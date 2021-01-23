В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021
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Гонка на трассе «Барбер Моторспортс Парк» пройдет не 11, а 18 апреля
После недавнего объявления о новой дате этапа в Сент-Питерсберге, который традиционно открывал чемпионаты IndyCar, организаторы серии анонсировали новые изменения в календаре.
Новая дата Гран При Алабамы стала результатом опасений, вызванных продолжающейся пандемией коронавируса. При этом подчеркивается, что этап хотят провести в присутствии болельщиков.
Всего на предстоящий сезон IndyCar запланированы 17 гонок в рамках 15 этапов.
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Календарь NTT IndyCar Series на 2021 год
|Этап
|Дата
|Трасса
|Тип
|1
|18 апреля
|«Барбер Моторспорт Парк»
|автодром
|2
|25 апреля
|Сент-Питерсберг
|городская
|3
|1 мая
|«Техас Мотор Спидуэй»
|овал
|2 мая
|4
|15 мая
|Индианаполис
|автодром
|5
|30 мая
|«500 миль Индианаполиса»
|овал
|6
|12 июля
|Детройт
|городская
|13 июля
|7
|20 июня
|«Роад-Америка»
|автодром
|8
|4 июля
|«Мид-Огайо»
|автодром
|9
|11 июля
|Торонто
|городская
|10
|8 августа
|Нэшвилл
|городская
|11
|14 августа
|Индианаполис
|автодром
|12
|21 августа
|Мэдисон
|овал
|13
|12 сентября
|Портленд
|автодром
|14
|19 сентября
|«Лагуна-Сека»
|автодром
|15
|26 сентября
|Лонг-Бич
|городская
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Бирмингем
|Автор
|Дэвид Малшер
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В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021
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