Авторское право

Для того, чтобы подать извещение о нарушении авторских прав, вам необходимо отправить письменное сообщение, содержащее следующие пункты (пожалуйста проконсультируйтесь со своим юристом или ознакомьтесь с разделом 512 (с) (3) Закона «Об авторском праве» для подтверждения этих требований):

Физическую или электронную подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца исключительного права, которое якобы нарушено.

Идентификация защищённого авторским правом произведения, о нарушении которого заявлено, или, если несколько защищённых авторским правом произведений на одном интерактивном сайте охвачены единым извещением – репрезентативный перечень таких произведений на данном сайте.

Идентификация материала, который заявлен как составляющий нарушение или как объект правонарушающих действий, и который следует удалить, или заблокировать к нему доступ, а также информация, достаточная в разумных пределах, чтобы позволить поставщику услуг обнаружить местоположение материала. Представление URL в тексте письма является лучшим способом помочь нам быстро найти тот или иной материал.

Информация, достаточная в разумных пределах, чтобы позволить поставщику услуг связаться с обращающейся стороной, а именно адрес, номер телефона и, если имеется, электронный адрес.

Заявление о том, что обращающаяся сторона добросовестно предполагает, что использование материала так, что на это была подана жалоба, не разрешалась владельцем авторских прав, его агентом или по закону.

Заявление о том, что информация в извещении точная, а также, под страхом наказания за лжесвидетельство, что обращающаяся стороны уполномочена действовать от имени владельца исключительного права, которое якобы нарушено.

Пожалуйста, отправляйте корреспонденцию по адресу:

Motorsport.com, Inc.

Attn: Copyright Infringement

5972 NE 4th Avenue

Miami, FL 33137

USA

Email: ru.copyright@motorsport.com

Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с разделом §512(f) данного закона, любое лицо, намеренно существенно искажающее факты о том, что данный материал или действие являются нарушением, может понести ответственность. Также сообщаем, что мы применяем политику, предусматривающую при соответствующих обстоятельствах отказ от обслуживания подписчиков.