Российский пилот проведет сезон в серии Indy Lights

Американская команда Exclusive Autosport объявила, что ее пилотом в серии Indy Lights в следующем году будет проживающий в Калифорнии 29-летний россиянин Никита Ласточкин.

Последние три сезона Ласточкин выступал в чемпионате Pro Mazda, где закончил прошлый сезон на 6-й позиции в общем зачете.

Ласточкин станет вторым пилотом с российским гражданством, который примет участие в Indy Lights. Первым в 2009 году стал москвич Сергей Мокшанцев, не поднявшийся в 8-ми гонках выше 13-го места и досрочно завершивший выступления в серии.