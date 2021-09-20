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IndyCar / Лагуна Сека Отчет о гонке

Яркие обгоны принесли Грожану очередной подиум в IndyCar

Из лидеров общего зачета лучше всех выступил Алекс Палоу, увеличивший отрыв от соперников

Яркие обгоны принесли Грожану очередной подиум в IndyCar

Колтон Херта стал победителем предпоследнего этапа серии IndyCar, который состоялся в минувшие выходные на трассе «Лагуна Сека». Пилот команды Andretti начал гонку с поула и лидировал на протяжении почти всей дистанции. В начале 2-го круга атаковать Херту попытался один из его товарищей по команде, экс-пилот Формулы 1 Александр Росси – однако в процессе атаки американец потерял контроль над автомобилем и вылетел с трассы.

 

На 2-м месте гонку закончил лидер серии – Алекс Палоу из команды Ganassi. Благодаря этому, а также не слишком удачному выступлению ближайшего соперника (Пато О`Уорд из McLaren SP не мог конкурировать  с Палоу по гоночному темпу и финишировал 5-м) испанец накануне финального этапа чемпионата увеличил свой отрыв в общем зачете до 37-ми очков.

Одним из героев заезда стал Ромен Грожан. Стартовавший с 13-го места француз совершил ряд смелых обгонов и в итоге закончил гонку 3-м, в третий раз поднявшись на подим за время выступлений в американском турнире. Обгоняя в конце гонки многократного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона, экс-пилот Ф1 допустил контакт с автомобилем соперника – но смог без проблем продолжить заезд.

 

В общем зачете Грожан, пропустивший три гонки на овальных трассах, в настоящий момент занимает 15-е место. Окончательно расстановку пилотов в турнирной таблице определит финальный этап серии, который пройдет на уличной трассе в городе Лонг-Бич в ближайшие выходные.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport     54
2 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1.974 1.974 40
3 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 3.708 1.734 36
4 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 13.861 10.152 32
5 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 24.697 10.835 30
6 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 28.503 3.806 28
7 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 29.726 1.223 26
8 France Симон Пажено United States Team Penske 30.421 0.694 24
9 United States Оливер Эскью United States Rahal Letterman Lanigan Racing 32.467 2.046 22
10 United Arab Emirates Эд Джонс United States Dale Coyne Racing 47.994 15.526 20
11 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 1'07.184 19.189 19
12 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1'13.494 6.309 18
13 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1'16.359 2.865 17
14 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 1 Lap 16
15 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1 Lap 2.720 15
16 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1 Lap 0.380 14
17 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1 Lap 5.348 13
18 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1 Lap 5.684 12
19 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1 Lap 3.200 11
20 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 1 Lap 4.509 10
21 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1 Lap 1.915 9
22 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1 Lap 15.889 8
23 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 9.006 7
24 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1 Lap 0.545 6
25 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2 Laps 1 Lap 5
26 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2 Laps 58.971 5
27 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 12 Laps 10 Laps 5
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