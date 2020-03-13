В Лонг-Бич запретили проводить гонку IndyCar
Гран При Лонг-Бич в Калифорнии не состоится. Этап должен был стать третьим в календаре IndyCar и пройти 17-19 апреля. Из-за вспышки коронавируса в городе ввели мораторий на массовые мероприятия со зрителями
Гонка IndyCar в Лонг-Бич не состоится. Причиной стало решение властей города запретить публичные мероприятия. Заезд был запланирован на 19 апреля и должен был стать третьим этапом сезона-2020.
Удастся ли перенести гонку в Лонг-Бич на более позднюю дату, пока неясно: сейчас запрет действует до 30 апреля, но власти калифорнийского города могут в любой момент продлить мораторий либо сделать его бессрочным.
«Мы понимаем, что это стало серьезным неудобством для всех зрителей и спонсоров, –говорится в официальном заявлении организаторов этапа IndyCar. – И все же, наш основной приоритет – это здоровье. Если нам не удастся провести гонку в этом году, то мы сосредоточимся на подготовке к Гран При Лонг-Бич, который пройдет с 16 по 18 апреля 2021 года».
Читайте также:
Предстоящая гонка должна была стать 46-м Гран При Лонг-Бич в истории. Не каждая гонка была частью чемпионата IndyCar: первый этап на этой трассе прошел в 1975 году в классе Формула 5000, а восемь раз гонка входила в календарь Формулы 1.
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Лонг-Бич
|Автор
|Дэвид Малшер
В Лонг-Бич запретили проводить гонку IndyCar
IndyCar Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты