Фотограф: SMP Racing

Незадолго до Нового года SMP Racing пригласила группу журналистов на один вечер стать учениками академии – и воспитанниками Сергея Сироткина. Само собой, настоящим ученикам никто не обещает резко улучшить их пилотаж за один-единственный заезд.

Прокатный картинг со стороны может показаться шумным аттракционом. Для многих посетителей это так и есть. Но если есть желание, упорство и возможность регулярно тратиться на заезды, здесь все может быть по-серьезному. Во время соревнований на прокатных трассах лучшие из участники демонстрируют ту же стабильность, которой восхищают болельщиков профессиональные гонщики – а на кону таких соревнований нередко стоят достаточно большие денежные призы.

Одним словом, даже если уроки картинга от Сергея Сироткина не станут трамплином в большой автоспорт – с их помощью можно превратить прокатный картинг из простого развлечения в захватывающее занятие, которое станет чем-то большим, чем просто хобби.