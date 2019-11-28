Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
01 Часов
:
06 Минут
:
11 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
51 Минут
:
11 Секунд
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин

Фильтры:

Год
2019
Год
2019 2018 2017 2016 2015

Пресс-релизы Motorsport.com

Решетка
Список
Выиграйте Aston Martin DBS Superleggera и вип-тур на Гран При Абу-Даби
Общая информация / Новости Motorsport.com

Выиграйте Aston Martin DBS Superleggera и вип-тур на Гран При Абу-Даби

Приз включает быстрый круг по гоночной трассе на Aston Martin вместе с Максом Ферстаппеном или Алексом Элбоном.

Последние новости из мира гонок теперь доступны в мобильном приложении Motorsport.com
Общая информация / Новости Motorsport.com

Последние новости из мира гонок теперь доступны в мобильном приложении Motorsport.com

Издание Motorsport.com запустило совершенно новое приложение для мобильных устройств, в котором вы сразу сможете получить доступ к последним новостям авто и мотоспорта.

Что происходит с Ferrari и Феттелем? Фабричнова и Башмаков выдвигают свои версии в эфире «Моторспорт ТВ»
Формула 1 / Новости Motorsport.com

Что происходит с Ferrari и Феттелем? Фабричнова и Башмаков выдвигают свои версии в эфире «Моторспорт ТВ»

Новый выпуск студийного шоу Motor.HOME – уже в эфире нашего телеканала. Впрочем, увидеть программу можно, и не включая телевизора, на сайте Motorsport.tv.

Motor1.com запускает версию для испаноговорящей аудитории в США
Автомобили / Новости Motorsport.com

Motor1.com запускает версию для испаноговорящей аудитории в США

Motor1.com добавляет 11-ю редакцию к своей международной стратегии развертывания: Motor1.com Latino. Эта версия предназначена для тех, кто в США говорит на испанском – она предлагает аналитическую информацию и новости о последних разработках автомобильной индустрии на их родном языке.

Новый проект расширяет присутствие Motorsport Network на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Общая информация / Новости Motorsport.com

Новый проект расширяет присутствие Motorsport Network на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Совместное предприятие с компанией Triangle Media позволит жителям региона больше узнать о развитии событий в мировом автоспорте и больше рассказать миру о своих соревнованиях.

Осталось 48 часов на то, чтобы поддержать кампанию Джорджо Пиолы на сервисе Kickstarter
Формула 1 / Новости Motorsport.com

Осталось 48 часов на то, чтобы поддержать кампанию Джорджо Пиолы на сервисе Kickstarter

Кампания Джорджо Пиолы на сервисе Kickstarter по продаже его пятидесятилетней коллекции завершается. У вас осталось только 48 часов на то, чтобы приобрести малую часть истории Формулы 1 в виде одного из 12 уникальных рисунков из огромной коллекции Джорджио.

Motorsport Network объявляет имена победителей розыгрыша в рамках Гран При Франции
Формула 1 / Новости Motorsport.com

Motorsport Network объявляет имена победителей розыгрыша в рамках Гран При Франции

Призом для победителей стали билеты на специальную трибуну в Ле Боссе – один из наиболее зрелищных поворотов трассы «Поль Рикар».

SMP Racing примет участие в суперфинале киберспортивного турнира Le Mans Esport Series
eSports / Новости Motorsport.com

SMP Racing примет участие в суперфинале киберспортивного турнира Le Mans Esport Series

Российская команда наращивает свое присутствие в киберспорте и в следующие выходные сразится с 11 другими коллективами за приз в 100 000 долларов.

Canossa Events вошла в состав Motorsport Network
Общая информация / Новости Motorsport.com

Canossa Events вошла в состав Motorsport Network

Организатор ралли классических автомобилей и престижных автомобильных мероприятий расширит сферу деятельности проекта Motorsport Live.

Джорджо Пиола представляет коллекцию своих работ на сервисе Kickstarter
Формула 1 / Новости Motorsport.com

Джорджо Пиола представляет коллекцию своих работ на сервисе Kickstarter

Детальные изображения болидов Формулы 1, отобранные легендарным иллюстратором, могут стать вашими всего за 100 долларов.

Motorsport.com подтверждает статус глобального проекта запуском польского издания
Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport.com подтверждает статус глобального проекта запуском польского издания

Польская версия станет 16-й в списке национальных редакций и является новым шагом в расширении аудитории ведущей глобальной цифровой платформы, посвященной автомобильным гонкам.

FIA поручила Motorsport Network создать базу данных спортивных результатов в интересах болельщиков
Общая информация / Новости Motorsport.com

FIA поручила Motorsport Network создать базу данных спортивных результатов в интересах болельщиков

Компания Motorsport Stats назначена официальным поставщиком автоспортивных результатов FIA, а сервис базы данных со статистикой станет новинкой FIA.com.

Motorsport Network присоединяется к дорожному шоу Renault
Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network присоединяется к дорожному шоу Renault

Этой весной в рамках подготовки к Гран При Франции команда Renault проводит целую серию уличных заездов с участием своего болида RS01 образца 2012 года. И проект Motorsport Network не смог пройти мимо!

Motorsport Live запускает Motorsport Valley Tour – тур с посещением четырех команд Формулы 1
Формула 1 / Новости Motorsport.com

Motorsport Live запускает Motorsport Valley Tour – тур с посещением четырех команд Формулы 1

Уникальное предложение позволяет заглянуть за кулисы чемпионата мира и увидеть, что происходит в штаб-квартирах лучших гоночных команд мира.

Почему вам стоит поехать на Гран При Канады
Формула 1 / Новости Motorsport.com

Почему вам стоит поехать на Гран При Канады

В июне Формула 1, как обычно, пересечет Северную Атлантику и прибудет в Монреаль, где пройдет Гран При Канады – одна из наиболее популярных гонок в календаре. Проект Motorsport Live раскрывает секрет этой популярности.

Телеканал “Моторспорт ТВ” эксклюзивно покажет все гонки MotoGP в сезоне-2019
MotoGP / Новости Motorsport.com

Телеканал “Моторспорт ТВ” эксклюзивно покажет все гонки MotoGP в сезоне-2019

Телеканал “Моторспорт ТВ” подписал соглашение с испанской компанией Dorna об эксклюзивных правах на показ самой зрелищной мотоциклетной серии – MotoGP – на территории России.

Motorsport.tv запускает бесплатный сервис трансляций для фанатов
Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport.tv запускает бесплатный сервис трансляций для фанатов

Главный ТВ-вещатель автоспортивного и автомобильного контента пополнился новыми партнерскими видеоканалами.

Codemasters заключили партнерство в области киберспорта с крупнейшей гоночной и автомобильной медиакомпанией
Общая информация / Новости Motorsport.com

Codemasters заключили партнерство в области киберспорта с крупнейшей гоночной и автомобильной медиакомпанией

Dirt Rally 2.0 станет первым примером партнерства с Motorsport Network из многих.

Motorsport Stats запускает крупнейшую в мире бесплатную гоночную базу данных
Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Stats запускает крупнейшую в мире бесплатную гоночную базу данных

Motorsport Stats Results даст болельщикам доступ к крупнейшему хранилищу информации о гонках, а также обеспечит готовые решения для бизнеса.

Алехандро Агаг инвестировал в инициативу Motorsport Network в области электромобилей
Общая информация / Новости Motorsport.com

Алехандро Агаг инвестировал в инициативу Motorsport Network в области электромобилей

Основатель Формулы Е стал совладельцем и председателем правления новой медиаструктуры, работающей на рынке электромобилей.

Motorsport Images: Наследие, проверенное временем
Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Images: Наследие, проверенное временем

Документальный фильм из четырех частей расскажет истории, стоящие за знаменитыми снимками – устами фотографов, которые уже давно работают в паддоке Ф1.

Время уходит! Примите участие в кампании Джорджо Пиолы на Kickstarter
Общая информация / Новости Motorsport.com

Время уходит! Примите участие в кампании Джорджо Пиолы на Kickstarter

Осталось совсем мало времени для того, чтобы включиться в кампанию легендарного гоночного иллюстратора Джорджо Пиолы на краудфандинговом сайте Kickstarter и получить часы из коллекции SHIFT. Проект завершается 26 января.

Пять мест, куда обязательно стоит съездить на гонки
Общая информация / Новости Motorsport.com

Пять мест, куда обязательно стоит съездить на гонки

Думаете о поездке на гонки в 2019 году и о том, как хорошо провести время? Мы спросили совет у опытных специалистов с богатой историей путешествий из Motorsport Live.

Motorsport Network и Speed Digital запускают Motorious.com
Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network и Speed Digital запускают Motorious.com

Технологический и медийный бизнес объединяют возможности для создания новой глобальной автомобильной платформы на рынке коллекционных машин.

Motorsport Live приблизит болельщиков к событиям на трассе
Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Live приблизит болельщиков к событиям на трассе

Специализированный сервис обеспечит поклонникам гонок полноценное сопровождение – от покупки билетов, путешествия и размещения, до места на трибуне или в фан-зоне.

«Герои гонок»: пять историй, один стойкий дух
Статья с видео
Общая информация / Новости Motorsport.com

«Герои гонок»: пять историй, один стойкий дух

Истории Мишель Мутон, Мики Хаккинена, Тома Кристенсена и Фелипе Массы войдут в масштабную кинокартину.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.