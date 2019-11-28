Реклама на Motorsport.com

Motorsport.com предлагает широкий выбор рекламных форматов и спецпроектов, которые помогут вам достичь своих маркетинговых и рекламных целей.

Для того, что бы узнать больше, вы можете связаться с нашим отделом рекламы: ru.ad@motorsport.com

Наши преимущества: мы являемся мировым лидером и узнаваемым брендом.

Motorsport.com – основной ресурс для поклонников самых разных гонок, где всегда можно найти актуальный контент на тему авто- и мотоспорта: новости, фотографии, обзоры, аналитику, видео и многое другое.

Используя, в числе других инструментов, «говорящее» доменное имя Motorsport.com, мы получаем более 2 миллионов посещений в месяц и имеем более 600 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Ресурс Motorsport.com освещает множество гоночных серий включая Формулу 1, в том числе Формулу 1, MotoGP, чемпионаты мира WRC, WEC, WTCC и WRX, серии Формула Е, DTM и IndyCar, молодёжные формульные гонки, NASCAR и многие другие.

У нас замечательная команда известных журналистов, редакторов, переводчиков и фотографов, которая постоянно генерирует новый контент как для веб-сайта, так и для социальных сетей.

Благодаря современной высокотехнологичной системе управления контентом, мы публикуем более 1.200 новостей, свыше 12.000 фотографий и сотни видео каждый месяц. Таким образом, мы создали самый большой в мире гоночный фотобанк – более 1,7 млн фотографий гонок.

Наша аудитория: увлеченная автоспортом и автомобилями, заинтересованная и лояльная.

Motorsport.com – отличный выбор для того, чтобы объединить ваш бренд с глобальной аудиторией поклонников гонок и профессионалов авто- и мотоспорта, которые одновременно являются потребителями, влияющими на общественное мнение.

Аудитория имеет средний и выше среднего доход и представляет собой людей, которых интересует широкий спектр товаров и услуг: автомобили, мотоциклы, запасные части, компьютеры, электроника, спортивные товары, продукты повседневного спроса, энергетические напитки, путешествия, финансовые и банковские услуги и многое другое.

С помощью нашего портала вы можете донести свои маркетинговые и рекламные сообщения до образованных, обеспеченных и увлекающихся гонками болельщиков – аудитории, лояльной к брендам, поддерживающим мировой авто- и мотоспорт.

Мы предлагаем стандартные медийные баннеры:

перетяжка 928*90/970*90/970*250

постер 300*250/300*500/240*400

Кроме того, мы предлагаем реализацию специальных и спонсорских проектов.