В виртуальном чемпионате IndyCar выступит Дейл Эрнхардт-младший
Самый популярный гонщик NASCAR принял приглашение стартовать в официальном кибертурнире IndyCar
Звезда Кубка NASCAR Дейл Эрнхардт-младший присоединится к постоянным пилотам IndyCar в кибертурнире IndyCar Challenge. Это официальный чемпионат по виртуальным гонкам, в котором участвует большинство действующих пилотов серии.
Вместе с ними на старт выходят приглашенные знаменитости. В частности, в первых двух гонках принял участие семикратный чемпион Кубка NASCAR Джимми Джонсон, а победителем второго заезда стал действующий обладатель титула в австралийском первенстве Supercars Скотт Маклафлин.
На третьем этапе приглашенной звездой станет Эрнхардт. Виртуальная гонка пройдет на овале в Мичигане. Это будет первая кибергонка IndyCar Challenge на спидвее – первые два заезда проходили на стационарных трассах с поворотами.
Экс-пилот известен своей любовью к виртуальным гонкам. Он уже участвует в кибертурнире NASCAR, а теперь дополнит свою программу еще одним компьютерным соревнованием.
«Я как рыба без воды, – рассказал Эрнхардт-младший о своей жизни без настоящих гонок в интервью NBCSN. – Я большой фанат iRacing, можно сказать, что я вхожу в их клиентскую базу. У них больше 80 разных трасс, десятки машин. Но вот именно в IndyCar на этой платформе я почти не играл. Так что для меня это будет новый опыт. У меня еще есть пара дней, чтобы привыкнуть к этому автомобилю и понять, как им управлять».
«Пилоты IndyCar уже пишут мне сообщения. Думаю, Марко Андретти и Грэмом Рейхолом не дадут мне спуску», – добавил Эрнхардт.
Виртуальная гонка IndyCar Challenge на овале в Мичигане состоится в ближайшую субботу, 11 апреля.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|IndyCar , NASCAR Cup , eSports
|Пилоты
|Дейл Эрнхардт-мл.
|Автор
|Ник де Грот
В виртуальном чемпионате IndyCar выступит Дейл Эрнхардт-младший
IndyCar Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты