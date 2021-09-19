Вандорн может вернуться в McLaren. Как третий пилот IndyCar

Компания Arrow Electronics продлила многолетний спонспорский контракт с командой McLaren SP американской гоночной серии IndyCar. Тем самым были подтверждены планы McLaren расширить свое участие в этих гонках до трех машин на полный сезон начиная с 2023 года, а возможно и с середины 2022 года.

Двое гонщиков McLaren в IndyCar известны – это Патрисио О’Уорд и Феликс Розенквист. За руль третьего болида McLaren на гонку в Индианаполисе в мае садился Хуан-Пабло Монтойа.

Говоря о том, кто бы мог занять постоянное место в третьей машине глава McLaren Racing не исключил Стоффеля Вандорна, выступавшего за марку в Формуле 1 с 2016 по 2018 годы и замеченного в паддоке проходящего сейчас этапа IndyCar на трассе «Лагуна Сека».

«Мы не собираемся выставлять третий автомобиль на отдельные гонки, – заявил Браун. – Как только мы его добавим, он начнет выступать на всех этапах. Это случится не позже 2023 года, а может и с середины 2022 года.

Все будет зависеть от пилота. Нам нужно найти того, чей уровень будет соответствовать чемпионату. Конечно, Хуан-Пабло отлично поработал для нас в Индианаполисе и я с удовольствием позову его туда снова, но тут речь идет о пилоте, который станет выступать постоянно в течение пяти лет. Мы определенно рассмотрим Стоффеля, я считаю его очень хорошим гонщиком».

Сейчас Вандорн выступает за Mercedes в Формуле Е, однако следующий сезон, который заканчивается летом 2022 года, станет для команды последним. Таким образом, с осени 2022 года Вандорн формально будет свободен.



