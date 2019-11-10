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JAPANESE F3 / Новость

Чемпионке W Series не хватило денег даже на Формулу 3

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Чемпионке W Series не хватило денег даже на Формулу 3
Автор:
10 нояб. 2019 г., 20:10

Действующая чемпионка женского турнира рассказала о своих планах на следующий год. Одним из вариантов продолжения карьеры (помимо защиты титула в W Series) могут стать выступления в Японии.

В следующем году Джейми Чедвик продолжит выступать в W Series, календарь которой расширится до восьми этапов, и вновь поборется за приз в 500 тысяч долларов. Британка также рассказала, что рассматривает возможность выступить в японском чемпионате Ф3 (который в 2020-м получит название Суперформула Лайтс). Чедвик хотела бы дебютировать в международном чемпионате Ф3, однако стоимость выступлений в этой серии остается для спортсменки слишком высокой.

«Я думаю о гонках в Японии, – сказала 21-летняя гонщица, комментируя свои перспективы. – Старая история: все, как обычно, связано с деньгами и календарями. Здесь [в Европе] обычно все пересекается, в то время как с Японией наложений календаря нет.

Если возможность появится, я хотела бы за нее ухватиться. Не нужно быть гением, чтобы понять, сколь высок уровень тех [японских] гонок. И я уверена, что многому научусь.

Затем посмотрим, какие еще будут варианты. Мне нравится быть разносторонней в плане гонок. В этом году я выступила в "24 часах Нюрбургринга"  и было бы неплохо провести еще несколько гонок в GT, а не ограничивать свои возможности».

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Чедвик также ждет от команды Williams официального подтверждения, что сохранит роль пилота по развитию. И если сотрудничество британской гонщицы и легендарного коллектива продолжится, девушка надеется выйти на трассу за рулем машины Формулы 1.

«В этом году моя роль была связана в основном с участием в разработке болидов и  работе на симуляторе, – объяснила она. – Но к концу года я была сильнее вовлечена в работу непосредственно на гонках. Что мне очень понравилось.

Мы регулярно обсуждаем возможности однажды посадить меня за руль. Стараемся изо всех сил сделать это реальностью, но все равно это случится не в ближайшем будущем. Думаю, сейчас у команды есть более важные вопросы, чем мои перспективы.

Если наше сотрудничество продолжится в следующем году и если я смогу показать себя на симуляторе, то, надеюсь, это станет хорошим основанием для тестов настоящей машины.

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия JAPANESE F3 , W Series
Пилоты Джейми Чедвик
Автор Денис Буденков

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