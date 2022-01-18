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IndyCar Новости

Звезда IndyCar назвал нелепыми правила суперлицензии FIA

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, Редактор

По мнению Патрисио О'Уорда, для обладателей третьего и четвертого мест в IndyCar получение лицензии пилота Ф1 не должно быть проблемой

Звезда IndyCar назвал нелепыми правила суперлицензии FIA

Выступающий за команду McLaren в чемпионате IndyCar пилот Патрисио О'Уорд в прошлом сезоне занял третье место, а после принял участие в тестах новичков Формулы 1 в Абу-Даби, где в утренней сессии неожиданно даже показал лучшее время, став по итогам дня четвертым.

Однако речи о переходе О'Уорда в Формулу 1 пока не идет, в том числе и по чисто формальным причинам: у мексиканца банально не хватает очков для получения необходимой суперлицензии. И по этому поводу он высказал мнение, что за успехи в IndyCar очков могли бы давать и побольше.

«Это просто нелепо, когда пилот, занявший третье или четвертое место в чемпионате IndyCar не получает нужные 40 очков для суперлицензии, – заявил 22-летний гонщик McLaren. – Полагаю, многие гонщики со мной согласятся.

Сейчас за четвертое место в IndyCar, кажется, дают 10 очков, за третье – 20 очков. Так что у меня вот сейчас 30 очков для получения суперлицензии. Лично меня это не сильно расстраивает. Я намерен завоевать дополнительные очки в своем чемпионате. И, в конце концов, если мне захотят выдать суперлицензию, то пусть сами думают, как это решить.

Если же меня пока не хотят видеть в Формуле 1, то это обычный разговор: прости, парень, у тебя есть еще год на то, чтобы заработать недостающие 10 очков».

Ранее, после тестов в Абу-Даби, О'Уорд признал, что мечтает об Ф1: «Конечно, я хочу попасть в Формулу 1. Я же гонщик, и я бы соврал, сказав, что не хочу. Но сейчас я сфокусирован на IndyCar. Я хочу принести команде первый чемпионский титул, первую победу в «Инди-500». Ну а дальше посмотрим».

Дополнительная информация: Дэвид Малшер Лопес

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