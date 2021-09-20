Яркие обгоны принесли Грожану очередной подиум в IndyCar

Колтон Херта стал победителем предпоследнего этапа серии IndyCar, который состоялся в минувшие выходные на трассе «Лагуна Сека». Пилот команды Andretti начал гонку с поула и лидировал на протяжении почти всей дистанции. В начале 2-го круга атаковать Херту попытался один из его товарищей по команде, экс-пилот Формулы 1 Александр Росси – однако в процессе атаки американец потерял контроль над автомобилем и вылетел с трассы.

На 2-м месте гонку закончил лидер серии – Алекс Палоу из команды Ganassi. Благодаря этому, а также не слишком удачному выступлению ближайшего соперника (Пато О`Уорд из McLaren SP не мог конкурировать с Палоу по гоночному темпу и финишировал 5-м) испанец накануне финального этапа чемпионата увеличил свой отрыв в общем зачете до 37-ми очков.

Одним из героев заезда стал Ромен Грожан. Стартовавший с 13-го места француз совершил ряд смелых обгонов и в итоге закончил гонку 3-м, в третий раз поднявшись на подим за время выступлений в американском турнире. Обгоняя в конце гонки многократного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона, экс-пилот Ф1 допустил контакт с автомобилем соперника – но смог без проблем продолжить заезд.

В общем зачете Грожан, пропустивший три гонки на овальных трассах, в настоящий момент занимает 15-е место. Окончательно расстановку пилотов в турнирной таблице определит финальный этап серии, который пройдет на уличной трассе в городе Лонг-Бич в ближайшие выходные.