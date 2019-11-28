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Пресс-релизы Motorsport.com
Выиграйте Aston Martin DBS Superleggera и вип-тур на Гран При Абу-Даби
Приз включает быстрый круг по гоночной трассе на Aston Martin вместе с Максом Ферстаппеном или Алексом Элбоном.
Последние новости из мира гонок теперь доступны в мобильном приложении Motorsport.com
Издание Motorsport.com запустило совершенно новое приложение для мобильных устройств, в котором вы сразу сможете получить доступ к последним новостям авто и мотоспорта.
Что происходит с Ferrari и Феттелем? Фабричнова и Башмаков выдвигают свои версии в эфире «Моторспорт ТВ»
Новый выпуск студийного шоу Motor.HOME – уже в эфире нашего телеканала. Впрочем, увидеть программу можно, и не включая телевизора, на сайте Motorsport.tv.
Motor1.com запускает версию для испаноговорящей аудитории в США
Motor1.com добавляет 11-ю редакцию к своей международной стратегии развертывания: Motor1.com Latino. Эта версия предназначена для тех, кто в США говорит на испанском – она предлагает аналитическую информацию и новости о последних разработках автомобильной индустрии на их родном языке.
Новый проект расширяет присутствие Motorsport Network на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Совместное предприятие с компанией Triangle Media позволит жителям региона больше узнать о развитии событий в мировом автоспорте и больше рассказать миру о своих соревнованиях.
Осталось 48 часов на то, чтобы поддержать кампанию Джорджо Пиолы на сервисе Kickstarter
Кампания Джорджо Пиолы на сервисе Kickstarter по продаже его пятидесятилетней коллекции завершается. У вас осталось только 48 часов на то, чтобы приобрести малую часть истории Формулы 1 в виде одного из 12 уникальных рисунков из огромной коллекции Джорджио.
Motorsport Network объявляет имена победителей розыгрыша в рамках Гран При Франции
Призом для победителей стали билеты на специальную трибуну в Ле Боссе – один из наиболее зрелищных поворотов трассы «Поль Рикар».
SMP Racing примет участие в суперфинале киберспортивного турнира Le Mans Esport Series
Российская команда наращивает свое присутствие в киберспорте и в следующие выходные сразится с 11 другими коллективами за приз в 100 000 долларов.
Canossa Events вошла в состав Motorsport Network
Организатор ралли классических автомобилей и престижных автомобильных мероприятий расширит сферу деятельности проекта Motorsport Live.
Джорджо Пиола представляет коллекцию своих работ на сервисе Kickstarter
Детальные изображения болидов Формулы 1, отобранные легендарным иллюстратором, могут стать вашими всего за 100 долларов.
Motorsport.com подтверждает статус глобального проекта запуском польского издания
Польская версия станет 16-й в списке национальных редакций и является новым шагом в расширении аудитории ведущей глобальной цифровой платформы, посвященной автомобильным гонкам.
FIA поручила Motorsport Network создать базу данных спортивных результатов в интересах болельщиков
Компания Motorsport Stats назначена официальным поставщиком автоспортивных результатов FIA, а сервис базы данных со статистикой станет новинкой FIA.com.
Motorsport Network присоединяется к дорожному шоу Renault
Этой весной в рамках подготовки к Гран При Франции команда Renault проводит целую серию уличных заездов с участием своего болида RS01 образца 2012 года. И проект Motorsport Network не смог пройти мимо!
Motorsport Live запускает Motorsport Valley Tour – тур с посещением четырех команд Формулы 1
Уникальное предложение позволяет заглянуть за кулисы чемпионата мира и увидеть, что происходит в штаб-квартирах лучших гоночных команд мира.
Почему вам стоит поехать на Гран При Канады
В июне Формула 1, как обычно, пересечет Северную Атлантику и прибудет в Монреаль, где пройдет Гран При Канады – одна из наиболее популярных гонок в календаре. Проект Motorsport Live раскрывает секрет этой популярности.
Телеканал “Моторспорт ТВ” эксклюзивно покажет все гонки MotoGP в сезоне-2019
Телеканал “Моторспорт ТВ” подписал соглашение с испанской компанией Dorna об эксклюзивных правах на показ самой зрелищной мотоциклетной серии – MotoGP – на территории России.
Motorsport.tv запускает бесплатный сервис трансляций для фанатов
Главный ТВ-вещатель автоспортивного и автомобильного контента пополнился новыми партнерскими видеоканалами.
Codemasters заключили партнерство в области киберспорта с крупнейшей гоночной и автомобильной медиакомпанией
Dirt Rally 2.0 станет первым примером партнерства с Motorsport Network из многих.
Motorsport Stats запускает крупнейшую в мире бесплатную гоночную базу данных
Motorsport Stats Results даст болельщикам доступ к крупнейшему хранилищу информации о гонках, а также обеспечит готовые решения для бизнеса.
Алехандро Агаг инвестировал в инициативу Motorsport Network в области электромобилей
Основатель Формулы Е стал совладельцем и председателем правления новой медиаструктуры, работающей на рынке электромобилей.
Motorsport Images: Наследие, проверенное временем
Документальный фильм из четырех частей расскажет истории, стоящие за знаменитыми снимками – устами фотографов, которые уже давно работают в паддоке Ф1.
Время уходит! Примите участие в кампании Джорджо Пиолы на Kickstarter
Осталось совсем мало времени для того, чтобы включиться в кампанию легендарного гоночного иллюстратора Джорджо Пиолы на краудфандинговом сайте Kickstarter и получить часы из коллекции SHIFT. Проект завершается 26 января.
Пять мест, куда обязательно стоит съездить на гонки
Думаете о поездке на гонки в 2019 году и о том, как хорошо провести время? Мы спросили совет у опытных специалистов с богатой историей путешествий из Motorsport Live.
Motorsport Network и Speed Digital запускают Motorious.com
Технологический и медийный бизнес объединяют возможности для создания новой глобальной автомобильной платформы на рынке коллекционных машин.
Motorsport Live приблизит болельщиков к событиям на трассе
Специализированный сервис обеспечит поклонникам гонок полноценное сопровождение – от покупки билетов, путешествия и размещения, до места на трибуне или в фан-зоне.
«Герои гонок»: пять историй, один стойкий дух
Истории Мишель Мутон, Мики Хаккинена, Тома Кристенсена и Фелипе Массы войдут в масштабную кинокартину.