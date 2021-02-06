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Российский гонщик Ласточкин проведет сезон-2021 в Indy Lights

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Российский гонщик Ласточкин проведет сезон-2021 в Indy Lights
Автор:
, Ответственный редактор

После нескольких сезонов в «младших» американских сериях спортсмен выступит во втором по значимости формульном чемпионате США

Никита Ласточкин в 16-летнем возрасте переехал из Москвы в Калифорнию для обучения. Там он приобщился к гонкам и в 2014-м начал профессиональную карьеру. Читатели Motorsport.com могли познакомиться с историей этого пилота несколько лет назад, когда мы делали с ним обстоятельное интервью.

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Переходя их класса в класс, Ласточкин постепенно прошел путь от Формулы 1600 до первенства ProMazda, где дважды поднимался на подиум, а затем попал в серию IndyPro 2000 – в 2019 году он стал там шестым в общем зачете.

Сезон 2020 года Никита планировал провести в Indy Lights – в системе американских гонок этот чемпионат занимает такое же место, как Формула 2 в Европе, являясь последней ступенью перед IndyCar. Однако чемпионат был отменен из-за коронавирусной пандемии.

На этой неделе стало известно, что 30-летний гонщик провел тесты с командой HMD Motorsports и выступит в ее составе в новом сезоне Indy Lights.

 

Россиянина ждут выступления на десяти этапах сезона, каждый из которых включает две гонки. В чемпионате используются одинаковые шасси Dallara с 500-сильными моторами Mazda. В настоящий момент подтверждено участие в Indy Lights 12 гонщиков.

Ранее в этом американском первенстве уже выступал другой россиянин, Сергей Мокшанцев. Он попробовал свои силы в Америке в 2009 году, но из-за отсутствия опыта (за плечами 31-летнего спортсмена были лишь выступления в России и несколько гонок в Европе) оказался неконкурентоспособен.

Новый сезон Indy Lights стартует 17-18 апреля в Алабаме. 

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Об этой статье

Серия Indy Lights
Пилоты Никита Ласточкин
Автор Александр Кабановский

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