Уик-энд будет сокращен до однодневного формата: гонщики проведут двухчасовую тренировку, квалификацию и гонку. Дистанция сокращена с обычных 248 кругов до 200. Об этом стало известно из официального письма организаторов чемпионата.

Президент IndyCar Джей Фрай сказал: «Мы тесно работали с владельцами трассы и местными медицинскими властями, чтобы обеспечить безопасность участников соревнований и вернуть нашим пилотам, командам и болельщикам по всему миру яркие гонки.

Америке нужен реальный спорт, и зрители не поверят свои глазам, увидев по телевизору гонку в Техасе».

Командам уже направлены строгие правила, ограничивающие количество персонала, опубликованы указания по социальному дистанцированию и детали системы контроля за состоянием здоровья участников.

Всего в календаре IndyCar нынешнего сезона 14 этапов. 500-мильная гонка в Индианаполисе впервые за сто с лишним лет пройдет не в мае – она намечена на 23 августа.

В настоящий момент США с большим отрывом лидирует среди стран мира по числу выявленных случаев коронавируса – выявлено уже более миллиона заболевших.

Ранее о начале гонок по аналогичной схеме с пустыми трибунами объявила другая американская серия, NASCAR. Там соревнования возобновятся в середине мая.