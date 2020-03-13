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IndyCar / Лонг-Бич / Новость

В Лонг-Бич запретили проводить гонку IndyCar

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В Лонг-Бич запретили проводить гонку IndyCar
Автор:
13 мар. 2020 г., 06:25

Гран При Лонг-Бич в Калифорнии не состоится. Этап должен был стать третьим в календаре IndyCar и пройти 17-19 апреля. Из-за вспышки коронавируса в городе ввели мораторий на массовые мероприятия со зрителями

Гонка IndyCar в Лонг-Бич не состоится. Причиной стало решение властей города запретить публичные мероприятия. Заезд был запланирован на 19 апреля и должен был стать третьим этапом сезона-2020.

Удастся ли перенести гонку в Лонг-Бич на более позднюю дату, пока неясно: сейчас запрет действует до 30 апреля, но власти калифорнийского города могут в любой момент продлить мораторий либо сделать его бессрочным.

«Мы понимаем, что это стало серьезным неудобством для всех зрителей и спонсоров, –говорится в официальном заявлении организаторов этапа IndyCar. – И все же, наш основной приоритет – это здоровье. Если нам не удастся провести гонку в этом году, то мы сосредоточимся на подготовке к Гран При Лонг-Бич, который пройдет с 16 по 18 апреля 2021 года».

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Предстоящая гонка должна была стать 46-м Гран При Лонг-Бич в истории. Не каждая гонка была частью чемпионата IndyCar: первый этап на этой трассе прошел в 1975 году в классе Формула 5000, а восемь раз гонка входила в календарь Формулы 1.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Лонг-Бич
Автор Дэвид Малшер

IndyCar Следующая сессия

Сент-Питерсберг

Сент-Питерсберг

13 мар. - 15 мар.

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