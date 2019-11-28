Одна команда. Один мир
Motorsport.com ведет свою историю с 1994 года и является технологически продвинутой международной сетью гоночного онлайн-контента, видео и интерактивного мультимедиа, а также дистрибуционной платформой мирового класса. 23 национальных редакции работают на 16 языках – 24 часа в сутки семь дней в неделю. Является частью компании Motorsport Network.
Наше глобальное видение 2019
21 редакции, охватывающие потенциальную аудиторию
4.3 миллиарда пользователей под одним брендом
#1 Самый крупный в мире архив гоночной фотографии
#1 Самый крупный в мире архив гоночного видео
#1 Самый крупный в мире архив новостных материалов
#1 Мировой лидер в онлайн-освещении событий из мира гонок
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