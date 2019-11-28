Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Вторая тренировка в процессе . . .
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
23 Часов
:
08 Минут
:
51 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
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Китай
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No. 8 Yongandongli
Beijing, China
Телефон
+86 108 528 86 88
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Germany
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США
Адрес
5972 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137
USA
Телефон
+1 305 507 87 99
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Испания
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Campus Tribeca
Ctra. Fuencarral, 44 Edificio 3, Loft 18
28108 Alcobendas (Madrid)
España
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Япония
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1-24-1 Hongo
Bunkyo-ku
Tokyo 113-8524
Japan
Телефон
+81 (0)3 5805 0175
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Турция
Адрес
Barbaros Hayrettin Paşa Mh. 1992 Sk. No: 14/70
E 5 üzeri Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağı Yanı
Esenyurt, İSTANBUL – TÜRKİYE 34517
Телефон
+90 212 853 88 89
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Венгрия
Адрес
6728 Szeged, Bajai út 2/a
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Испаноязычный
Адрес
Av Eugenia 831, suite 404
Del Valle Centro, Benito Juárez
03100 Cd de México, D.F.
Mexico
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+52 155 435 979 67
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+41 76 3947654
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