Видео: тренировка Indy 500 закончилась серьезной аварией
Вместо участия в главной формульной гонке Америки Стефан Уилсон отправился на больничную койку
По традиции подготовка к «500 милям Индианаполиса» началась задолго до гоночного дня. Участники уже провели шесть тренировочных сессий (еще две пришлось отменить из-за дождя) и четыре ступени сложносочиненной квалификации.
Долгое время все обходилось без неприятностей, но в понедельник участниками серьезной аварии стали Кэтрин Легг и Стефан Уилсон.
Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images
Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images
Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images
Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images
После столкновения в первом повороте знаменитого овала и удара о стену у Уилсона диагностировали повреждение 12-го позвонка, он не сможет выйти на старт 28 мая.
С поула в «Инди-500» стартует Алекс Палоу, Маркус Эрикссон займет на решетке десятое место, Ромен Грожан – 19-е.
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