В эти выходные Грожан дебютирует в IndyCar. Каковы его шансы на успех – и как часто в США побеждают выходцы из Ф1?
ThinkingForward with Faye Ho
В эти выходные Ромен Грожан начнет свои выступления в американской серии IndyCar. В составе команды Dale Coyne Racing француз проедет 14 этапов из 17-ти – экс-пилот Ф1 не решился выйти на старт гонок на овальных трассах в Форт-Уорте и Индианаполисе, где высоки и скорости, и риск серьезных аварий.
А в прошлом «эмигранты» из Формулы 1 побеждали в IndyCar?
За последние 50 лет чемпионаты индикаров выиграли 10 гонщиков, на счету которых есть и достаточно длительные выступления в Ф1. Но шестеро из этого десятка сначала добились успеха в Америке – и только после этого (во многом благодаря заокеанским победам) смогли закрепиться в чемпионате мира. Еще двое – Эмерсон Фиттипальди и Найджел Мэнселл – в момент прихода в индикары имели на счету один-два титула в Ф1 и были, таким образом, фигурами явно помасштабнее Грожана.
Остаются два пилота – американец Дэнни Салливан и всемирно известный итальянец Алекс Занарди. Однако если сравнивать их с Грожаном, оба к моменту перехода в индикары провели в чемпионате мира не слишком много времени.
|
Возраст (и год)
дебюта в Ф1
|
Кол-во Гран При Ф1
до перехода
в индикары
|
Лучший результат
в гонке Ф1
|
Возраст (и год)
перехода
в индикары
|Салливан
|33 (1983)
|15
|5-е место
|34 (1984)
|Занарди
|24 (1991)
|28
|6-е место
|29 (1996)
|Грожан
|23 (2009)
|181
|2-е место
|35 (2021)
К тому же, уж слишком велика разница между нашим временем – и началом восьмидесятых, когда Салливан дебютировал в Ф1 в 33 года! При этом отнюдь не будучи великовозрастным рента-драйвером. Коммерческая составляющая сыграла роль в попадании Дэнни в состав команды Tyrrell – но инициатива исходила все-таки от самого гоночного коллектива. Тогда марка Benetton, главный спонсор Tyrrell, активно продвигалась на американском рынке – и настаивала, чтобы команда нашла американского гонщика. По окончании сезона Benetton не стала продлевать контракт – и Салливан, набравший 2 очка вместо 10-ти у напарника, сохранить свое место не смог.
Дэнни Салливан на пит-стопе
Фото: Kenneth Barton
Разница между современностью и девяностыми годами также более чем заметна. Причем эта разница – и количественная, и качественная. К примеру, в 1996 году в Мировой серии Indy Сar на постоянной основе выступали 8 пилотов, до переезда в Америку построивших (или пытавшихся построить) карьеру в Формуле 1. В прошлом же году таких пилотов было только двое. И если в девяностых годах выходцы из чемпионата мира завоевали 3 чемпионских титула, за последние 20 лет они не становились лучшими ни разу.
Показатели отдельных пилотов, перешедших из Ф1 в IndyCar в последние годы
|
Количество
Гран При Ф1
до перехода
в индикары
|
Лучший результат
в гонках Ф1
|
Возраст
(и год)
перехода
в индикары
|
Количество
сезонов
в индикарах
|
Лучший
результат
в гонках
индикаров
|
Джастин
Уилсон
|
16
|
8-е место
|
29 (2008)
|
7
|
3 победы
|
Такума
Сато
|
92
|
3-е место
|
33 (2010)
|
11
|
6 побед
|
Рубенс
Баррикелло
|
326
|
11 побед
|
39 (2012)
|
1
|
4-е место
|
Макс
Чилтон
|
35
|
13-е место
|
24 (2016)
|
5
|
4-е место
|
Магнус
Эрикссон
|
97
|
8-е место
|
28 (2019)
|
2
|
2-е место
|
Ромен
Грожан
|
181
|2-е место
|35 (2021)
Причин тут сразу несколько. Во-первых, у потерявших место в Ф1 некоторое время назад появилась альтернатива (причем не требующая переезда за океан) в виде Формулы Е. К тому же, современный автоспорт все больше требует от гонщиков узкой специализации. За прошедшие годы Формула 1 и IndyCar стали довольно сильно различаться в техническом плане. И мастера-универсалы, которые могут ехать быстро на любой машине, уже не в силах соперничать с теми, кто до блеска отточил свое мастерство в одном конкретном классе. Поэтому американцам проще взять гонщиков из своих младших формул, чем охотиться за звездами Ф1 средней руки.
А насколько велики шансы на успех лично у Грожана?
В американской серии французу не придется, как в Ф1, рвать на себе волосы из-за того, что в его распоряжении будет худшая машина – ведь в IndyCar все команды используют одни и те же машины Dallara. Правда, с двумя разными двигателями, Honda или Chevrolet. Грожан будет пилотировать автомобиль с мотором Honda – в прошлом году чемпионской стала именно комбинация итальянского болида и японского двигателя.
Однако секретом успеха в IndyCar является явно не правильный выбор мотора: силовой агрегат Chevrolet за последние годы тоже не раз становился чемпионским. Куда важнее тот момент, что в американском турнире, как и в Ф1, есть элитная группа из двух команд. Penske и Ganassi делят между собой титулы на протяжении последних 8 лет. Dale Coyne Racing, за которую едет Грожан, на их фоне в целом смотрится не слишком здорово. Хотя считать ее американским аналогом Haas тоже не стоит.
Грожан на первых тестах за рулем индикара. Они прошли на той же трассе в Алабаме, где в эти выходные состоится первая гонка
Фото: IndyCar Series
Основанная гонщиком Дейлом Койном еще в 1984 году, команда долгое время оставалась записным аутсайдером, за которого выступали преимущественно рента-драйверы. Лишь под конец 2000-х результаты DCR стали более-менее нормальными, а переломным во многом стал сезон 2009 года. Когда пилотом Койна стал выходец из Формулы 1, британец Джастин Уилсон.
Он начал год с третьего места в Сент-Питерсберге, а летом выиграл гонку в Уоткинс-Глене – именно тогда впервые за четверть века с момента создания Dale Coyne Racing стала победителем. На это коллективу потребовалось 558 стартов. Потом Уилсон ушел – и DCR провела два серых сезона. В 2012-м Джастин вернулся – и снова дела пошли хорошо. Британец четырежды поднимался на подиум и завершил год на не достижимой прежде для Койна 6-й позиции в общем зачете.
С того времени добиться чего-то большего команде так и не удалось. Из года в год она выступает по похожему сценарию: результаты остаются невысокими и нестабильными, но один-два раза за сезон ее пилоты выстреливают на отдельных гонках.
В 2018 году несколько этапов за DCR проехал Пьетро Фиттипальди. Он же в этом году сядет в машину Грожана на овальных трассах. То есть подменит француза во второй раз за два года: после прошлогодней аварии в Бахрейне именно бразилец сел за руль болида Haas
Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Безвестный Карлос Уэртас победил в 2014-м, Себастьен Бурде по разу поднимался на вершину подиума в 2017-м и 2018-м. По итогам прошедшего пилота на счету трех гонщиков DCR оказался всего один подиум – Алекс Палоу стал третьим на «Роад-Америке».
Так что, нужно быть очень серьезным оптимистом, чтобы ждать от Ромена Грожана регулярной борьбы в группе лидеров. Но вот на отдельных этапах француз вполне может напомнить, насколько в действительности хорош.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Автор
|Кирилл Качнов