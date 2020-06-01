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Indy Lights / Новость

Первая гоночная серия собралась полностью отменить сезон-2020

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Первая гоночная серия собралась полностью отменить сезон-2020
Автор:
1 июн. 2020 г., 12:01

По информации Trackside Online, организаторы гонок поддержку IndyCar близки к объявлению о полном отказе от гонок в нынешнем году

В структуре американских формульных серий Indy Lights соответствует Формуле 2 в уик-эндах Гран При – это главная молодежная категория, сильнейшие участники которой получают места в IndyCar. 

Чемпионами в Indy Lights прежде становились Скотт Диксон, Тони Канаан и Джозаф Ньюгарден, но в последние годы первенство явно страдало от нехватки участников – в 2019-м его проехали на полном расписании всего восемь пилотов. 

По информации TSO, «команды были проинформированы о решении [отменить сезон] заранее, в воскресенье, а официальное объявление ожидается в понедельник». 

При этом две более «младшие» серии, Indy Pro 2000 и USF2000, не будут затронуты этим решением и проведут свои чемпионаты 2020 года. В Indy Pro 2000 на старт должны выйти двое россиян, Никита Ласточкин и Артем Петров.

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Об этой статье

Серия Indy Lights
Автор Дэвид Малшер

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