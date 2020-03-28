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IndyCar / Новость

В виртуальные гонки начали приходить спонсоры

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В виртуальные гонки начали приходить спонсоры
Автор:
, шеф-редактор
28 мар. 2020 г., 14:00

Американское отделение «Красного креста» решило стать спонсором кибергонки серии IndyCar. Компьютерное соревнование пройдет 28 марта

В мире eSports-соревнований по автогонкам появились спонсоры. Одним из первых партнером обзавелся киберчемпионат IndyCar. Титульным спонсором ближайшей гонки в этой серии стало американское отделение «Красного креста». Благодаря этому сегодняшний заезд на компьютерной версии трассы «Уоткинс-Глен» получил название American Red Cross Grand Prix.

Виртуальный чемпионат IndyCar iRacing Challenge будет состоять из шести гонок. Этап на «Уоткинс-Глене» стартует в ночь с 28 на 29 марта в полночь по московскому времени. Трассу для проведения этой гонки болельщики выбрали голосованием в соцсетях. Вот как выглядит дальнейший календарь киберсезона IndyCar-2020:

4 апреля: «Барбер Моторспорт Парк», штат Алабама;

11 апреля: гонка на трассе, которую выберут пилоты;

18 апреля: гонка на случайной трассе;

25 апреля: гонка на Автодроме Америк в Остине, Техас;

2 мая: гонка на трассе мечты. Это будет автодром, на котором не проводятся настоящие этапы IndyCar.

По итогам виртуального сезона IndyCar не будет присуждать никаких званий гонщику-победителю. Вместо этого чемпионат сделает пожертвование в один из благотворительных фондов.

Первая кибергонка продлится полтора часа; трансляцию в интернете будет комментировать чемпион серии ChampCar 2003 года Пол Трэйси и бывший гонщик IndyCar Таунсенд Белл. Перед стартом пилотов ждет американский гимн – его споет известный в США исполнитель гимнов Джим Корнелисон. После финиша у победителя возьмут интервью.

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Серия IndyCar , eSports
Автор Антон Погорельский

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