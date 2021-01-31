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Картинг / Самое интересное

Время на круге? Это неважно! Как экс-пилот Формулы 1 учит гонять на картах

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Время на круге? Это неважно! Как экс-пилот Формулы 1 учит гонять на картах

Мы на один вечер заглянули в Академию картинга SMP Racing – на занятие, которое вел сам Сергей Сироткин

Давно ли экс-пилот Ф1 тренирует картингистов?

Давно ли экс-пилот Ф1 тренирует картингистов?
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Фотограф: SMP Racing

Год назад программа развития российского автоспорта SMP Racing запустила очередной образовательный проект – Гоночную академию Сергея Сироткина. Третий российский пилот Формулы 1 и стал автором учебного плана (воспользовавшись помощью других российских и советских гонщиков), и сам ведет занятия.

Пожалуй, сейчас для Сергея этот проект является главным – хотя, напомним, москвич отнюдь не собирается завершать гоночную карьеру и в прошлом году регулярно участвовал в гонках GT.

И где все это проходит?

И где все это проходит?
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Фотограф: SMP Racing

Незадолго до Нового года SMP Racing пригласила группу журналистов на один вечер стать учениками академии – и воспитанниками Сергея Сироткина. Само собой, настоящим ученикам никто не обещает резко улучшить их пилотаж за один-единственный заезд.

Прокатный картинг со стороны может показаться шумным аттракционом. Для многих посетителей это так и есть. Но если есть желание, упорство и возможность регулярно тратиться на заезды, здесь все может быть по-серьезному. Во время соревнований на прокатных трассах лучшие из участники демонстрируют ту же стабильность, которой восхищают болельщиков профессиональные гонщики – а на кону таких соревнований нередко стоят достаточно большие денежные призы.

Одним словом, даже если уроки картинга от Сергея Сироткина не станут трамплином в большой автоспорт – с их помощью можно превратить прокатный картинг из простого развлечения в захватывающее занятие, которое станет чем-то большим, чем просто хобби.

А есть смысл учиться, если нет денег на карьеру гонщика?

А есть смысл учиться, если нет денег на карьеру гонщика?
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Фотограф: SMP Racing

Прокатный картинг со стороны может показаться шумным аттракционом. Для многих посетителей это так и есть. Но если есть желание, упорство и возможность регулярно тратиться на заезды, здесь все может быть по-серьезному. Во время соревнований на прокатных трассах лучшие из участники демонстрируют ту же стабильность, которой восхищают болельщиков профессиональные гонщики – а на кону таких соревнований нередко стоят достаточно большие денежные призы.

Одним словом, даже если уроки картинга от Сергея Сироткина не станут трамплином в большой автоспорт – с их помощью можно превратить прокатный картинг из простого развлечения в захватывающее занятие, которое станет чем-то большим, чем просто хобби.

И с чего все начинается?

И с чего все начинается?
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Фотограф: SMP Racing

Первые же советы Сергея могут пригодиться даже тем, кто время от времени приезжает на прокатные трассы и показывает на них нормальные времена.

К примеру, задние колеса карта очень легко сорвать в скольжение – и в момент удара по педали тормоза на подходе к повороту, и в момент начала разгона. За рулем компактного болида порой кажется, что без заносов на нем просто невозможно ехать по-настоящему быстро. И по сути главным содержанием показательного занятие стало переключение в более разумный режим езды.

Для этого Сергей даже разрешает отступить от типовых гоночных алгоритмов. К примеру, позволяет не прожимать резко тормоз до упора (на карте это почти неизбежно приведет к блокировке), потом ослабляя усилие на педали – а наоборот, начинать с плавного и мягкого нажатия. И дотормаживать после поворота руля – хотя обычно от начинающих требуют поворачивать руль, только после того как закончился процесс замедления.

И сколько секунд с круга можно скинуть за занятие?

И сколько секунд с круга можно скинуть за занятие?
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Фотограф: SMP Racing

Классическая гоночная траектория знакома любому неравнодушному к гонкам человеку. Но и от нее Сергей на первом занятии отступает. Пилот предлагает искать не апекс, а так называемую точку поворота – ту точку, где даже резкий доворот руля не приведет к заносу. Это среди прочего помогает свести к минимуму езду накатом – эдакий зазор между процессом замедления и процессом разгона.

Точка поворота – в отличие от апекса – в большинстве случаев находится достаточно далеко от внутреннего края трассы. Это значит, что траектория удлиняется – но на первом занятии Сергей сознательно не обращает внимания на времена круга и советуем ученикам сделать то же самое. В этот момент главное – как можно лучше прочувствовать, как реагирует машина на действия водителя. Потом – научиться собственно управлять ей: знать, чего ты хочешь от карта в очередном повороте – и обрести уверенность, что твои действия приводят к нужному результату. И только после этого можно заняться вопросом простраивания траекторий и «склеивания» десятков действий в один быстрый круг.

И что делать, если стало интересно?

И что делать, если стало интересно?
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Фотограф: SMP Racing

Зайти на сайт академии. Если вы думаете, что обучают там только детей (как это часто бывает в школах картинга) – ничего подобного: есть занятия и для детей (от 7 до 14 лет), и для взрослых. 

Еще один очевидный вопрос – как долго надо учиться? На этот вопрос академия предлагает искать ответ самостоятельно. Это не похоже на обучение иностранным языкам: здесь нет курсов,  у которых были бы даты начала и окончания, фиксированное число занятий, финальный экзамен с присвоением определенного уровня квалификации...  Механика более простая: ученики посещают занятия в свободном режиме (если пропустишь месяц – не отстанешь, как на тех же языковых курсах), получают знания – и сами решают, в какой момент прекратить заниматься.   

«Он всегда был чистым и быстрым пилотом». Расселл вспомнил гонки с Корбери

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