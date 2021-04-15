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IndyCar / Аналитика

В эти выходные Грожан дебютирует в IndyCar. Каковы его шансы на успех – и как часто в США побеждают выходцы из Ф1?

Автор:
, Главный редактор
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

ThinkingForward with Faye Ho

В эти выходные Грожан дебютирует в IndyCar. Каковы его шансы на успех – и как часто в США побеждают выходцы из Ф1?

В эти выходные Ромен Грожан начнет свои выступления в американской серии IndyCar. В составе команды Dale Coyne Racing француз проедет 14 этапов из 17-ти – экс-пилот Ф1 не решился выйти на старт гонок на овальных трассах в Форт-Уорте и Индианаполисе, где высоки и скорости, и риск серьезных аварий.

А в прошлом «эмигранты» из Формулы 1 побеждали в IndyCar?

За последние 50 лет чемпионаты индикаров выиграли 10 гонщиков, на счету которых есть и достаточно длительные выступления в Ф1. Но шестеро из этого десятка сначала добились успеха в Америке – и только после этого (во многом благодаря заокеанским победам) смогли закрепиться в чемпионате мира. Еще двое – Эмерсон Фиттипальди и Найджел Мэнселл – в момент прихода в индикары имели на счету один-два титула в Ф1 и были, таким образом, фигурами явно помасштабнее Грожана.

Остаются два пилота – американец Дэнни Салливан и всемирно известный итальянец Алекс Занарди. Однако если сравнивать их с Грожаном, оба к моменту перехода в индикары провели в чемпионате мира не слишком много времени.

 

Возраст (и год)

дебюта в Ф1

Кол-во Гран При Ф1

до перехода 

в индикары

Лучший результат

в гонке Ф1

Возраст (и год)

перехода 

в индикары
Салливан 33 (1983) 15 5-е место 34 (1984)
Занарди  24 (1991) 28 6-е место 29 (1996)
Грожан 23 (2009) 181 2-е место 35 (2021)

К тому же, уж слишком велика разница между нашим временем – и началом восьмидесятых, когда Салливан дебютировал в Ф1 в 33 года! При этом отнюдь не будучи великовозрастным рента-драйвером. Коммерческая составляющая сыграла роль в попадании Дэнни в состав команды Tyrrell – но инициатива исходила все-таки от самого гоночного коллектива. Тогда марка Benetton, главный спонсор Tyrrell, активно продвигалась на американском рынке – и настаивала, чтобы команда нашла американского гонщика. По окончании сезона Benetton не стала продлевать контракт – и Салливан, набравший 2 очка вместо 10-ти у напарника, сохранить свое место не смог.

Дэнни Салливан на пит-стопе

Дэнни Салливан на пит-стопе

Фото: Kenneth Barton

Разница между современностью и девяностыми годами также более чем заметна. Причем эта разница – и количественная, и качественная. К примеру, в 1996 году в Мировой серии Indy Сar на постоянной основе выступали 8 пилотов, до переезда в Америку построивших (или пытавшихся построить) карьеру в Формуле 1. В прошлом же году таких пилотов было только двое. И если в девяностых годах выходцы из чемпионата мира завоевали 3 чемпионских титула, за последние 20 лет они не становились лучшими ни разу.

Показатели отдельных пилотов, перешедших из Ф1 в IndyCar в последние годы

 

Количество

Гран При Ф1

до перехода 

в индикары

Лучший результат 

в гонках Ф1

Возраст

(и год)

перехода

в индикары

Количество 

сезонов

в индикарах

Лучший 

результат

в гонках 

индикаров

Джастин

Уилсон

16

8-е место

29 (2008)

7

3 победы

Такума

Сато

92

3-е место

33 (2010)

11

6 побед

Рубенс 

Баррикелло

326

11 побед

39 (2012)

1

4-е место

Макс

Чилтон

35

13-е место

24 (2016)

5

4-е место

Магнус

Эрикссон

97

8-е место

28 (2019)

2

2-е место

Ромен 

Грожан

181

 2-е место 35 (2021)    

Причин тут сразу несколько. Во-первых, у потерявших место в Ф1 некоторое время назад появилась альтернатива (причем не требующая переезда за океан) в виде Формулы Е. К тому же, современный автоспорт все больше требует от гонщиков узкой специализации. За прошедшие годы Формула 1 и IndyCar стали довольно сильно различаться в техническом плане. И мастера-универсалы, которые могут ехать быстро на любой машине, уже не в силах соперничать с теми, кто до блеска отточил свое мастерство в одном конкретном классе. Поэтому американцам проще взять гонщиков из своих младших формул, чем охотиться за звездами  Ф1 средней руки.

А насколько велики шансы на успех лично у Грожана?

В американской серии французу не придется, как в Ф1, рвать на себе волосы из-за того, что в его распоряжении будет худшая машина – ведь в IndyCar все команды используют одни и те же машины Dallara. Правда, с двумя разными двигателями, Honda или Chevrolet. Грожан будет пилотировать автомобиль с мотором Honda – в прошлом году чемпионской стала именно комбинация итальянского болида и японского двигателя. 

Однако секретом успеха в IndyCar является явно не правильный выбор мотора: силовой агрегат Chevrolet за последние годы тоже не раз становился чемпионским. Куда важнее тот момент, что в американском турнире, как и в Ф1, есть элитная группа из двух команд. Penske и Ganassi делят между собой титулы на протяжении последних 8 лет. Dale Coyne Racing, за которую едет Грожан, на их фоне в целом смотрится не слишком здорово. Хотя считать ее американским аналогом Haas тоже не стоит.  

Грожан на первых тестах за рулем индикара. Они прошли на той же трассе в Алабаме, где в эти выходные состоится первая гонка

Грожан на первых тестах за рулем индикара. Они прошли на той же трассе в Алабаме, где в эти выходные состоится первая гонка

Фото: IndyCar Series

Основанная гонщиком Дейлом Койном еще в 1984 году, команда долгое время оставалась записным аутсайдером, за которого выступали преимущественно рента-драйверы. Лишь под конец 2000-х результаты DCR стали более-менее нормальными, а переломным во многом стал сезон 2009 года. Когда пилотом Койна стал выходец из Формулы 1, британец Джастин Уилсон.

Он начал год с третьего места в Сент-Питерсберге, а летом выиграл гонку в Уоткинс-Глене – именно тогда впервые за четверть века с момента создания Dale Coyne Racing стала победителем. На это коллективу потребовалось 558 стартов. Потом Уилсон ушел – и DCR провела два серых сезона. В 2012-м Джастин вернулся – и снова дела пошли хорошо. Британец четырежды поднимался на подиум и завершил год на не достижимой прежде для Койна 6-й позиции в общем зачете. 

С того времени добиться чего-то большего команде так и не удалось. Из года в год она выступает по похожему сценарию: результаты остаются невысокими и нестабильными, но один-два раза за сезон ее пилоты выстреливают на отдельных гонках. 

В 2018 году несколько этапов за DCR проехал Пьетро Фиттипальди. Он же в этом году сядет в машину Грожана на овальных трассах. То есть подменит француза во второй раз за два года: после прошлогодней аварии в Бахрейне именно бразилец сел за руль болида Haas

В 2018 году несколько этапов за DCR проехал Пьетро Фиттипальди. Он же в этом году сядет в машину Грожана на овальных трассах. То есть подменит француза во второй раз за два года: после прошлогодней аварии в Бахрейне именно бразилец сел за руль болида Haas

Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Безвестный Карлос Уэртас победил в 2014-м, Себастьен Бурде по разу поднимался на вершину подиума в 2017-м и 2018-м. По итогам прошедшего пилота на счету трех гонщиков DCR оказался всего один подиум – Алекс Палоу стал третьим на «Роад-Америке».

Так что, нужно быть очень серьезным оптимистом, чтобы ждать от Ромена Грожана регулярной борьбы в группе лидеров. Но вот на отдельных этапах француз вполне может напомнить, насколько в действительности хорош. 

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Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Ромен Грожан
Автор Кирилл Качнов

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