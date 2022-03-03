В IndyCar перенесли дебют новых моторов на 2024 год
Планировалось, что новые техтребования вступят в силу сезоном ранее – в 2023-м
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С 2023 года в американском чемпионате IndyCar должны были вступить в силу новые технические требования для двигателей: у силовых установок появятся гибридные части, а объем моторов увеличится с 2.2 литра до 2.4. Сами требования регламента сохранятся, однако внедрят правила сезоном позже – в 2024-м.
Это решение связано с возникшими перебоями поставок некоторых компонентов гибридной системы силовой установки, поскольку неизвестно, когда именно разрешится данная проблема. К тому же, серия перенесла первые тесты новых двигателей с начала марта на конец месяца. Сообщается, что заезды пройдут в Себринге.
Дополнительная информация: Дэвид Малшер
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