Первая гоночная серия собралась полностью отменить сезон-2020

В структуре американских формульных серий Indy Lights соответствует Формуле 2 в уик-эндах Гран При – это главная молодежная категория, сильнейшие участники которой получают места в IndyCar.

Чемпионами в Indy Lights прежде становились Скотт Диксон, Тони Канаан и Джозаф Ньюгарден, но в последние годы первенство явно страдало от нехватки участников – в 2019-м его проехали на полном расписании всего восемь пилотов.

По информации TSO, «команды были проинформированы о решении [отменить сезон] заранее, в воскресенье, а официальное объявление ожидается в понедельник».

При этом две более «младшие» серии, Indy Pro 2000 и USF2000, не будут затронуты этим решением и проведут свои чемпионаты 2020 года. В Indy Pro 2000 на старт должны выйти двое россиян, Никита Ласточкин и Артем Петров.