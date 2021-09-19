Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда
IndyCar Новости

Вандорн может вернуться в McLaren. Как третий пилот IndyCar

Автор:

Команда выставит третью машину в американских гонках не раньше середины следующего года

Вандорн может вернуться в McLaren. Как третий пилот IndyCar

Компания Arrow Electronics продлила многолетний спонспорский контракт с командой McLaren SP американской гоночной серии IndyCar. Тем самым были подтверждены планы McLaren расширить свое участие в этих гонках до трех машин на полный сезон начиная с 2023 года, а возможно и с середины 2022 года.

Двое гонщиков McLaren в IndyCar известны – это Патрисио О’Уорд и Феликс Розенквист. За руль третьего болида McLaren на гонку в Индианаполисе в мае садился Хуан-Пабло Монтойа.

Говоря о том, кто бы мог занять постоянное место в третьей машине глава McLaren Racing не исключил Стоффеля Вандорна, выступавшего за марку в Формуле 1 с 2016 по 2018 годы и замеченного в паддоке проходящего сейчас этапа IndyCar на трассе «Лагуна Сека».

«Мы не собираемся выставлять третий автомобиль на отдельные гонки, – заявил Браун. – Как только мы его добавим, он начнет выступать на всех этапах. Это случится не позже 2023 года, а может и с середины 2022 года.

Все будет зависеть от пилота. Нам нужно найти того, чей уровень будет соответствовать чемпионату. Конечно, Хуан-Пабло отлично поработал для нас в Индианаполисе и я с удовольствием позову его туда снова, но тут речь идет о пилоте, который станет выступать постоянно в течение пяти лет. Мы определенно рассмотрим Стоффеля, я считаю его очень хорошим гонщиком».

Сейчас Вандорн выступает за Mercedes в Формуле Е, однако следующий сезон, который заканчивается летом 2022 года, станет для команды последним. Таким образом, с осени 2022 года Вандорн формально будет свободен.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда

Предыдущая новость

Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

5 ч
2
Формула 1

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

4 ч
3
Формула 1

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему

10 ч
4
DTM

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки

9 ч
5
Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

1 дн
Самое важное:
Вандорн может вернуться в McLaren. Как третий пилот IndyCar
Indy

Вандорн может вернуться в McLaren. Как третий пилот IndyCar

4 ч
Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда
Indy

Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда

12 ч
Хаос на старте не помешал Палоу выиграть гонку IndyCar
Indy

Хаос на старте не помешал Палоу выиграть гонку IndyCar

13 сент. 2021 г.
Палоу впервые выиграл квалификацию на этапе IndyCar
Indy

Палоу впервые выиграл квалификацию на этапе IndyCar

12 сент. 2021 г.
Илотт дебютирует в IndyCar
Формула 1

Илотт дебютирует в IndyCar

2 сент. 2021 г.
Последние видео
Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе 01:46
IndyCar
30 окт. 2020 г.

Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar
7 мар. 2020 г.

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar
28 февр. 2020 г.

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Чарльз Брэдли Больше от
Чарльз Брэдли
Почему Формулы 1 нет на олимпийских играх и как это исправить
Формула 1

Почему Формулы 1 нет на олимпийских играх и как это исправить

Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?
Формула 1

Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?

Судьба Гран При Майами решится до 18 апреля
Формула 1

Судьба Гран При Майами решится до 18 апреля

Стоффель Вандорн Больше от
Стоффель Вандорн
McLaren будет использовать запасных пилотов Mercedes
Формула 1

McLaren будет использовать запасных пилотов Mercedes

Mercedes сменила одного из запасных гонщиков Презентация Mercedes W12
Формула 1

Mercedes сменила одного из запасных гонщиков

Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби

Самое читаемое Сегодня

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса
Формула 1 Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull
Формула 1 Формула 1

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему
Формула 1 Формула 1

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки
DTM DTM

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1 Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Инженер Alfa Romeo: Отличия болидов 2022 года будут скрыты
Формула 1 Формула 1

Инженер Alfa Romeo: Отличия болидов 2022 года будут скрыты

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Сан-Марино
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Сан-Марино

Хорнер: Штраф Ферстаппена – не проблема в Сочи
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Штраф Ферстаппена – не проблема в Сочи

Самое важное:

Вандорн может вернуться в McLaren. Как третий пилот IndyCar
IndyCar IndyCar

Вандорн может вернуться в McLaren. Как третий пилот IndyCar

Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда
IndyCar IndyCar

Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда

Хаос на старте не помешал Палоу выиграть гонку IndyCar
IndyCar IndyCar

Хаос на старте не помешал Палоу выиграть гонку IndyCar

Палоу впервые выиграл квалификацию на этапе IndyCar
IndyCar IndyCar

Палоу впервые выиграл квалификацию на этапе IndyCar

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.