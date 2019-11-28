Правила использования

1. Согласие Пользователя

Используя и/или посещая этот веб-сайт, в том числе все его содержимое, продукты, программное обеспечение, услуги, предоставляемые через веб-сайт motorsport.com (www.motorsport.com) и связанные веб-сайты (в дальнейшем совместно именуемые как «Веб-сайт Motorsport.com») вы выражаете свое согласие с настоящим соглашением (далее «Соглашение об использовании»). Motorsport.com, Inc. может, по своему усмотрению, поправить или изменить настоящее Соглашение об использовании в любой момент, и вы соглашаетесь быть связанными означенными поправками или изменениями. Ничто в настоящем Соглашении не должно рассматриваться как предоставление каких-либо прав или выгод, принадлежащих третьим лицам.

2. Веб-сайт Motorsport.com

А. Настоящее Соглашение об использовании распространяется на всех пользователей Веб-сайта Motorsport.com, включая пользователей, которые предоставляют видеоматериалы, информацию и другие материалы или услуги на Веб-сайте Motorsport.com. Веб-сайт Motorsport.com включает в себя все аспекты Motorsport.com, включая, но не ограничиваясь этим, все продукты, программное обеспечение и услуги, предоставляемые через Веб-сайт Motorsport.com.

Б. Веб-сайт Motorsport.com может содержать ссылки на сайты третьих лиц, которые не находятся в собственности или не контролируются Motorsport.com. Motorsport.com не контролирует и не принимает на себя ответственность за содержимое, политику конфиденциальности или деятельность каких-либо веб-сайтов третьих лиц. Кроме того, Motorsport.com не будет и не может подвергать цензуре или редактировать содержимое каких-либо сайтов третьих лиц. Используя Веб-сайт Motorsport.com, вы в прямой форме освобождаете Motorsport.com от всех без исключения обязательств, вытекающих из факта использования вами каких-либо веб-сайтов третьих лиц.

3. Учетные записи Motorsport.com

А. Для получения доступа к некоторым функциям Веб-сайта Motorsport.com вам придется создать учетную запись пользователя Motorsport.com, являющуюся предметом отдельного Соглашения Пользователя Motorsport.com, которое может быть доступно по адресу ru.motorsport.com/info/member-agreement/.

Вы не можете использовать учетную запись другого лица без его разрешения. При создании вашей учетной записи, вы должны представить точную и полную информацию. Вы несете персональную ответственность за действия с вашей учетной записью, и должны хранить свой пароль к учетной записи в безопасности. Вы должны немедленно уведомить Motorsport.com о любом нарушении конфиденциальности или несанкционированном использовании вашей учетной записи.

Б. Несмотря на то, что Motorsport.com не несет ответственность за ущерб, вызванный несанкционированным использованием вашей учетной записи, вы можете понести ответственность за ущерб, причиненный Motorsport.com или другим лицам в результате такого несанкционированного использования.

4. Использование Веб-сайта Motorsport.com - разрешения и ограничения

Настоящим Motorsport.com дает вам разрешение на доступ и использование Веб-сайта Motorsport.com в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением об использовании, на следующих условиях:

А. Вы обязуетесь не распространять любым способом какую-либо часть Веб-сайта Motorsport.com, включая, но не ограничиваясь этим, Пользовательские материалы (определение приведено ниже) без предварительного письменного согласия Motorsport.com.

Б. Вы обязуетесь не исправлять и не изменять какую-либо часть Веб-сайта Motorsport.com, включая, но не ограничиваясь этим, используемые на сайте технологии.

В. Вы обязуетесь не осуществлять доступ к Пользовательским материалам (определение дано ниже) либо к содержимому Motorsport.com посредством любых технологий или средств кроме страниц самого Веб-сайта Motorsport.com либо других средств, прямо разрешенных к использованию Motorsport.com.

Г. Вы обязуетесь не использовать Веб-сайт Motorsport.com, включая видеоплеер Motorsport.com в любых коммерческих целях без предварительного письменного согласия Motorsport.com. Запрещенное использование в коммерческих целях включает в себя любые из следующих действий, совершаемых без прямого разрешения Motorsport.com:

Продажа доступа к Веб-сайту Motorsport.com или сопутствующим услугам на другом сайте;

Использование Веб-сайта Motorsport.com или сопутствующих услуг с первостепенной целью получения выгоды от рекламы или дохода от подписки.

Продажа рекламы, на Веб-сайте Motorsport.com или каком-либо веб-сайте третьих лиц, нацеленная на содержание определенных Пользовательских материалов или содержимого Motorsport.com;

Любое использование Веб-сайта Motorsport.com или сопутствующих услуг которое Motorsport.com сочтет, по своему усмотрению, использованием ресурсов Motorsport.com или Пользовательских материалов с целью конкуренции либо вытеснения с рынка Motorsport.com, материалов Motorsport.com либо Пользовательских материалов.

Д. Разрешенное коммерческое использование включает в себя загрузку оригинального видео на Motorsport.com или эксплуатацию оригинального канала на Motorsport.com для продвижения своего бизнеса или гоночной команды, в соответствии с Соглашением Пользователя Motorsport.com, либо любое другое использование, напрямую разрешенное Motorsport.com в письменной форме.

Е. Если вы используете видеоплеер Motorsport.com на вашем веб-сайте, вы должны указывать заметную обратную ссылку на Веб-сайт Motorsport.com на тех страницах, где используется плеер, и не можете изменять, надстраивать или блокировать любую часть видеоплеера Motorsport.com каким-либо образом.

Ж. Вы обязуетесь не использовать и не запускать никаких автоматизированных систем, включая, без ограничений, «роботов», «пауков» или «автономных читателей», для искусственного увеличения количества просмотров видеоматериала, либо осуществлять доступ к Веб-сайту Motorsport.com способом, который посылает больше запросов серверам Motorsport.com за отдельный период времени, чем может послать человек за этот отрезок времени с помощью обычного веб-браузера. Несмотря на вышеуказанное, Motorsport.com дает разрешение открытым поисковым системам использовать веб-пауков для копирования материалов с сайта с единственной целью и исключительно в объемах, необходимых для составления общедоступных поисковых индексов материалов, но без кэширования или архивирования этих материалов. Motorsport.com сохраняет за собой право отменить данные исключения в целом либо в отдельных случаях. Вы обязуетесь не собирать или получать какие-либо персональные данные, включая имена пользователей, с сайте Motorsport.com, а также не использовать какие-либо системы связи, предоставляемые Веб-сайтом Motorsport.com (например, форумы, комментарии, адреса электронной почты) в каких-либо коммерческих целях. Вы обязуетесь не вовлекать пользователей Motorsport.com в какую-либо коммерческую деятельность с использованием Пользовательских материалов.

З. При пользовании сайтом Motorsport.com вы обязуетесь соблюдать условия и положения настоящего Соглашения об использовании и соответствующие местные, федеральные и международные законы и подзаконные акты.

И. Motorsport.com сохраняет за собой право прекратить работу любого раздела Веб-сайта Motorsport.com в любое время.

5. Использование содержимого сайта

В дополнение к общим ограничениям, указанным выше, ваше использование содержимого Веб-сайта Motorsport.com регулируется следующими ограничениями и условиями:

А. Содержимое Веб-сайта Motorsport.com, кроме всех Пользовательских материалов (определение дано ниже), включающее в себя без ограничений текст, программное обеспечение, шрифты, графические объекты, фотографии, звуковые файлы, музыку, видео, интерактивные возможности и т.п. («содержимое»), а также зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы, содержащиеся в них («знаки») принадлежит либо лицензировано Motorsport.com, обладающим авторскими и другими правами на владение интеллектуальной собственностью, предусмотренными законом. Содержимое на Веб-сайте Motorsport.com предоставляется вам в форме «как есть» для информации и личного пользования. Запрещается скачивание, копирование, воспроизводство, распространение, передача, выпуск в эфир, показ, продажа, лицензирование либо другое использование для любых других целей без предварительного письменного согласия владельцев. Motorsport.com сохраняет за собой все права, которые прямо не предоставлены в отношении Веб-сайта Motorsport.com и его содержимого.

Б. Вы можете получать доступ к Пользовательским материалам исключительно для информации и личного использования, либо для иных целей, предусмотренных обычным функционированием Веб-сайта Motorsport.com.

В. Комментарии пользователей доступны вам исключительно для информации и личного использования, как предназначено нормальным функционированием Веб-сайта Motorsport.com. Комментарии пользователей доступны «как есть» и не могут быть использованы, скопированы, воспроизведены, распространены, переданы, выпущены в эфир, показаны проданы, лицензированы, скачены или использованы любым другим способом, не предусмотренным нормальным функционированием Веб-сайта Motorsport.com, или воспрещенным данным Соглашением иным образом.

Г. Вы можете получить доступ к содержимому Motorsport.com, Пользовательским материалам и другому содержимому только на условиях настоящего Соглашения. Motorsport.com сохраняет за собой все права, которые прямо не предоставлены в отношении содержимого Motorsport.com и Веб-сайта Motorsport.com.

Д. Вы обязуетесь не участвовать в использовании, копировании или распространении какого-либо содержимого, если это не разрешено напрямую настоящим Соглашением, включая любое использование, копирование или распространение Пользовательских материалов третьей стороны, полученных через Веб-сайт Motorsport.com в коммерческих целях.

Е. Вы обязуетесь не обходить, отключать или каким-либо иным способом препятствовать системам безопасности Веб-сайта Motorsport.com или программам, предотвращающим или ограничивающим использование или копирование любого содержимого, либо ограничивать использование Веб-сайта Motorsport.com или его содержимого.

Ж. Вы понимаете, что при использовании Веб-сайта Motorsport.com вы получаете доступ к Пользовательским материалам из различных источников, и что Motorsport.com не несет ответственность за точность, функциональность, безопасность Пользовательских материалов или за вопросы, связанные с авторскими правами на них. Вы также понимаете и признаете, что вы можете получить доступ к неточным, оскорбительным, непристойным или спорным Пользовательским материалам и обязуетесь не предъявлять, и настоящим соглашением отказываетесь от предъявления законных прав или требовании о компенсации к Веб-сайту Motorsport.com, и кроме того обязуетесь полностью освободить и оградить Motorsport.com, его владельцев/управляющих, партнеров и/или лицензиаров от всех претензий, связанных с вашим использованием Веб-сайта Motorsport.com.

6. Правила удаления учетной записи

А. Motorsport.com может прекратить действие доступа пользователя к Веб-сайту Motorsport.com без предварительного предупреждения, если Motorsportcom установит, что пользователь действовал в нарушение настоящего Соглашения об использовании.

Б. Motorsport.com оставляет за собой право решать, подходит ли содержимое или Пользовательский материал для отображения на Веб-сайте Motorsport.com, и Motorsport.com может удалить любое содержимое или Пользовательский материал в любой момент времени, без предварительного уведомления, по своему усмотрению.

7. Закон об авторском праве в цифровую эпоху

Если вы являетесь владельцем авторских прав или его агентом и считаете, что какой-либо Пользовательский материал или другое содержимое нарушает ваши авторские права, вы можете подать извещение соответствии с «Законом об авторском праве в цифровую эпоху» (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) предоставив отделу авторских прав Motorsport.com следующую информацию в письменной форме:

Физическую или электронную подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца исключительного права, которое якобы нарушено;

Идентификация защищённого авторским правом произведения, о нарушении которого заявлено, или, если несколько защищённых авторским правом произведений на одном интерактивном сайте охвачены единым извещением – репрезентативный перечень таких произведений на данном сайте;

Идентификация материала, который заявлен как составляющий нарушение или как объект правонарушающих действий, и который следует удалить, или заблокировать к нему доступ, а также информация, достаточная в разумных пределах, чтобы позволить поставщику услуг обнаружить местоположение материала;

Информация, достаточная в разумных пределах, чтобы позволить поставщику услуг связаться с вами, а именно адрес, номер телефона и, если имеется, электронный адрес;

Заявление о том, что вы добросовестно предполагаете, что использование материала так, что на это была подана жалоба, не разрешалась владельцем авторских прав, его агентом или по закону;

Заявление о том, что информация в извещении точная, а также, под страхом наказания за лжесвидетельство, что вы уполномочены действовать от имени владельца исключительного права, которое якобы нарушено;

Извещение о предполагаемом нарушении авторских прав должно быть выслано по электронной почте на адрес ru.copyright@motorsport.com. Вы соглашаетесь с тем, что если не будут соблюдены все требования раздела 8(А), то извещение о нарушении авторских прав не может быть рассмотрено.

Б. Встречное извещение. Если вы считаете, что ваш Пользовательский материал, который был удален с сайта (или доступ к которому был заблокирован) не нарушает закон об авторских правах, или у вас есть разрешение от владельца авторских прав, либо от агента владельца прав, либо закон позволяет размещать и использовать Пользовательские материалы, представленные вами, то вы вправе отправить в отдел по защите авторских прав встречное извещение, содержащее следующую информацию:

Ваши физическую или электронную подписи;

Идентификация материала, который был удален, или к которому был заблокирован доступ, и место, где материал появился до своего удаления или блокировки к нему доступа;

Заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что материал был удален, или к нему был заблокирован доступ по ошибке или из-за неверной идентификации материала;

и

Ваши имя, адрес, номер телефона и электронный адрес, а также заявление о том, что вы согласны на юрисдикцию Федерального Майами, Флорида, и что вы примете процессуальное извещение от лица, подавшего извещение о предполагаемом нарушении.

Если встречное извещение получено отделом авторских прав Motorsport.com, Motorsport.com может направить копию встречного извещения первоначальному истцу с указанием о прекращении блокировки материала в течение 10 рабочих дней или о том, что уведомитель может заменить удаленный материал. Если владелец авторских прав в течение 10-14 рабочих дней, или после получения встречного извещения, не выдвигает претензий, направленных против веб-сайта или пользователя, чей удаленный материал был заменен или доступ к которому был разрешен, Motorsport.com вправе действовать по собственному усмотрению.

8. Ограничение ответственности веб-сайта за косвенный ущерб

Пользователь сайта соглашается, что использует Веб-сайт Motorsport.com на свой собственный риск. В самой полной мере, допустимой законом, Motorsport.com, его руководство, сотрудники и агенты ограничивают свою ответственность, прямую и косвенную, по отношению к Веб-сайту Motorsport.com и его использования вами.

Motorsport.com не дает никаких гарантий или заверений относительно точности или полноты содержимого этого сайта или относительно содержимого любых связанных сайтов и не несет ответственности за:

1) ошибки, опечатки, неточности содержимого,

2) личный или имущественный ущерб любого характера, понесенный вами вследствие осуществления доступа или использования Веб-сайта Motorsport.com,

3) любой несанкционированный доступ к нашим защищенным серверам или их использование и/или всей без исключения личной информации и/или финансовой информации, хранящейся на них,

4) прерывание или прекращение передачи информации на или с Веб-сайта Motorsport.com,

5) любые «баги», вирусы, «трояны», другие вредоносные программы, которые могут передаваться на или через Веб-сайт Motorsport.com третьими лицами, и/или,

6) любые ошибки или упущения в любом материале, а также за любой убыток или ущерб, понесенные в результате использования любого материала, размещенного на сайте, отправленного по электронной почте, переданного или размещенного в доступе иным образом через Веб-сайт Motorsport.com.

Веб-сайт Motorsport.com не гарантирует, не обязуется, не принимает и не несет ответственность за любой товар или услугу, рекламируемую или предлагаемую третьими лицами через Веб-сайт Motorsport.com или через другой веб-сайт, на который ведет размещенная на Веб-сайте Motorsport.com гиперссылка, баннер или иная реклама, и Motorsport.com не является стороной и не несет какую-либо ответственность за контроль любых сделок между вами и сторонними поставщиками продуктов или услуг. Как и в случае приобретения продуктов или услуг при участии посредника или непосредственном участии, вы должны действовать в соответствии со здравым смыслом и соблюдать осторожность.

9. Ограничения ответственности

Ни при каких обстоятельствах сайт Motorsport.com, его руководство, сотрудники и агенты не несут ответственность перед вами за прямой, непрямой, случайный, умышленный ущерб, наказание или последствие, каким-либо образом проистекающие из (1) каких-либо ошибок, опечаток или неточностей в содержимом сайта, (2) личный или имущественный ущерб любого характера, понесенный вами вследствие осуществления доступа или использования Веб-сайта Motorsport.com, (3) любой несанкционированный доступ к нашим защищенным серверам или их использование и/или всей без исключения личной информации и/или финансовой информации, хранящейся на них, (4) прерывание или прекращение передачи информации на или с Веб-сайта Motorsport.com, (5) любые «баги», вирусы, «трояны», другие вредоносные программы, которые могут передаваться на или через Веб-сайт Motorsport.com третьими лицами, и/или, 6) любые ошибки или упущения в любом материале, а также за любой убыток или ущерб, понесенные в результате использования любого материала, размещенного на сайте, отправленного по электронной почти, переданного или размещенного в доступе иным образом через Веб-сайт Motorsport.com, на основании гарантии, контракта, противоправного деяния, либо какого-либо иного юридического факта и вне зависимости от того, поставлена ли была компания в известность о возможности такого ущерба. Указанные выше ограничения ответственности применимы в максимальном объеме, разрешенном законом в применимой правовой практике. Вы особо признаете, что Motorsport.com не несет ответственности за пользовательские материалы или за клевету, оскорбление или незаконное поведение третьей стороны, и что риск вреда или ущерба от вышеперечисленного полностью лежит на вас. Веб-сайт Motorsport.com контролируется и размещается Motorsport.com на его оборудовании в Соединенных Штатах Америки. Motorsport.com не утверждает, что Веб-сайт Motorsport.com предназначен или доступен для использования в других местах. Те, кто осуществляют доступ или используют Веб-сайт Motorsport.com из мест с другой юрисдикцией, делают это по собственному желанию и несут ответственность за соблюдение местных законов.

10. Возмещение ущерба

Вы соглашаетесь защищать, оградить и освободить Motorsport.com, ее головную компанию, руководство, сотрудников и агентов от любых претензий, ущерба, требований, убытков, ответственности, затрат или долгов, и расходов (включая, но не ограничиваясь этим, затраты на адвокатов) связанных с:

1) Использованием вами и осуществлением вами доступа к Веб-сайту Motorsport.com;

2) Нарушением вами любого из положений настоящего Соглашения об использовании;

3) Нарушением вами прав третьих лиц, включая, в том числе, авторские права, право собственности или право на неприкосновенность частной жизни.

4) Любым утверждением, что какой-либо из ваших Пользовательских материалов нанес ущерб третьим лицам.

Обязательство по возмещению ущерба является обязательным условием при использовании Веб-сайта Motorsport.com.

11. Условие принятия Соглашения об использовании

Вы подтверждаете, что вам исполнилось полных 18 лет или что вы имеете законное согласие родителей или опекунов, и что вы обладаете полной правоспособностью и компетенцией для того, чтобы понимать условия, положения, обязательства, заявления, утверждения и гарантии, изложенные в настоящем Соглашении об использовании, а также следовать и соблюдать настоящее Соглашение.

12. Передача прав

Настоящее Соглашение об использовании, и любые права и лицензии, предоставленные Соглашением, не могут быть переданы или переуступлены вами кому-либо, но могут быть без ограничений переуступлены Motorsport.com.

13. Общие положения

Вы соглашаетесь, что:

1) Веб-сайт Motorsport.com находится под юрисдикцией исключительно штата Флорида.

2) Веб-сайт Motorsport.com должен рассматриваться как пассивный и не может быть привлечен к какой бы то ни было ответственности в другой юрисдикции нежели штат Флорида

Настоящее Соглашение об использовании подчиняется внутреннему законодательству штата Флорида, без использования коллизионных норм. Любая претензия или спор между вами и Motorsport.com, полностью или частично связанный с Веб-сайтом Motorsport.com, должен решаться исключительно судом соответствующей юрисдикции, расположенным в округе Майами-Дейд, Флорида (США). Настоящее Соглашение об использовании, а также любые другие юридические уведомления, опубликованные Motorsport.com на Веб-сайте Motorsport.com составляют полное соглашение между вами и Motorsport.com, касающееся Веб-сайта Motorsport.com. Если какое-либо положение настоящего Соглашения об использовании будет признано недействительным судом соответствующей юрисдикции, то недействительность такого положения не влияет на действительность остальных положений настоящего Соглашения об использовании, которые будут действовать в полной силе и действии. Отсутствие указания о сроке действия настоящего Соглашения не должен рассматриваться как отказ от действия данного Соглашения, также как и отказ Motorsport.com отстаивать соблюдение какого-либо положения Соглашения не может рассматриваться как отказ от этого положения.

Motorsport.com оставляет за собой право изменить настоящее Соглашение об использовании в любой момент времени и без уведомления, а обязанность проверять настоящее Соглашение об использовании на предмет каких-либо изменений ложится на вас. Использование вами Веб-сайта Motorsport.com после внесения каких-либо изменений в настоящее Соглашение об использовании будет означать ваше согласие и одобрение пересмотренных условий. Вы и Motorsport.comсоглашаетесь с тем, что срок давности оснований для иска, связанного с Веб-сайтом Motorsport.com составляет один (1) год после возникновения таких оснований. В противном случае основание для иска будет считаться недействительным.