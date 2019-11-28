Членское соглашение

Это соглашение между Motorsport.com ("Motorsport.com") и Вами. Договор, который в дальнейшем будет именоваться "Соглашение" включает этот документ, озаглавленный как "Соглашение об участии в Сообществе Motorsport.com", а также любые правила, инструкции и поправки, которые могут быть включены в это Соглашение об участии в Сообществе Motorsport.com или периодически предоставляться Вам. Настоящее Соглашение описывает положения и условия, на которых Motorsport.com предлагает Вам участие в загрузке видео на Motorsport.com и в работе с услугами, доступными участникам ("Сообщество Motorsport.com", как раскрывается ниже). Под определениями "Вы" (и "Ваш", в зависимости от обстоятельств) подразумевается физическое лицо или организация, указанные в соответствующей регистрационной форме.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Соглашение. Настоящее Соглашение устанавливает юридически обязательные положения и условия Вашего участия в Сообществе Motorsport.com. Регистрируясь, нажимая "Я согласен" или иным образом участвуя в Сообществе Motorsport.com, Вы свидетельствуете Motorsport.com, что Вы достигли восемнадцати (18) лет или имеете право заключать и исполнять нормы правового договора по иным основаниям, а также то, что Вы соглашаетесь соблюдать следующие положения и условия. Если Вы регистрируетесь от имени юридического лица, Вы подтверждаете Motorsport.com, что у Вас есть полномочия на эти действия, и Ваше согласие с условиями данного Соглашения будет рассматриваться как согласие юридического лица. В таком случае "Вы" и "Ваш" в рамках настоящего Соглашения будут относиться к данному юридическому лицу. Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения в полном объеме, пожалуйста, не регистрируйтесь или не принимайте участия в Сообществе Motorsport.com.

С учетом этого, Вы соглашаетесь и подтверждаете следующее:

1. Motorsport.com

Motorsport.com развивает и поддерживает сеть, включающую (но не ограничивающуюся этим перечнем), создателей видеоконтента, фотографии, статьи, комментарии в автоспортивной, автомобильной и связанных с ними сферах.

2. Сообщество Motorsport.com

Сообщество Motorsport.com разрешает Вам принимать участие, использовать и/или осуществлять доступ к Продуктам Motorsport.com с помощью Бесплатной учетной записи.

Бесплатная учетная запись позволяет Вам следующее: Участие в качестве создателя контента, создавая и размещая видео и прочий контент на Motorsport.com. Любое лицо, действующее таким образом, рассматривается нами далее как "Контент-провайдер"; Участие в качестве члена Motorsport.com посредством размещения рецензий, взаимодействия с другими участниками Сообщества Motorsport.com и обмена или предоставления другой информации (любое лицо, действующее таким образом, рассматривается нами как "Участник сообщества"); Доступ к определенным приложениям Motorsport.com, программному обеспечению и связанным услугам; и; Доступ к пробным функциям, продуктам и услугам ("Пробные функции").

Любое лицо, предоставляющее контент Motorsport.com, является "Контент-провайдером", и Ваше использование или доступ к определенным функциям Сообщества Motorsport.com может потребовать от Вас согласия и принятия дополнительных положений и условий. В случае противоречия между настоящим Соглашением и какими бы то ни было дополнительными положениями и условиями использования определенной функции, эти дополнительные положения и условия обладают приоритетом в вопросе Вашего использования или доступа к обозначенной функции.

3. Регистрация

Для участия Вы должны пройти онлайн-регистрацию Motorsport.com на Веб-сайте Motorsport.com и создать уникальную, защищенную паролем учетную запись ("Учетная запись"). Вы несете ответственность за сохранность Вашего пароля. Вы также несете полную ответственность за любые действия, совершаемые из-под Вашего пароля и Учетной записи, независимо от того, одобрены ли таковые действия Вами или нет. Вы отвечаете за актуальность информации о Вашей Учетной записи. Вы уведомлены и согласны с тем, что Motorsport.com не несет обязанности или ответственности, прямо или косвенно, за невозможность доставить извещение вследствие недостоверной информации об Учетной записи.

4. Политика

Ваше участие регламентируется всеми действующими правилами, требованиями и политикой Motorsport.com, определяемыми Motorsport.com в тот или иной момент времени. Они включают в себя, но не ограничиваются этим, Политику в области авторского права (https://motorsport.com/), Политику конфиденциальности (https://motorsport.com/) и любые другие правила (в совокупности "Политика"). Вы соглашаетесь соблюдать Политику для обеспечения, в установленном порядке, надлежащих доставки, демонстрации, отслеживания и оповещения о действиях, связанных с Сообществом Motorsport.com.

5. Изменения

Motorsport.com может в любой момент времени периодически изменять настоящее Соглашение и Политику, или может изменять, приостанавливать или прекращать, временно или постоянно, Сообщество Motorsport.com (или любую из ее частей). Изменения настоящего Соглашения или Политики будут размещены на Веб-сайте Motorsport.com или опубликованы в соответствии с требованиями об извещении, установленными настоящим Соглашением. Изменения Сообщества Motorsport.com вступают в силу с момента публикации на Веб-сайте Motorsport.com. Вы соглашаетесь с тем, что Motorsport.com не несет ответственности перед Вами или любыми третьими лицами за какое-либо изменение, приостановку или прекращение действия настоящего Соглашения, Политики или Сообщества Motorsport.com. Продолжая участие после того, как Motorsport.comобъявил о подобных изменениях или осуществил любое предусмотренное уведомление об этом, Вы соглашаетесь на эти изменения. Пожалуйста, периодически проверяйте настоящее Соглашение и Политику, чтобы быть проинформированным о любых изменениях. Если какие-либо изменения для Вас не приемлемы, единственным выходом из данной ситуации для Вас является прекращение участия.

6. Участие

Чтобы сохранить право на участие, Вы должны все время соблюдать положения и условия настоящего Соглашения и Политики. Motorsport.com оставляет за собой право отказать в участии любому претенденту или участнику в любое время по своему усмотрению.

Если Вы регистрируетесь для участия, Вы можете связываться с Motorsport.com и другими обладателями Учетных записей, размещать или публиковать комментарии или оценивать видео- и фотоконтент, продукты Motorsport.com или Сообщества Motorsport.com, насколько это возможно по усмотрению Motorsport.com, принимать участие в обсуждениях на форуме, пользоваться электронной почтой, доской объявлений или веб-чатом, читать новости сообщества, другими коммуникационными возможностями, именуемыми "Комментариями". Вы несете полную ответственность за все Комментарии, переданные или отправленные Вами на Motorsport.com или через Сообщество Motorsport.com, независимо от того, были ли они созданы Вами или отправлены Вам, включая, но не ограничиваясь этим, веб-сайты и контент непосредственно доступный из таких Комментариев. Motorsport.com отказывается брать на себя любую ответственность, связанную с Вашими Комментариями. Как более подробно разъяснено в Разделе 15 ("Заявления и гарантии"), Вы не вправе размещать какие-либо Комментарии, содержащие непристойный характер, порнографию, нарушающие чьи-либо права, разжигающие ненависть, содержащие насильственный или незаконный контент.

Вы несете персональную ответственность за весь видеоконтент, переданный или размещенный вами на Motorsport.com, независимо от того, создан ли он Вами или для Вас, включая, но не ограничиваясь этим перечнем, графику, музыку, звук, изображения, файлы, фотографии, анимацию, иллюстрации, текст, данные, информацию, сообщения, гипертекстовые ссылки, скрипты или другой материал (в совокупности "Видеоконтент"). Motorsport.com отказывается брать на себя любую ответственность, связанную с Вашим Видеоконтентом. Как более подробно разъяснено в Разделе 15 ("Заявления и гарантии"), Вы не вправе размещать Видеоконтент, содержащий порнографию, нарушающий чьи-либо права, разжигающий ненависть, содержащий насильственный или незаконный контент.

Вы соглашаетесь и принимаете, что Motorsport.com может по своему усмотрению, и не беря на себя ответственность:

отклонять, приостанавливать доступ или удалять любой Ваш Видеоконтент с Motorsport.comв любой момент, когда Motorsport.com сочтет его, по своему усмотрению, неприемлемым для Motorsport.com;

изменять любые метаданные, отправляемые Вами вместе с Вашим Видеоконтентом, включая, в частности, мета-теги, возрастной рейтинг, язык описания, критерии поиска, модификаторы категории и ключевых слов.

Применительно к маркетингу Motorsport.com, распространению и обеспечению Сообщества Motorsport.com Вы разрешаете Motorsport.com, как далее описано в Разделе 10:

размещать, индексировать и помещать в кэш Ваш Видеоконтент;

связывать Ваш Видеоконтент с информацией, которая будет использоваться Motorsport.com для того, чтобы идентифицировать этот Видеоконтент как Ваш; и

предпринимать относительно Вашего Видеоконтента действия, которые могут быть необходимы для целей Сообщества Motorsport.com.

В течение срока действия настоящего Соглашения Вы можете потребовать от Motorsport.com удалить какой-либо или весь Ваш Видеоконтент с Motorsport.com. При этом Вы уведомлены и согласны с тем, что Motorsport.com не обязан пытаться удалять из обращения какой-либо Ваш Видеоконтент, являющийся общедоступным в сети Интернет или другой общедоступной среде.

В случае если Motorsport.com не в состоянии оперативно удалить требуемый Видеоконтент с Motorsport.com после Вашего запроса на удаление, Motorsport.com не несет ответственность за ущерб или расходы любого характера на сумму свыше десяти долларов ($10). Во избежание разночтений, Лицензия Creative Commons BY-NC-ND, с которой вы соглашаетесь в Разделе 9(g) "Контент-провайдеры: лицензия неограниченного некоммерческого распространения") в данном Соглашении остается в силе только для этой цели.

Вы соглашаетесь и принимаете, что Motorsport.com по запросу соответствующего из Контент-провайдеров или по своему усмотрению может добавлять или удалять с Motorsport.com любой или весь Видеоконтент в любое время.

Вы соглашаетесь, что Вы не будете:

использовать или запускать никакие автоматизированные системы, включая, в частности, "роботов", "пауков" или "автономных читателей" для искусственного увеличения количества просмотров Видеоконтента, либо осуществлять доступ к Веб-сайту Motorsport.com способом, который посылает больше запросов серверам Motorsport.com за отдельный период времени, чем может послать человек за тот же период времени, используя обычный веб-браузер;

изменять любые характеристики, технологии или код приложений, за исключением тех, которые прямо разрешены Motorsport.com в письменном виде.

Некоторые Пробные функции могут быть доступны на условии "как есть", и будут отмечены как таковые. Вы используете Пробные функции на свой собственный риск. Вся информация, касающаяся Пробных функций, будет рассматриваться как "конфиденциальная" в соответствии с Разделом 14 ("Конфиденциальная информация").

7. Участие на свой собственный риск

Вы осуществляете свое участие на свой собственный риск. Несмотря на то, что Сообщество Motorsport.com позволяет пользователям связываться и обмениваться Видеоконтентом и Комментариями друг с другом и с конечными пользователями или зрителями, Motorsport.com не обязан контролировать или следить за какой-либо информацией или обменом между или среди пользователей. Motorsport.com не контролирует Видеоконтент и Комментарии, доступные через Веб-сайт Motorsport.com. Некоторые люди могут счесть Видеоконтент и Комментарии неприемлемыми, неуместными или оскорбительными. Motorsport.com не контролирует или гарантирует достоверность, а равно не отвечает за правдивость, точность, принадлежность, полноту, целостность, безопасность, актуальность, качество, справедливость, законность и уместность любого Видеоконтента и Комментариев. Motorsport.com не принимает на себя ответственность за мониторинг любого Видеоконтента и Комментариев или поведение участников. Если Motorsport.com решает в любое время по своему усмотрению проследить (в целом или частично) за Видеоконтентом и Комментариями или поведением, Motorsport.com все равно не несет ответственности за Видеоконтент и Комментарии и не берет на себя обязательство изменять или удалять любые Видеоконтент или Комментарии, а также не несет ответственности за поведение участника. Вы соглашаетесь с тем, что Motorsport.com не несет ответственности или обязательств за удаление или неспособность сохранить, поддержать или передать любой Видеоконтент или Комментарии.

8. Конфиденциальность

Участие регулируется Политикой конфиденциальности Motorsport.com, расположенной по адресу: https://motorsport.com/, включенной в настоящее Соглашение. Кроме того, участвуя, Вы отдаете себе отчет в том, что при просмотре или взаимодействии Вас с Motorsport.com и функциями Сообщества Motorsport.com, Motorsport.com может собирать (или Вы можете предоставить Motorsport.com) информацию о Вашем доступе и использовании сети Интернет, так же как и о Вашем способе просмотра и/или взаимодействия с Motorsport.com ("Информация о доступе"). Информация о доступе может включать в себя, не ограничиваясь этим перечнем, IP-адрес, веб-сайт, к которому подсоединен пользователь, географическое положение IP-адреса, используемого пользователем для соединения с сетью Интернет, тип используемого браузера, данные о том, какие и сколько раз просмотрены пользователем веб-страницы, осуществлявшиеся поисковые запросы, ссылающиеся страницы/страницы выхода, тип платформы и информацию о дате/времени. Эта информация является анонимной и не позволяет идентифицировать личность пользователя. Motorsport.com может делиться Информацией о доступе со своими сторонними поставщиками услуг, филиалами, деловыми партнерами, спонсорами, рекламодателями, сотрудниками, клиентами и партнерами-дистрибьюторами.

9. Права собственности и разрешения

a) Права собственности Motorsport.com. Motorsport.com и его лицензиары обладают всеми правами, названиями и интересами, включая без ограничения все права интеллектуальной собственности на Motorsport.com и Сообщество Motorsport.com по всему миру, и всеми правами на все сопутствующие работы и улучшения в рамках или связанные с Motorsport.com и сообществом сайта Motorsport.com. Заключая настоящее Соглашение или осуществляя участие, Вы не приобретаете права интеллектуальной собственности или аналогичных прав на Motorsport.com, Сообщество Motorsport.com или связанные продукты и услуги. Вы подтверждаете, что не будете: (1) удалять, изменять или скрывать любые копирайты, товарные знаки, знаки обслуживания или другие указания на права собственности, включенные в или сопровождающие Motorsport.com, Сообщество Motorsport.com или связанные продукты и услуги; или (2) использовать наименование, логотип, торговый знак, торговые наименования или знаки обслуживания Motorsport.com за исключением случаев, прямо разрешенных настоящим Соглашением, без предварительного письменного разрешения Motorsport.com.

b) Ваши права собственности. В соответствии с разрешением, данным Вам в рамках настоящего Соглашения, вы сохраняете все права, наименования и интересы, включая без ограничения все интеллектуальные права собственности по всему миру, на Ваш Видеоконтент, переданный, опубликованный или демонстрируемый Вами на или через Motorsport.com и Сообщество Motorsport.com. Motorsport.com не приобретает никаких прав на такой Видеоконтент за исключением случаев, указанных в этом документе. Любые права, не переданные Вами в рамках настоящего Соглашения, считаются принадлежащими вам. Как более подробно описано в Разделе 12 ("Срок действия и прекращение Соглашения"), Вы имеете право расторгнуть настоящее Соглашение и отозвать определенные разрешения, данные Вами в рамках настоящего Соглашения, в отношении всего Видеоконтента, размещенного Вами, или в отношении определенных работ, предоставленных вами. Если Вы решаете отозвать какие-либо из Ваших разрешений, Motorsport.com использует экономически оправданные усилия для удаления Вашего Видеоконтента с Веб-сайта Motorsport.com в разумные сроки по факту получения Вашего уведомления об отзыве. Вы признаете, что предупреждены о том, что Motorsport.com обладает ограниченными практическими возможностями для контроля или отслеживания возможных нарушений Ваших прав интеллектуальной собственности третьими лицами, и что Motorsport.com не несет ответственности за контроль и отслеживание таких прав интеллектуальной собственности. Кроме того, Motorsport.com не несет ответственности за охрану вашей интеллектуальной собственности или за подачу судебных исков и другие юридические действия против нарушителей прав, которые не прекратили использование Вашего Видеоконтента после отзыва. Ответственность за защиту Ваших прав интеллектуальной собственности в соответствующих случаях возложена на Вас или стороннего лицензиара. Motorsport.com может по своему усмотрению решить помочь Вам в связи с защитой или охраной Ваших прав интеллектуальной собственности в конкретном случае; это не означает, что Motorsport.com берет на себя обязательство поступать так же в любом другом случае, и не означает, что Motorsport.com обязан защищать или охранять Ваши права интеллектуальной собственности.

с) Ваши права на товарный знак Motorsport.com. В течение срока действия настоящего Соглашения, и при условии соблюдения Вами положений и условий настоящего Соглашения, Вы имеете право использовать фирменные наименования, товарные знаки, логотипы и обозначения, связанные с Сетью Motorsport.com ("Знаки Motorsport.com") исключительно для целей обозначения Motorsport.com и исключительно в связи с разрешенными Вам действиями в соответствии с настоящим Соглашением. Вы соглашаетесь с тем, что Знаки Motorsport.com и все связанные с ним нематериальные активы являются и остаются исключительной собственностью Motorsport.com, что любые нематериальные активы, возникшие в результате лицензированного использования Вами Знаков Motorsport.com принадлежат исключительно Motorsport.com и служат исключительно в интересах Motorsport.com, и что использование Вами марки Motorsport.com подлежит контролю качества Motorsport.com продуктов или услуг, в отношении которых Вам может быть разрешено использование Знаков Motorsport.com.

d) Ваши права на Комментарии на Motorsport.com. Загружая, передавая, отправляя по электронной почте, размещая, публикуя или передавая иным образом любые Комментарии, Вы, таким образом, предоставляете (или подтверждаете, что владелец таких прав прямо их предоставляет) Motorsport.com международные, не требующие отчислений, неисключительные, с передаваемой лицензией, могущие быть уступленными, бессрочные и безвозвратные права и разрешения на использование, воспроизведение, изменение, адаптацию, создание производных работ, исполнение, демонстрацию, распространение, публикацию и передачу таких Комментариев в любой форме, с применением любых средств и технологий, известных сегодня или не существующих в настоящее время. Вы подтверждаете, что любые Комментарии, оставляемые Вами, не нарушают никаких прав, включая право интеллектуальной собственности любых третьих лиц. Кроме того, Вы подтверждаете, что отказываетесь от всех так называемых моральных прав автора в Комментариях.

e) Ваши отзываемые ограниченные разрешения для Motorsport.com. Для того, чтобы позволить Motorsport.com размещать Ваш Видеоконтент на Motorsport.com, Вы предоставляете (или подтверждаете, что владелец таких прав прямо их предоставляет) Motorsport.com международные, отзывные, неисключительные, с передаваемой лицензией и могущие быть уступленными, ограниченные права и разрешение на использование, воспроизведение, изменение и адаптацию, цитирование, публикацию, передачу, публичное исполнение, демонстрацию, упоминание, хранение, содержание, индексирование и кэширование в любой форме, с применением любых средств и технологий, известных сегодня или не существующих в настоящее время, любой Видеоконтент, Комментарии или материалы, размещаемые Вами на Motorsport.com полностью или частично, созданные Вами или для Вас, любым методом, на всех без исключения носителях и через любой канал передачи данных, известный сегодня или не существующий в настоящее время. Вы понимаете, что Ваше отзываемое ограниченное разрешение для Motorsport.com включает в себя передачу Вами Motorsport.com права создавать, демонстрировать и распространять (как более подробно описано в предыдущем предложении) производные работы на основе Вашего Видеоконтента, содержащие либо весь Ваш Видеоконтент, адаптированный для использования компьютерного программного обеспечения Motorsport.com с целью идентификации Вашего материала как Вашего Видеоконтента и настройки соответствующих функций или содержащие Ваш Видеоконтент как часть сборного проекта для публикации на Motorsport.com или через его филиалы. (далее "Ваш измененный Видеоконтент на Motorsport.com). Права Motorsport.com в отношении Вашего измененного Видеоконтента на Motorsport.com ограничены его правами, обозначенными в настоящем Соглашении, и Motorsport.com прямо отказывается от и не признает каких-либо иных прав на Ваш измененный Видеоконтент на Motorsport.com, которые мог бы получить в силу действующего законодательства об авторском праве. Как более подробно рассмотрено в Разделе 12 ("Срок действия и прекращение Соглашения"), действие данного разрешения прекращается: (1) касательно любого Видеоконтента, который Вы потребовали удалить в соответствии с Разделом 6 ("Участие"); и (2) в силу прекращения Соглашения в соответствии с Разделом 12 ("Срок действия и прекращение Соглашения").

f) Ваше отзываемое разрешение Motorsport.com на коммерческое распространение. Для того чтобы разрешить Motorsport.com распространять Ваш измененный Видеоконтент на Motorsport.com или его филиалах, Вы предоставляете (или подтверждаете, что владелец таких прав прямо их предоставляет) Motorsport.com ограниченное отзываемое право на использование, воспроизведение, публичное исполнение, распространение, адаптацию и демонстрацию Вашего измененного Видеоконтента на Motorsport.com для целей, предполагаемых настоящим Соглашением, и участие в дальнейших действиях, касающихся и связанных с Вашим Видеоконтентом, которые могут быть необходимы или целесообразны для осуществления целей Motorsport.com.

g) Ваше безотзывное разрешение на некоммерческое распространение. Настоящим Вы предоставляете (или подтверждаете, что владелец таких прав прямо их предоставляет) любым лицам или организациям, желающим использовать Ваш измененный Видеоконтент на Motorsport.com в порядке, не предусматривающем коммерческой выгоды или частной денежной компенсации, право на использование, воспроизведение, публичное исполнение, распространение и демонстрацию Вашего измененного Видеоконтента на Motorsport.com в некоммерческих целях в соответствии с положениями и условиями лицензии CreativeCommons "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5", текст которой расположен по адресу http://creativecommons.org/ (далее Лицензия "CreativeCommonsBY-NC-ND"). В той мере, в какой Motorsport.com располагает какими-либо правами на Ваш измененный Видеоконтент на Motorsport.com в соответствии с Разделом 9(е) настоящего Соглашения, Motorsport.com также предоставляет права, указанные в настоящем пункте лицам или организациям в соответствии с Лицензией "Creative Commons BY-NC-ND".

h) Ваша информация. Вы разрешаете Motorsport.com использовать, применительно к Вашему участию, Ваш Видеоконтент, имя, фотографию, товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования, запатентованные логотипы, доменные имена, статистику использования и любой другой источник или бизнес-идентификатор (в совокупности "Ваша информация") в презентациях, как есть, на Motorsport.com, в рекламных и маркетинговых материалах, пресс-релизах, списках клиентов и финансовых отчетах в связи с осуществляемыми Motorsport.com маркетингом, рекламой, распространением и представлением Сообщества Motorsport.com. Вы также предоставляете Motorsport.com неисключительное разрешение на индексирование и кэширование Вашей информации и любой ее части вручную или автоматизированным средствами (включая "пауков" и поисковых роботов) в целях содействия, обеспечения и совершенствования Motorsport.com и Сообщества Motorsport.com, и привлечения других дистрибьюторов, издателей, авторов и рекламодателей к использованию и участию в Motorsport.com. Вы уведомлены и согласны: 1) с тем, что отдаете себе отчет в том, что в ходе участия Вы можете предоставить, а Motorsport.com получить Вашу информацию; и (2) с тем, что Ваша информация может быть передана филиалам Motorsport.com, бизнес-партнерам, спонсорам, рекламодателям, сотрудникам, клиентам и партнерам-дистрибьюторам.

i) Никакой поддержки; никакой публичности. Motorsport.com не поддерживает, не подтверждает , не оценивает или гарантирует какую-либо информацию или Видеоконтент или Комментарии, размещенные пользователями, включая Вас, и ничто не может считаться поддержкой, подтверждением или гарантией какой-либо информации, Видеоконтента или фотографий или Комментариев. Вы не должны создавать или распространять информацию, включая, но не ограничиваясь этим перечнем, рекламные объявления, пресс-релизы или прочие маркетинговые материалы, или оставлять ссылки на какие-либо сайты, предлагающие информацию, (1) содержащую или предполагающую поддержку Motorsport.com Вас или Вашего Видеоконтента или Комментариев; или (2) в соответствии с настоящим Соглашением, без предварительного просмотра и письменного разрешения Motorsport.com. Несмотря на вышесказанное, Вы можете достоверно раскрывать и описывать Ваше участие и Ваш Видеоконтент или Комментарии (например, описывая и рекламируя Ваш Видеоконтент в Вашем блоге или по электронной почте).

j) Сохранение прав. Вы обязуетесь не предпринимать попыток изменять, создавать производные работы, переводить, адаптировать, редактировать, декомпилировать, разбирать или вскрывать какие-либо спецификации, технологии, приложения или программные продукты, предоставляемые или доступные Вам, или используемые Motorsport.com в связи с Сообществом Motorsport.com любым способом, если иное не разрешено прямо в письменной форме Motorsport.com. Время от времени Motorsport.com может изменять формат и вид и функции Сообщества Motorsport.com. Не считая Вашего Видеоконтента, Вы соглашаетесь поручить и настоящим поручаете Motorsportи его лицензиарам (в установленном порядке) все права, наименование и интерес в и к любой части Сообщества Motorsport.com, которыми Вы можете обладать или которые можете приобрести в ходе участия. Вы подтверждаете, что настоящим отказываетесь от всех так называемых моральных прав автора, которыми можете обладать на Motorsport.com или в Сообществе Motorsport.com. Вы обязуетесь не удалять, убирать, скрывать или иным образом изменять копирайт, торговый знак, лицензию или другие уведомления о правах собственности, прикрепленные или содержащиеся на Motorsport.com или в Сообществе Motorspot.com. Любые права, о которых явным образом не заявлено в настоящем Соглашении, считаются приостановленными.

10. Контент для взрослых

Вы обязуетесь не использовать Motorsport.com или Сообщество Motosport.com с любой целью или любым образом для демонстрации, размещения или распространения любых материалов, носящих откровенный, очевидно сексуальный, порнографический или эротический характер, не загружать, распространять посредством электронной почты, размещать, публиковать, распространять, передавать, предоставлять или иным образом делать доступным для распространения через Motorsport.com или Сообщество Motorsport.com любой Видеоконтент или Комментарии, носящие откровенный, очевидно сексуальный, порнографический или эротический характер ("Контент для взрослых"). Примеры контента, который Motorsport.com по собственному усмотрению рассматривает как "Контент для взрослых", включают в себя, но не ограничиваются материалами порнографического, непристойного, неприличного или вульгарного характера, оскорбляющими или использующими изображения или описание половых актов. Если Motorsport.com находит Видеоконтент, который по собственному усмотрению определяет как содержащий "Контент для взрослых", Motorsport.com может, без предупреждения, удалять или блокировать доступ к такому Видеоконтенту. Motorsport.com оставляет за собой право в любой момент и без предварительного уведомления приостановить или заблокировать Вашу Учетную запись, которую Motorsport.com по собственному усмотрению сочтет нарушающей положения данного Раздела. Motorsport.com примет все надлежащие меры относительно Видеоконтента, нарушающего, по мнению Motorsport.com, действующее законодательство, вплоть до содействия в следственной деятельности правоохранительных органов. Если Вы видите какой-либо контент, который, по Вашему мнению, является Контентом для взрослых или нарушает законодательство или положения данного Раздела, Вам следует немедленно связаться с Motorsport.com.

11. Нарушение авторских прав

Вы обязуетесь не использовать Motorsport.com или Сообщество Motorsport.com в любых целях и любым образом, которые нарушают авторские права каких-либо третьих лиц, не загружать, не рассылать посредством электронной почты, не размещать, не публиковать, не распространять, не передавать, не предоставлять или делать доступным иными способами через Motorsport.com или Сообщество Motorsport.com любой контент, посягающий на охраняемые авторским правом произведения или нарушает право на интеллектуальную собственность третьих лиц. В соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху 1998 года ("DMCA") (текст закона можно найти на сайте http://lcweb.loc.gov/), политика Motorsport.com предусматривает реагирование на уведомления о любых фактических или предполагаемых нарушениях, направляемых Уполномоченному агенту по защите авторских прав, что соответствует DMCA. Политика Motorsport.com предусматривает удаление Учетных записей пользователей, являющихся злостными нарушителями, или пользователей, неоднократно обвиненных в нарушении данных правил при соответствующих обстоятельствах. Если Вы считаете, что какой-то материал был скопирован в нарушение авторских прав, Вам следует уведомить о нарушении Уполномоченного агента Motorsport.com по защите авторских прав в соответствии с Политикой защиты авторских прав (https://motorsport.com/), которая включена в настоящее Соглашение и расположена по адресу, указанному выше.

12. Срок действия и прекращение Соглашения

а) Прекращение Соглашения. Motorsport.com может немедленно прекратить действие настоящего Соглашения или аннулировать Сообщество Motorsport.com по любой причине в любое время. Вы можете расторгнуть настоящее Соглашение в любой момент времени посредством отключения Вашей Учетной записи или уведомления Motorsport.com как это указано в Разделе 13 ("Уведомления").

б) Последствия прекращения Соглашения.

Общие. По прекращении или истечении срока действия настоящего Соглашения, Ваше право на Участие будет автоматически прекращено. В случае прекращения Соглашения, Ваша Учетная запись будет отключена, Вы не сможете получить доступ к ней или каким-либо файлам или прочему контенту, содержавшемуся в Вашей Учетной записи, хотя остаточные копии информации могут оставаться в системе Сообщества Motorsport.com. По прекращении Соглашения: а) все разрешения, предоставленные Вам настоящим Соглашением, немедленно прекращают свое действие. б) Вы обязуетесь оперативно уничтожить все копии продуктов Motorsport.com, находящихся в Вашем распоряжении или под Вашим контролем. По прекращении Соглашения, Motorsport.com может продолжать использовать любую информацию о пользователях, собранную в рамках настоящего Соглашения исключительно для внутренних (в том числе архивных) целей, и все сопутствующие разрешения, выданные Вами Motorsport.com, остаются действительными только для этих целей. В случае истечения срока действия или прекращения настоящего Соглашения или Сообщества Motorsport.com, Motorsport.com не обязан возвращать Вам какие-либо материалы.

Контент-провайдеры. Несмотря на то, что Motorsport.com будет прилагать все экономически оправданные усилия для того, чтобы обеспечить удаление Вашего Видеоконтента с Веб-сайта Motorsport.com в разумные сроки, Motorsport.com не обязан удалять какой-либо Ваш Видеоконтент, иным путем ставший общедоступным в сети Интернет или в любой другой общедоступной среде. В случае, если Motorsport.com не может оперативно удалить Ваш Видеоконтент с Motorsport.com в силу небрежности или иной ошибки, Motorsport.com не несет перед Вами ответственность за ущерб или расходы любого рода.

с) Сохранение юридической силы. Права и обязанности, о которых идет речь в Разделе 9 (а) ("Права собственности Motorsport.com") и 9 (b) ("Ваши права собственности"), Раздел 9 (g) ("Ваше безотзывное разрешение на некоммерческое распространение"), Раздел 12 (b) ("Последствия прекращения Соглашения"), Раздел 12 (с) ("Сохранение юридической силы"), Раздел 14 ("Конфиденциальная информация"), Раздел 17 ("Возмещение ущерба"), Раздел 18 ("Отказ от ответственности"), Раздел 19 ("Ограничение ответственности") и Раздел 20 ("Общее") настоящего Соглашения сохраняют свою силу после прекращения или истечения срока действия Настоящего Соглашения вне зависимости от причины.

13. Уведомления

Motorsport.com может направлять Вам уведомления посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в Вашей Учетной записи, либо путем размещения сообщения в интерфейсе Вашей Учетной записи или путем размещения сообщения на Motorsport.com, и такие уведомления будут считаться полученными при отправке (в случае с электронной почтой) или по истечении пятнадцати (15) дней после размещения (в случае размещения сообщения в интерфейсе Вашей Учетной записи или на Motorsport.com). Любые уведомления для Motorsport.com должны отправляться либо: 1) почтовым отправлением первого класса или авиапочтой или курьерской службой доставки на следующий день в Motorsport.com, Inc, Сообщество Motorsport.com по адресу: 5972 NE 4th Avenue Miami, FL 33137; либо 2) почтовым отправлением первого класса или авиапочтой или курьерской службой доставки на следующий день, и считаются доставленными при вручении.

14. Конфиденциальная информация

В течение срока действия настоящего Соглашения, Вы можете получать конфиденциальную информацию от Motorsport.com, связанную с Вашим Участием. Кроме случаев, прямо установленных настоящим Соглашением, или необходимости действий в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Вы обязуетесь прикладывать достаточные усилия для сохранения конфиденциальности любой подобной информации, и не имеете права раскрывать такую информацию без предварительного письменного согласия Motorsport.com. Вы обязуетесь ни при каких обстоятельствах не прилагать усилий для сохранения такой конфиденциальной информации меньше, чем обычно прилагаете для сохранения собственной конфиденциальной информации. Вышеизложенное не ограждает Вас от раскрытия конфиденциальной информации Motorsport.com: а) в соответствии с приказом или требованием суда, административного органа или другого государственного органа при условии, что Вы, в том случае, если от Вас требуется раскрытие информации, своевременно и в разумный срок направляете Motorsport.com уведомление, чтобы оспорить такой приказ или требование; и б) на конфиденциальной основе Вашим юридическим или финансовым советникам, потенциальным покупателям или инвесторам. Примеры конфиденциальной информации Motorsport.com включают в себя без ограничения: а) все программное обеспечение, технологию, услугу, алгоритмы, поисковые системы и поисковые индексы, программные продукты, спецификации, материалы, руководства и документацию, относящиеся к продуктам Motorsport.com и Сообществу Motorsport.com; и б) любую другую информацию, письменно обозначенную Motorsport.com как "Конфиденциальную" или эквивалентную таковой. Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая: а) является или становится общеизвестной не по вине или не в силу нарушения Вами положений настоящего Соглашения; б) к моменту раскрытия известна Вам на правомерных основаниях без указания на необходимость соблюдать конфиденциальность; в) самостоятельно полученная Вами без использования конфиденциальной информации Motorsport.com; или г) полученная Вами на правомерных основаниях от третьих лиц без ограничения к раскрытию.

15. Права и гарантии

(a) Ваши полномочия. Вы заявляете и подтверждаете Motorsport.com, что (1) у Вас есть все требуемые права и полномочия, корпоративные или иные, на то, чтобы заключать настоящее Соглашение, вести себя и свое дело и осуществлять, передавать и исполнять все Ваши обязательства по настоящему Соглашению; (2) Вы предоставили и будете предоставлять в дальнейшем точную и актуальную информацию; (3) Вы являетесь владельцем или уполномоченным представителем владельца Вашего Видеоконтента и Ваших Комментариев (если Вы являетесь Участником Сообщества) и обладаете полным техническим и содержательным контролем за ними; (4) Вы наделены правом давать разрешения в соответствии с настоящим Соглашением; (5) Ваше поведение в рамках настоящего Соглашения и/или предоставленные им права не противоречат и не будут противоречить и не приведут к невыполнению или нарушению условий каких-либо условий или положений, или станут основанием для неисполнения какого-либо контракта или соглашения, которым Вы связаны в настоящий момент или будете связаны в будущем; (6) Ваше поведение в рамках настоящего Соглашения соответствует всем действующим законам, правилам и нормативно-правовым актам (включая, без ограничения, законы о контроле за экспортом, защите личной информации и правилах приличия), как внутренние, так и иностранные; и (7) Вы пользуетесь сайтом только для предполагаемых и прямо разрешенных целей.

b) Ваши материалы. Вы заявляете и гарантируете, что Ваш Видеоконтент и Комментарии или любая иная информация или материал, которые Вы размещаете или предоставляете доступ другим в рамках Своего Участия, и использования Motorsport.com, соответственно настоящему Соглашению, (1) не нарушают и не будут, прямо или косвенно, нарушать или наносить вред обязательствам или правам каких-либо лиц или организаций, включая, без ограничения, авторское право, торговый знак, знак обслуживания, коммерческую тайну, иные объекты интеллектуальной собственности, право на защиту личной информации; (2) не содержат Контент, попадающий под определение "Только для взрослых", (3) не являются ложным, вводящим в заблуждение, разжигающим вражду, аморальным, оскорбительным, клеветническим, жестоким, угрожающим, нецензурным, вульгарным или непристойным; (4) не является сексуальным преследованием других лиц, не призывает к ханжеству, расизму, ненависти или нанесению вреда какому-либо лицу или группе лиц, не вызывает дискриминации по признаку расы, пола, религиозных взглядов, национальности, сексуальной ориентации или возраста или иным образом препятствует использованию другими лицами Продуктов Motorsport.com и Участию в Сообществе Motorsport.com; (5) не призывает к незаконной или вредной деятельности или использованию вредных веществ (включая, без ограничения, действия, призывающие или дающие инструкции относительно действий, таких как изготовление или покупка запрещенных оружия или вредных веществ); (6) не являются незаконными, противозаконными или противоречащими законам и правилам в любом государстве или стране, где, в зависимости от конкретных обстоятельств, Ваш Видеоконтент был создан, демонстрируется или где имеется доступ к нему; (7) не содержит каких-либо потенциально вредоносных компьютерных программ или вирусов (включая, но не ограничиваясь этим перечнем, часовые бомбы, трояны, черви, пасхальные яйца, отключающие средства или программы-имитаторы), нацеленные на повреждение, ухудшение работы, перехват или захват любой системной или личной информации, получение незаконного доступа или Участие в Сообществе Motorsport.com или отключение, повреждение или удаления какой-либо части Видеоконтента или Комментариев, хранящихся на сайте; или (8) не содержат незапрашиваемые групповые рассылки, нежелательную почту, спам или "письма счастья".

с) Ваши действия. Вы заявляете и гарантируете, что не станете сами и не дадите полномочий или не подтолкнете третьих лиц, прямо или косвенно, к тому чтобы: (1) завладеть какими-либо информацией или материалами, касающимися Motorsport.com или Сообщества Motorsport.com с помощью каких бы то ни было средств, ненамеренно предоставленных Вам Motorsport.com, или пытаться получить незаконный доступ к базе данных Motorsport.com, технологиям, компьютерным системам или сетям, связанным с Продуктами Motorsport.com или Сообществом Motorsport.com; или (2) заниматься какими-либо действиями, которые повреждают, снижают качество, мешают работе или снижают функциональность Motorsport.com и Сообщества Motorsport.com.

d). Сотрудничество. Вы соглашаетесь в полной мере сотрудничать с Motorsport.com для расследования любых предполагаемых или реальных действий, которые нарушают настоящее Соглашение. Вы признаете, что любое нарушение настоящего Раздела 15 ("Права и гарантии") является нарушением настоящего Соглашения, и что Motorsport.com может применять любые и все существующие дозволенные законодательством и справедливые средства против Вас, включая немедленную приостановку действия Вашей Учетной записи или прекращение действия настоящего Соглашения, и прибегать к любым доступным гражданско-правовым и уголовно-правовым средствам судебной защиты. Motorsport.com оставляет за собой право расследовать, по своему усмотрению, любую деятельность, которая, по мнению Motorsport.com может нарушить настоящее Соглашение. Motorsport.com может в установленном порядке оповещать власти, приостанавливать или останавливать действие Вашей Учетной записи и/или предпринимать необходимые действия, в любой момент времени и не уведомляя Вас, в случае, если Motorsport.com, в одностороннем порядке, (1) предполагает, что Вы нарушили или не выполнили (полностью или частично) любое из требований настоящего Соглашения или любой Политики или правил, установленных Motorsport.com; или (2) предполагает, что Ваши действия могут быть незаконными или влекут за собой наступление ответственности.

16. Ссылки

Motorsport.com и Сообщество Motorsport.com или третьи лица могут размещать ссылки на другие веб-сайты или ресурсы. Поскольку Motorsport.com не контролирует таковые веб-сайты и ресурсы, Вы уведомлены и согласны с тем, что Motorsport.com не несет ответственности за доступность таких внешних веб-сайтов или ресурсов, и не поддерживает и не отвечает за любой контент, рекламу, продукты, услуги или другие материалы, доступные на таких сайтах или ресурсах. Вы также уведомлены и согласны с тем, что Motorsport.com не несет ответственности или обязательств, прямых или косвенных, за какой-либо вред или ущерб, вызванный или предполагаемо вызванный использованием или доверием или возникший в связи с использованием или доверием к такому контенту, товарам или услугам, доступным на таком веб-сайте или ресурсе или через такой веб-сайт или ресурс.

17. Возмещение ущерба

Вы обязуетесь возмещать убытки, защищать и ограждать Motorsport.com и его руководство, сотрудников, акционеров, правопреемников, агентов, филиалы, дочерние организации и соответствующих третьих лиц (например, действующих создателей контента, рекламодателей, партнеров, поставщиков услуг, лицензиаров, лицензиатов, консультантов и подрядчиков) (в совокупности "Лица Motorsport.com") от ответственности в отношении любых претензий, обяззательств, затрат и расходов (включая разумные расходы на адвокатов), прямо или косвенно вытекающих из действий связанных с: 1) Вашей грубой небрежностью или умышленно неправильным образом действий; 2) Вашим Видеоконтентом, Вашими Комментариями или любой другой информацией или материалами, которые вы разместил в процессе Участия; 3) Вашим поведением, включая использование Вами Motorsport.com или любое другое действие, связанное с Вашим Участием. 4) любым фактическим неисполнением или нарушением настоящего Соглашения, или утверждением третьих лиц о наличии такого несполнения или нарушения, включая нарушение любого из Ваших утверждений в соответствии с настоящим Соглашением. 5) предполагаемым или фактическим нарушением или ущемлением каких-либо прав интеллектуальной собственности, личной тайны, гласности, конфиденциальности или права собственности любых третьих лиц, возникших в результате каких-либо Ваших действий или Вашего Участия (в совокупности "Претензии"). На Вас возлагается обязанность по защите от любых Претензий, и по возмещению убытков, расходов, ущерба и издержек, возникших в результате изложеннного выше как у третьих лиц, так и у Лиц Motorsport.com. Motorsport.com вправе удержать любые причитающиеся Вам средства, если таковые имеются, чтобы возместить расходы и издержки, упомянутые в настоящем положении. Motorsport.com вправе, по своему усмотрению, выбрать своего адвоката для защиты Motorsport.com от каких-либо Претензий (но это не отменяет Ваших обязательств по возмещению ущерба), и Вы несете единоличную ответственность за оплату всех разумных расходов Motorsport.com на адвоката, понесенных в связи с этими действиями. Вы должны немедленно уведомить Motorsport.com, если Вам стало известно о любых фактических или потенциальных претензиях, исках, действиях, заявлениях или обвинениях, которые могут повлиять на Вашу способность или способность Motorsport.com в полной мере исполнять свои обязанности или осуществлять свои права в соответствии с настоящим Соглашением. Вы не должны, без предварительного письменного согласия Motorsport.com, урегулировать, распоряжаться или заключать любые предлагаемые разрешение или урегулирование какой-либо Претензии (независимо от того, было ли вынесено окончательное решение или нет), выдвинутой против Вас, если такое разрешение или урегулирование приводит к возложению каких-либо обязательств или ответственности на Motorsport.com.

18. Отказ от гарантийных обязательств

Использование Вами Продуктов Motorsport.com и Участие в Сообществе Motorsport.com производится на Ваше собственное усмотрение и Ваш риск. Motorsport.com и Сообщество Motorsport.com, и все материалы, информация, продукты и услуги, включенные в них, предоставляются по принципу "как есть" и "как доступно" без каких-либо гарантий.

Лица Motorsport.com категорически отказываются от гарантий любого рода, явных, подразумеваемых или предусмотренных законом, касающихся Продуктов Motorsport.com и Сообщества Motorsport.com, включая, без ограничений, гарантии правового титула, пригодности для торговли, соответствия конкретных цели, ненарушения чьих-либо имущественных прав, в ходе осуществления сделки или в ходе работы.

Лица Motorsport.com отказываются от любых гарантий: 1) в отношении безопасности, точности, надежности, своевременности и эффективности Motorsport.com или Сообщества Motorsport.com; 2) в отношении товаров, услуг, консультативной информации или ссылок, предоставленных какими-либо третьими лицами, оказывающими услуги, спонсорами, синдикаторами, Участниками Сообщества; 3) соответствия Motorsport.com или Сообщества Motorsport.com Вашим требованиям; или 4) отсутствия на Motorsport.com или в Сообществе Motorsport.com ошибок или того, что какие-либо ошибки будут исправлены. Никакие консультации или информация, в устной или письменной форме, полученные Вами от Motorsport.com или в процессе Вашего Участия, не дают никаких гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении.

Motorsport.com не несет ответственности за: 1) любую ошибку, упущение, прерывание, удаление, дефект, задержку при обработке операции или передаче данных, сбой в работе линии связи, кражу, уничтожение или несанкционированный доступ, или изменение средств коммуникации; и 2) любые проблемы или технические неполадки любой телефонной сети или линий, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного оборудования, программного обеспечения, сбоев в работе электронной почты или плееров в связи с техническими неполадками или перегруженным трафиком в сети Интернет или на Motorsport.com или в Сообществе Motorsport.com или в любом их сочетании, включая любые вред или повреждение, нанесенные Вам или компьютеру любого другого лица, связанные в Участием или являющиеся его результатом.

Ни при каких обстоятельствах Motorsport.com не несет ответственность за любой ущерб или повреждение, включая телесные повреждения или смерть, наступившие в результате Участия, в результате размещения какого-либо Видеоконтента или Комментария на Motorsport.com или в Сообществе Motorsport.com, или в результате поведения каких-либо пользователей Продуктов Motorsport.com или Участия в Сообществе Motorsport.com, будь то он-лайн или офф-лайн.

В некоторых штатах или юрисдикциях не допускается исключение определенных гарантий. Соответственно, некоторые из вышеуказанных исключений могут не применяться к Вам.

19. Ограничение ответственности

Лица Motorsport.com не несут ответственность за любой косвенный, специальный, случайный, непрямой, штрафной или санкционный ущерб (включая невозможность использования, потерю данных или прибыли, стоимость альтернативного продукта или потери от прерывания деятельности), будь то на основе контракта, гарантии, деликта (включая неосторожность), строгой ответственности или любой другой правовой теории, вытекающий из настоящего Соглашения или в связи с настоящим Соглашением, касающийся Продуктов Motorsport.com, Вашего Участия в Сообществе Motorsport.com или использования любых материалов, доступных Вам из Сообщества Motorsport.com или через него (включая ущерб, нанесенный третьими лицами), вне зависимости от того, можно ли было предвидеть ущерб, и был ли Motorsport.com предупрежден о возможности такого ущерба или нет. Ответственность Motorsport.com перед Вами или любыми третьими лицами по каким бы то ни было основаниям и независимо от формы действия, всегда будет ограничена суммой, при наличии таковой, выплаченной Вами Motorsport.com за Продукты Motorsport.com или участие в Сообществе Motorsport.com.

Вы уведомлены, что Motorsport.com разрешает Ваше Участие, опираясь на ограничения ответственности, указанные в настоящем Соглашении, и что эти ограничения являются необходимым основанием сделки и распределения риска между сторонами. Motorsport.com не несет ответственности за неисполнение или задержку в исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению вследствие событий, находящихся вне его контроля, которые могут включать в себя, без ограничения, атаки, вызывающий отказ в обслуживании, забастовки, дефицит, восстания, мятежи, пожары, наводнения, ураганы, взрывы, стихийные бедствия, войны, террористические акты, действия государственных органов, условия труда, недостаток сырья и материалов, землетрясения, чрезвычайные перегрузки в работе сети Интернет, или необычные проблемы с подключением крупных телекоммуникационных провайдеров и не связанные с инфраструктурой Motorsport.com или соединением с сетью Интернет, или бездействие какого-либо третьего лица, являющегося партнером-дистрибьютором ("Форс-мажорное обстоятельство"). В случае возникновения Форс-мажорных обстоятельств, Motorsport.com освобождается от дальнейшего исполнения своих обязательств до тех пор, пока данные обстоятельства имеют место быть.

В некоторых штатах или юрисдикциях не допускается ограничение или снятие ответственности за случайные или косвенные убытки. Соответственно, некоторые из вышеописанных ограничений не могут быть применены к Вам.

20. Общая информация

а) Применимое законодательство; арбитраж. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами штата Флорида. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров исключается и не распространяется на данное Соглашение. За исключением случаев, прямо оговоренных в пункте (b) ("Судебный запрет"), любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из или касающиеся настоящего Соглашения или нарушения, прекращения, исполнения, толкования или действительности, включая определение сферы применения или предмета и применимости настоящего Соглашения, подаются на рассмотрение Американской арбитражной ассоциации или ее правопреемника ("ААА") и решаются третейским судом в соответствии с правилами и процедурами ААА, действующими на дату подачи иска в арбитраж, одним третейским судьей, в достаточной мере знакомым с деятельностью, касающейся сферы товаров и услуг, охватываемой настоящим Соглашением, назначенным в соответствии с правилами и процедурами. Рассматривая дело по существу, судья применяет закон штата Флорида. Решение судьи является окончательным и не подлежащим апелляции. Арбитражное разбирательство должно проводиться в округе Майами-Дейд, штат Флорида, и протест на решение суда может быть рассмотрен в любом суде соответствующей инстанции. В случае любого иска любой из сторон в связи с настоящим Соглашением, выигравшая сторона получает право требовать от другой стороны возмещения ущерба по судебным издержкам, выплаты гонорара адвокатам и покрытия других расходов, понесенных такой стороной. Все предложения, обещания, действия и заявления, устные или письменные, сделанные в ходе арбитражного разбирательства любой из сторон, их представителями, сотрудниками, экспертами и адвокатами, а также судьей и любыми сотрудниками AAA являются конфиденциальными, не подлежащими разглашению и не принимаемыми судом в каких бы то ни было целях, включая импичмент, в любом судебном разбирательстве или прочих процессах с участием сторон, при условии, что доказательства которые являются допустимыми или поддающиеся проверке не должны оказаться неприемлемыми и не подлежащими проверке в результате их использования во время судебного рассмотрения.

b) Судебный запрет. Несмотря на "Применимое законодательство; арбитраж", описанное в предыдущем Разделе, Вы соглашаетесь, что отдельные нарушения, допущенные Вами, могут нанести невосполнимый ущерб Motorsport.com, от которого нет соответствующих средств юридической защиты, и ничто в этом Разделе не считается препятствием или отсрочкой для попыток Motorsport.com обратиться к временному судебному запрету или иной промежуточной или обеспечительной мере в любом суде соответствующей юрисдикции без ограничений в связи с нарушением Вами 1) Раздела 9(а) "Права собственности Motorsport.com"; 2) Раздела 11 ("Нарушение авторских прав"); 3) Раздела 14 ("Конфиденциальная информация").

с) Уступка требований. Вы не вправе уступить или передать настоящее Соглашение, полностью или частично, в силу закона или по иным основаниям, без предварительного письменного согласия Motorsport.com. Любая попытка уступки в нарушение этого Раздела не будет иметь юридической силы считаясь недействительной. Motorsport.com может уступить настоящее соглашение свободно и в любой момент времени без предварительного уведомления. В силу установленного выше, данное Соглашение будет связывать и действовать в пользу правопреемников сторон.

d) Отказ; Частичная недействительность. Неспособность потребовать исполнения какого-либо положения не отнимает у Motorsport.com право требовать этого исполнения в любое другое время, и также отказ от любого нарушения или неисполнения настоящего Соглашения не означает отказ от претензий в случае любого следующего нарушения, произошедшего в результате предыдущего, а также не является отказом от всего Соглашения. Если какая-либо часть настоящего Соглашения будет признана не имеющей законной силы, такая часть будет изменена, чтобы отразить намерение сторон, но только в пределах, необходимых для вступления ее в силу, а остальные положения настоящего Соглашения остаются в действии.

e) Экспортные ограничения/Соблюдение законов. Вы обязуетесь соблюдать все законы США и другое законодательство об экспорте и связанных с ним ограничениях, не допускать прямого или косвенного экспорта, не предоставлять или иным образом делать доступными услуги и продукты Motorsport.com в нарушение упомянутых законов об экспорте, если только Вы не получили предварительное разрешение или необходимое одобрение, за Ваш счет от действующих властей США или другого государства.

f) Полнота договора. Настоящее Соглашение устанавливает полное и исключительное понимание и согласие между Вами и Motorsport.com относительно предмета Соглашения, и заменяет все предыдущие или настоящие соглашения или договоренности, письменные и устные, между Вами и Motorsport.com, относительно предмета Соглашения. К Вам могут применяться дополнительные положения и условия, в тот момент, когда вы используете или осуществляете доступ к определенным функциям Сообщества Motorsport.com.

g) Договорные отношения. Вы и Motorsport.com являетесь независимыми договаривающимися сторонами, и настоящее Соглашение, включая, но не ограничиваясь размещением любого Видеоконтента или Комментариев, не устанавливает, в целом или частично, отношений партнерства, совместного предприятия, личного найма, франшизы или представительства между Вами и Motorsport.com. Ни одна из сторон не имеет права обязать или вменить другой какие-либо обязанности без предварительного письменного согласия этой стороны. Ни одна из сторон не имеет право действовать в качестве агента или представителя другой, от ее имени или по поручению в любом качестве, кроме специально оговоренных в настоящем Соглашении. Ни одна из Сторон не может в каком бы то ни было виде рекламировать, представлять или вести себя таким образом, как будто бы она действует от имени или была уполномочена действовать, или обладает какими-либо правами или обязанностями от имени другой стороны, кроме случаев, специально предусмотренных в настоящем Соглашении. Более того, каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за уплату всех собственных налогов и других отчислений, денежных взносов, выплаченных по настоящему договору или в связи со сделками.

h) Защита прав. Motorsport.com сохраняет за собой право изменять, полностью или частично, наименования, логотипы, представление и отображение Соглашения Motorsport.com об участии и Сообщества Motorsport.com в любой момент времени по своему усмотрению.