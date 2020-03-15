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IndyCar / Новость

Возможная отмена Олимпиады в Токио поможет IndyCar вернуть в календарь отмененные гонки

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Возможная отмена Олимпиады в Токио поможет IndyCar вернуть в календарь отмененные гонки
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
15 мар. 2020 г., 04:30

Гоночная серия IndyCar нашла необычный способ провести полный сезон-2020. Чемпионат сможет проехать все запланированные гонки, если Олимпийские игры в Японии не состоятся

Потенциальный срыв летней Олимпиады в Токио сможет помочь американской серии IndyCar. Уже отмененные гонки марта-апреля могут быть перенесены на август.

На этот месяц в IndyCar запланирован длительный перерыв: организаторы чемпионата специально предусмотрели летнюю паузу в расписании, чтобы расчистить эфирное время на телеканалах для Олимпийских Игр в Токио. Но теперь проведение Олимпиады в Японии оказалось под вопросом. Если Игры отменят, у IndyCar появится возможность воспользоваться паузой и передвинуть на свободное время несколько этапов.

На данный момент в IndyCar аннулированы четыре гонки. Предусмотренная в календаре пауза между этапами в Айове (18 июля) и Огайо (16 августа) в теории может вместить все четыре этапа. Другой вариант – сдвинуть несколько этапов на октябрь. Согласно действующей версии календаря, сезон IndyCar должен завершиться 20 сентября.

Еще одна возможность, которую согласилось рассмотреть руководство серии IndyCar – это большее количество двойных гонок. Сейчас в графике американского чемпионата всего один сдвоенный этап. Он пройдет в Детройте с 29 по 31 мая. В дальнейшем чемпионат может внедрить похожий формат и на других трассах.

Сезон IndyCar начнется 9 мая с гонки на дорожной версии трассы в Индианаполисе.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Автор Дэвид Малшер

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