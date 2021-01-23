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IndyCar / Бирмингем / Новость

В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021

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В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021
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Гонка на трассе «Барбер Моторспортс Парк» пройдет не 11, а 18 апреля

После недавнего объявления о новой дате этапа в Сент-Питерсберге, который традиционно открывал чемпионаты IndyCar, организаторы серии анонсировали новые изменения в календаре. 

Новая дата Гран При Алабамы стала результатом опасений, вызванных продолжающейся пандемией коронавируса. При этом подчеркивается, что этап хотят провести в присутствии болельщиков. 

Всего на предстоящий сезон IndyCar запланированы 17 гонок в рамках 15 этапов. 

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Календарь NTT IndyCar Series на 2021 год

Этап Дата Трасса Тип
1 18 апреля «Барбер Моторспорт Парк» автодром
2 25 апреля Сент-Питерсберг городская
3 1 мая «Техас Мотор Спидуэй» овал
2 мая
4 15 мая Индианаполис автодром
5 30 мая «500 миль Индианаполиса» овал
6 12 июля Детройт городская
13 июля
7 20 июня «Роад-Америка» автодром
8 4 июля «Мид-Огайо» автодром
9 11 июля Торонто городская
10 8 августа Нэшвилл городская
11 14 августа Индианаполис автодром
12 21 августа Мэдисон овал
13 12 сентября Портленд автодром
14 19 сентября «Лагуна-Сека» автодром
15 26 сентября Лонг-Бич городская
Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Бирмингем
Автор Дэвид Малшер

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