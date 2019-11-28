Политика использования cookie-файлов

Как и большинство веб-сайтов, веб-сайт Motorsport.com использует cookie-файлы

Cookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, сохраняемые на вашем компьютере вашим интернет-браузером. Они используются для разных целей: для того, чтобы знать, что вы уже посещали наш сайт прежде, и сохранять вас авторизованным, или же для того, чтобы помочь нам выяснить, сколько новых посетителей ежемесячно приходит на сайт. Cookie-файлы сохраняют информацию о вашем компьютере, однако не содержат ваши личные данные (например, не хранят ваше имя).

Настоящая Политика разъясняет, как cookie-файлы используются веб-сайтами Motorsport.com в большинстве случаев, и как вы можете контролировать cookie-файлы, которые могут использоваться данным веб-сайтом (не все cookie-файлы используются на каждом веб-сайте).

О Политике использования cookie-файлов

Настоящая Политика использования cookie-файлов применяется ко всем нашим веб-сайтам и мобильным приложениям (далее именуемым "Веб-сайт").

Упоминая в настоящей Политике использования cookie-файлов любой из наших веб-сайтов, мы подразумеваем любой веб-сайт или мобильное приложение, управляемые напрямую или от имени Motorsport.com, вне зависимости от того, каким образом вы получаете доступ к сети. Настоящая Политика использования cookie-файлов составляет часть и входит в Политику конфиденциальности нашего Веб-сайта.

Осуществляя доступ к Веб-сайту, вы соглашаетесь с применением настоящей Политики всякий раз, как вы посещаете Веб-сайт с какого бы то ни было устройства.

Любые изменения, вносимые в настоящую Политику, будут опубликованы здесь. Мы оставляем за собой право время от времени менять настоящую Политику использования cookie-файлов, и такие изменения должны вступать в действие с момента публикации. Дальнейшее использование вами Веб-сайта выражает ваше согласие со всеми подобными изменениями.

Использование нами cookie-файлов

Используя cookie-файлы, мы можем автоматически собирать информацию при посещении вами Веб-сайта.

Cookie-файлы позволяют нам идентифицировать ваш компьютер и выяснить подробности вашего предыдущего визита.

Вы вправе не использовать cookie-файлы. В этом случае мы не можем гарантировать, что ваша работа с Веб-сайтом будет столь же удобной, как если бы вы разрешили использование cookie-файлов.

Информация, собираемая cookie-файлами, не позволяет установить вашу личность; она включает в себя общую информацию о настройках вашего компьютера и вашем подключении к сети Интернет, например, сведения об операционной системе и платформе, IP-адрес, вашей модели навигации и времени просмотра Веб-сайта, а также ваше месторасположение.

Большинство интернет-браузеров принимает cookie-файлы автоматически, однако вы можете изменить настройки браузера для того, чтобы удалить cookie-файлы или, если желаете, предотвратить автоматический прием cookie-файлов.

Приведенные ниже ссылки содержат объяснения о том, как вы можете контролировать cookie-файлы посредством вашего браузера – помните, что, отключая в настройках использование cookie-файлов, вы применяете эти настройки ко всем веб-сайтам, а не только к одному:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/ (на этой странице содержится информация, касающаяся разных версий браузера IE – мобильная версия расположена по адресу: http://www.microsoft.com/).

Chrome http://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (или http://support.apple.com/ – для мобильных версий)

Firefox http://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Виды cookie-файлов, которые могут использоваться в ходе посещения вами Веб-сайта:

Следующие виды cookie-файлов используются на этом веб-сайте. Мы не перечисляем каждый отдельный cookie-файл поименно – но объясняем, как вы можете контролировать использование каждого типа cookie-файлов.

1. Cookie-файлы персонализации

Эти cookie-файлы используются для того, чтобы распознать повторных посетителей Веб-сайта и, в сочетании с другими данными, попытаться записать определенную информацию о просмотре (в частности, о пути, по которому вы попали на Веб-сайт, просматриваемых вами страницах, выбираемых вами опций, вводимых вами данных и пути, который вы проделали, просматривая Веб-сайт). Они используются для того, чтобы рекомендовать вам контент, который, по нашему мнению, основанному на информации о том, что вы просмотрели прежде, может вас заинтересовать.

2. Аналитические cookie-файлы

Эти cookie-файлы следят за тем, как посетители перемещаются по Веб-сайту, и тем, как они на него приходят. Этот тип cookie-файлов используется, например, для того, чтобы понять, какой тип контента интересует пользователей больше всего.

При желании вы можете отказаться от них:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. Cookie-файлы третьих лиц

Размещение в социальных сетях, видео, и прочие предлагаемые нами сервисы, обслуживаются другими компаниями. Эти компании могут отправлять cookie-файлы на ваш компьютер, когда вы пользуетесь их услугами на нашем сайте или в случае, если вы уже авторизованы у них.

Ниже приводится перечень мест, где вы можете узнать больше о конкретных используемых нами сервисах, и том, как они используют cookie-файлы:

4. Наши cookie-файлы рекламных услуг и управления

Мы продаем некоторые площади наших веб-сайтов рекламодателям – они платят за контент, который вы просматриваете бесплатно.

В связи с этим мы используем определенные сервисы, которые помогают нам и рекламодателям понять, какая именно реклама может заинтересовать вас. Такой вид cookie-файлов содержит информацию о компьютере – они не хранят ваши личные данные (т.е. позволяющие вас идентифицировать). Однако они могут содержать информацию о других сайтах, которые вы просматривали – таким образом, мы можем показать вам автомобильную рекламу, если до этого вы посещали автомобильный веб-сайт.

Ниже перечислены сервисы, которые мы используем. Пройдя по ссылкам, вы можете узнать, как контролировать этот тип cookie-файлов. Обратите внимание, что отключение рекламных cookie-файлов не означает, что вы отказались от рекламы. Просто она не не будет соответствовать вашим интересам.

Acudeo / Tremor (видеореклама) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (реклама) http://www.google.com/

Google Adsense (рекламный партнер) https://support.google.com/

Rubicon (рекламный партнер) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. Прочие cookie-файлы управления рекламой

Размещаемая на Веб-сайте реклама предоставляется другими организациями. Наши рекламные партнеры будут размещать рекламу, которая, по их мнению, основанному на данных о вашем посещении Веб-сайта и прочих веб-сайтов, заинтересует вас больше всего. Чтобы осуществить это, нашему рекламному партнеру может понадобиться разместить cookie-файл на вашем компьютере. Такой вид cookie-файлов содержит информацию о компьютере – они не хранят ваши личные данные (т.е. позволяющие вас идентифицировать).

Обратите внимание, что отключение рекламных cookie-файлов не означает, что вы отказались от рекламы только потому, что это не будет соответствовать вашим интересам.

6. Cookie-файлы управления сайтом

Этот вид cookie-файлов используется для того, чтобы идентифицировать вас как пользователя или поддерживать вашу сессию на Веб-сайте. Например, в тех случаях, когда наши веб-сайты функционируют на нескольких серверах, мы используем cookie-файл для того, чтобы гарантировать, что вы получаете информацию с конкретного сервера (иначе вы можете авторизоваться или выйти из системы, не ожидая этого). Аналогичные cookie-файлы могут использоваться нами в том случае, если вы голосуете в опросах – чтобы вы могли проголосовать только один раз и чтобы могли использовать функционал комментариев, не будучи авторизованным (гарантия того, что вы, например, не увидите комментарии, которые пометили как оскорбительные, или не оцените какой-либо комментарий более одного раза).

Эти cookie-файлы нельзя выключить индивидуально, но при желании вы можете изменить настройки своего браузера таким образом, чтобы отказаться от приема всех cookie-файлов (см. выше).