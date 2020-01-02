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Российский пилот проведет сезон в серии Indy Lights

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Российский пилот проведет сезон в серии Indy Lights
Автор:
, Главный редактор
2 янв. 2020 г., 08:15

Никита Ласточкин станет вторым россиянином, который попробует свои силы в американском гоночном чемпионате.

Американская команда Exclusive Autosport объявила, что ее пилотом в серии Indy Lights в следующем году будет проживающий в Калифорнии 29-летний россиянин Никита Ласточкин.

Последние три сезона Ласточкин выступал в чемпионате Pro Mazda, где закончил прошлый сезон на 6-й позиции в общем зачете.

Ласточкин станет вторым пилотом с российским гражданством, который примет участие в Indy Lights. Первым в 2009 году стал москвич Сергей Мокшанцев, не поднявшийся в 8-ми гонках выше 13-го места и досрочно завершивший выступления в серии.

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Серия Indy Lights
Автор Кирилл Качнов

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