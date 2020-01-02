Российский пилот проведет сезон в серии Indy Lights
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Никита Ласточкин станет вторым россиянином, который попробует свои силы в американском гоночном чемпионате.
Американская команда Exclusive Autosport объявила, что ее пилотом в серии Indy Lights в следующем году будет проживающий в Калифорнии 29-летний россиянин Никита Ласточкин.
Последние три сезона Ласточкин выступал в чемпионате Pro Mazda, где закончил прошлый сезон на 6-й позиции в общем зачете.
Ласточкин станет вторым пилотом с российским гражданством, который примет участие в Indy Lights. Первым в 2009 году стал москвич Сергей Мокшанцев, не поднявшийся в 8-ми гонках выше 13-го места и досрочно завершивший выступления в серии.
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Об этой статье
|Серия
|Indy Lights
|Автор
|Кирилл Качнов
Российский пилот проведет сезон в серии Indy Lights
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