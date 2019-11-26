Оруджев попробует пробиться в IndyCar через Indy Lights

В октябре Егор Оруджев опробовал технику Indy Lights на тестах серии в Индианаполисе. Россиянин пилотировал машину команды Andretti и показал четвертое время.

Оруджев сел за руль «формулы» впервые после окончания сезона-2017 в серии V8 3.5. На протяжении двух последних лет он выступал в гонках на выносливость, где сейчас представляет коллектив Team LNT Ginetta. Теперь Егор может продолжить карьеру в Америке, пойдя по стопам Михаила Алешина.

«Тесты были сложными, но многообещающими, – рассказал он про свой опыт в Indy Lights в интервью Motorsport.com. – Я уже давно не пилотировал машины с открытыми колесами, плюс не сразу привык к шинам, поскольку на протяжении шести лет ездил только на Michelin (шины командам Indy Lights поставляет компания Cooper Tyres, – прим. ред.). Пробовать что-то новое всегда непросто. В итоге я оказался близко к быстрейшим пилотам, но результат все равно мог быть лучше.

Мне понравилось, машина сильно отличается от той, на которой я выступаю сейчас. Трассы тоже другие. Я благодарен SMP Racing за этот опыт. Теперь мы изучаем ситуацию, и если все сработает, то я продолжу там выступать».

По словам Оруджева, старты в «младшей» серии могут помочь ему в итоге перебраться в IndyCar – особенно если Егору и его менеджерам удастся договориться с Andretti, ставшей сильнейшей в зачете команд Indy Lights сезона-2019.

«В этом и состоит план, – сказал он. – Это сильнейшая команда сейчас. Цель заключается в том, чтобы выиграть в Indy Lights, а потом перейти в IndyCar – я себе представляю развитие карьеры именно так. Надеюсь, что все получится».

При этом вариант с продолжением карьеры в Америке Оруджев считает более привлекательным по сравнению с WEC.

«Когда вы видите, что в LMP1 осталось всего пять машин, а состав участников в LMP2 тоже становится все слабее, WEC уже не представляется топовым чемпионатом, – сказал петербуржец. – Еще несколько лет назад все было хорошо, но теперь даже в GTE Pro представлены всего три команды. Я не вижу в этой серии ничего привлекательного, если честно. Именно поэтому мы снова обратили внимание на формулы.

Мне 24, и в Европе я уже считаюсь возрастным пилотом. Так что здесь у меня уже не осталось вариантов. Но в Америке все немного иначе. Там возраст не играет такой роли. Если ты хорош, то ты просто хорош – независимо от того, сколько тебе лет».

При этом Егор не исключил, что продолжит выступать и в WEC в составе Team LNT.

«Если они хотят, я готов продолжать, – сказал он. – Мне по-прежнему нравится пилотировать эту машину и работать с командой, помогать им развивать шасси. В конце концов, это все еще LMP1, и пилотировать такую машину – это здорово».

В составе Team LNT за рулем прототипа Ginetta Оруджев уже провел три гонки текущего сезона WEC. Ближайший этап пройдет 13-14 декабря в Бахрейне, пока команда не озвучила свой состав на эту гонку.