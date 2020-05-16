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IndyCar / Торонто / Новость

Власти Торонто запретили проводить гонку IndyCar

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Власти Торонто запретили проводить гонку IndyCar
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Новые ограничения на массовые мероприятия сделали невозможными организацию единственной гонки IndyCar за пределами США

Уик-энд в Торонто был запланирован на 10-12 июля, но так как подготовка городской трассы требует около 45 дней, его проведение уже давно вызывало вопросы. Вечером в пятницу городская администрация окончательно объявила об отмене всех массовых мероприятий и фестивалей до конца лета. 

Лимит числа посетителей установлен на отметке 250 человек до конца июля и 25 тысяч человек до конца августа. Организаторы этапа заявили о планах найти гонке новое место в календаре, однако вероятность позитивного исхода невелика. 

Ранее стало известно, что другая уличная гонка IndyCar, которая должна была в конце марта открыть новый сезон на улицах Сент-Питерсберга, теперь заняла последнюю строчку в календаре и пройдет в октябре. 

Также в Канаду в этом году не приедет другая североамериканская гоночная серия IMSA. Устроители этого первенства показали обновленный календарь: из него выпали гонки в Моспорте, Лонг-Бич и Детройте, зато появились дополнительные этапы в Дайтоне и Себринге. 

Старт сезона IndyCar намечен на 6 июня, IMSA – на 4 июля.

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Об этой статье

Серия IndyCar , IMSA
Этап Торонто
Местонахождение Торонто
Автор Дэвид Малшер

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