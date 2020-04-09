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IndyCar / Новость

В виртуальном чемпионате IndyCar выступит Дейл Эрнхардт-младший

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В виртуальном чемпионате IndyCar выступит Дейл Эрнхардт-младший
Автор:
9 апр. 2020 г., 15:02

Самый популярный гонщик NASCAR принял приглашение стартовать в официальном кибертурнире IndyCar

Звезда Кубка NASCAR Дейл Эрнхардт-младший присоединится к постоянным пилотам IndyCar в кибертурнире IndyCar Challenge. Это официальный чемпионат по виртуальным гонкам, в котором участвует большинство действующих пилотов серии.

Вместе с ними на старт выходят приглашенные знаменитости. В частности, в первых двух гонках принял участие семикратный чемпион Кубка NASCAR Джимми Джонсон, а победителем второго заезда стал действующий обладатель титула в австралийском первенстве Supercars Скотт Маклафлин.

На третьем этапе приглашенной звездой станет Эрнхардт. Виртуальная гонка пройдет на овале в Мичигане. Это будет первая кибергонка IndyCar Challenge на спидвее – первые два заезда проходили на стационарных трассах с поворотами.

 

Экс-пилот известен своей любовью к виртуальным гонкам. Он уже участвует в кибертурнире NASCAR, а теперь дополнит свою программу еще одним компьютерным соревнованием.

«Я как рыба без воды, – рассказал Эрнхардт-младший о своей жизни без настоящих гонок в интервью NBCSN. – Я большой фанат iRacing, можно сказать, что я вхожу в их клиентскую базу. У них больше 80 разных трасс, десятки машин. Но вот именно в IndyCar на этой платформе я почти не играл. Так что для меня это будет новый опыт. У меня еще есть пара дней, чтобы привыкнуть к этому автомобилю и понять, как им управлять». 

«Пилоты IndyCar уже пишут мне сообщения. Думаю, Марко Андретти и Грэмом Рейхолом не дадут мне спуску»– добавил Эрнхардт.

Виртуальная гонка IndyCar Challenge на овале в Мичигане состоится в ближайшую субботу, 11 апреля.

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Об этой статье

Серия IndyCar , NASCAR Cup , eSports
Пилоты Дейл Эрнхардт-мл.
Автор Ник де Грот

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