодром в Лонато, скорее всего, будет надолго лишен права принимать серьезные соревнования.
На заглавном фото изображен не Лука Корбери
Об этой статье
|Серия
|Картинг
|Автор
|Александр Кабановский