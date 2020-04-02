Видео: умеют ли гонщики рисовать вслепую?

Команда Penske чемпионата IndyCar опубликовало видео, на котором гонщики играют в необычную игру. Им дают название какого-либо животного и прикрывают глаза маской для сна. После чего просят вслепую нарисовать животное на доске. При этом остальные должны угадать, кого именно пытается изобразить участник игры.

Большинство достаточно легко справились со своей задачей, включая действующего чемпиона IndyCar Джозефа Ньюгардена и бывшего гонщика Формулы 1 Хуана-Пабло Монтойю. Последний перед тем, как приступить к рисованию, даже немного станцевал перед доской, а затем нарисовал сразу двух узнаваемых птиц.