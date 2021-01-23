В IndyCar вновь перенесли старт сезона-2021

После недавнего объявления о новой дате этапа в Сент-Питерсберге, который традиционно открывал чемпионаты IndyCar, организаторы серии анонсировали новые изменения в календаре.

Новая дата Гран При Алабамы стала результатом опасений, вызванных продолжающейся пандемией коронавируса. При этом подчеркивается, что этап хотят провести в присутствии болельщиков.

Всего на предстоящий сезон IndyCar запланированы 17 гонок в рамках 15 этапов.

Календарь NTT IndyCar Series на 2021 год