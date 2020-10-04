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Картинг / Новость

Итальянский картингист затеял массовую драку на чемпионате мира

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Итальянский картингист затеял массовую драку на чемпионате мира
Автор:
, Ответственный редактор

Участник класса KZ Лука Корбери оказался столь недоволен действиями соперника, что сначала запустил в того бампером, а потом набросился с кулаками

По ходу финальной гонки в Лонато 23-летний Корбери вел спор за 15-ю позицию с Паоло Ипполито. В результате контакта между картами итальянец выбыл из гонки – случившееся настолько разозлило спортсмена, что он дождался появления Ипполито на следующем круге и запустил в того бампером от карта. 

 

Однако это был еще не конец истории. Корбери, семья которого владеет картодромом в Лонато, после финиша прошел в закрытый парк и набросился на Ипполито, который на голову ниже его, с кулаками. На помощь драчуну прибежали еще несколько человек. 

Лишь после серьезных усилий Корбери и его сторонников удалось успокоить.

 

По мнению экспертов, сам Лука после случившегося может забыть о какой-либо карьере в автоспорте, а картодром в Лонато, скорее всего, будет надолго лишен права принимать серьезные соревнования.

На заглавном фото изображен не Лука Корбери

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Серия Картинг
Автор Александр Кабановский

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