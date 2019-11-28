Одна команда . Один мир

Motorsport.com ведет свою историю с 1994 года и является технологически продвинутой международной сетью гоночного онлайн-контента, видео и интерактивного мультимедиа, а также дистрибуционной платформой мирового класса. 23 национальных редакции работают на 16 языках – 24 часа в сутки семь дней в неделю. Является частью компании Motorsport Network.

Наше глобальное видение 2019

21 редакции, охватывающие потенциальную аудиторию

4.3 миллиарда пользователей под одним брендом

Мы говорим на 15 языках Признанная глобальная цифровая медиа-компания