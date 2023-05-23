Видео: тренировка Indy 500 закончилась серьезной аварией

По традиции подготовка к «500 милям Индианаполиса» началась задолго до гоночного дня. Участники уже провели шесть тренировочных сессий (еще две пришлось отменить из-за дождя) и четыре ступени сложносочиненной квалификации.

Долгое время все обходилось без неприятностей, но в понедельник участниками серьезной аварии стали Кэтрин Легг и Стефан Уилсон.

Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 1 / 4 Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 2 / 4 Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 3 / 4 Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet, после аварии 4 / 4 Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images

После столкновения в первом повороте знаменитого овала и удара о стену у Уилсона диагностировали повреждение 12-го позвонка, он не сможет выйти на старт 28 мая.

С поула в «Инди-500» стартует Алекс Палоу, Маркус Эрикссон займет на решетке десятое место, Ромен Грожан – 19-е.