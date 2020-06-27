Зрителям разрешат занять половину трибун на «Инди 500»

«Инди 500», самая известная и престижная гонка в календаре IndyCar, пройдет с полуполными трибунами. Президент суперспидвея Джей Дуглас Боулз заявил: «Мы ограничим заполненность трибун на уровне 50% от общей вместимости автодрома. Конкретные детали нашего плана мы представим в ближайшие недели».

Ожидается, что руководство автодрома свяжется со всеми фанатами, которые купили билеты на предстоящую гонку. У них спросят, планируют ли они посетить «Инди 500» в этом году или желают перенести срок действия своего билета на сезон-2021. Во втором случае болельщики смогут заменить действующий билет. Зрителям из группы риска – например, тем, кому больше 65 лет – порекомендуют отказаться от посещения «Инди 500» в сезоне-2020, но прямого запрета на это не будет.

«Инди 500» состоится 23 августа. Традиционно перед 500-мильным марафоном на дорожной версии трассы проходит Гран При Индианаполиса. Эта гонка IndyCar пройдет без зрителей на трибунах.