Чемпионке W Series не хватило денег даже на Формулу 3
Действующая чемпионка женского турнира рассказала о своих планах на следующий год. Одним из вариантов продолжения карьеры (помимо защиты титула в W Series) могут стать выступления в Японии.
В следующем году Джейми Чедвик продолжит выступать в W Series, календарь которой расширится до восьми этапов, и вновь поборется за приз в 500 тысяч долларов. Британка также рассказала, что рассматривает возможность выступить в японском чемпионате Ф3 (который в 2020-м получит название Суперформула Лайтс). Чедвик хотела бы дебютировать в международном чемпионате Ф3, однако стоимость выступлений в этой серии остается для спортсменки слишком высокой.
«Я думаю о гонках в Японии, – сказала 21-летняя гонщица, комментируя свои перспективы. – Старая история: все, как обычно, связано с деньгами и календарями. Здесь [в Европе] обычно все пересекается, в то время как с Японией наложений календаря нет.
Если возможность появится, я хотела бы за нее ухватиться. Не нужно быть гением, чтобы понять, сколь высок уровень тех [японских] гонок. И я уверена, что многому научусь.
Затем посмотрим, какие еще будут варианты. Мне нравится быть разносторонней в плане гонок. В этом году я выступила в "24 часах Нюрбургринга" – и было бы неплохо провести еще несколько гонок в GT, а не ограничивать свои возможности».
Читайте также:
Чедвик также ждет от команды Williams официального подтверждения, что сохранит роль пилота по развитию. И если сотрудничество британской гонщицы и легендарного коллектива продолжится, девушка надеется выйти на трассу за рулем машины Формулы 1.
«В этом году моя роль была связана в основном с участием в разработке болидов и работе на симуляторе, – объяснила она. – Но к концу года я была сильнее вовлечена в работу непосредственно на гонках. Что мне очень понравилось.
Мы регулярно обсуждаем возможности однажды посадить меня за руль. Стараемся изо всех сил сделать это реальностью, но все равно это случится не в ближайшем будущем. Думаю, сейчас у команды есть более важные вопросы, чем мои перспективы.
Если наше сотрудничество продолжится в следующем году и если я смогу показать себя на симуляторе, то, надеюсь, это станет хорошим основанием для тестов настоящей машины.
Дополнительная информация: Адам Купер
Об этой статье
|Серия
|JAPANESE F3 , W Series
|Пилоты
|Джейми Чедвик
|Автор
|Денис Буденков
Чемпионке W Series не хватило денег даже на Формулу 3
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта