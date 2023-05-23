Предыдущая / Победа в Индианаполисе вывела Палоу в лидеры IndyCar
IndyCar / Инди-500 Галерея

Видео: тренировка Indy 500 закончилась серьезной аварией

Вместо участия в главной формульной гонке Америки Стефан Уилсон отправился на больничную койку

Александр Кабановский
Автор:
Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet

По традиции подготовка к «500 милям Индианаполиса» началась задолго до гоночного дня. Участники уже провели шесть тренировочных сессий (еще две пришлось отменить из-за дождя) и четыре ступени сложносочиненной квалификации. 

Долгое время все обходилось без неприятностей, но в понедельник участниками серьезной аварии стали Кэтрин Легг и Стефан Уилсон. 

Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
1/4

Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images

Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
2/4

Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images

Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
Авария: Кэтрин Легг, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
3/4

Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images

Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet, после аварии
Стефан Уилсон, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet, после аварии
4/4

Фотограф: Филлип Эбботт / Motorsport Images

После столкновения в первом повороте знаменитого овала и удара о стену у Уилсона диагностировали повреждение 12-го позвонка, он не сможет выйти на старт 28 мая. 

С поула в «Инди-500» стартует Алекс Палоу, Маркус Эрикссон займет на решетке десятое место, Ромен Грожан – 19-е. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Победа в Индианаполисе вывела Палоу в лидеры IndyCar
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin

Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin

Формула 1

Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin

«Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки

«Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки

Формула 1

«Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки «Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки

СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год

СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год

Формула 1

СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год

Кэтрин Легг Больше от
Кэтрин Легг
Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы

Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы

Европейский Ле-Ман
Поль Рикар

Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы

Сидоркова примет участие в новом отборе W Series

Сидоркова примет участие в новом отборе W Series

W Series

Сидоркова примет участие в новом отборе W Series Сидоркова примет участие в новом отборе W Series

На тесты Формулы Е заявились семь гонщиц

На тесты Формулы Е заявились семь гонщиц

Формула E

На тесты Формулы Е заявились семь гонщиц На тесты Формулы Е заявились семь гонщиц

Самое важное:

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

F1 Формула 1

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

F1 Формула 1

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

F1 Формула 1

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

F1 Формула 1
Гран При Монако

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны» McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.