По ходу финальной гонки в Лонато 23-летний Корбери вел спор за 15-ю позицию с Паоло Ипполито. В результате контакта между картами итальянец выбыл из гонки – случившееся настолько разозлило спортсмена, что он дождался появления Ипполито на следующем круге и запустил в того бампером от карта.

Однако это был еще не конец истории. Корбери, семья которого владеет картодромом в Лонато, после финиша прошел в закрытый парк и набросился на Ипполито, который на голову ниже его, с кулаками. На помощь драчуну прибежали еще несколько человек.

Лишь после серьезных усилий Корбери и его сторонников удалось успокоить.

По мнению экспертов, сам Лука после случившегося может забыть о какой-либо карьере в автоспорте, а картодром в Лонато, скорее всего, будет надолго лишен права принимать серьезные соревнования.

На заглавном фото изображен не Лука Корбери