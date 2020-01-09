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IndyCar / Новость

В Andretti нацелились дать Алонсо машину для Indy 500

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В Andretti нацелились дать Алонсо машину для Indy 500
Автор:
9 янв. 2020 г., 08:24

Американская команда подтвердила факт переговоров с Фернандо Алонсо о выступлении в знаменитой гонке на «Старой кирпичнице».

Еще в ноябре прошлого года некоторые СМИ сообщали, что двукратный чемпион Ф1 решил в третий раз попытаться покорить «Инди-500» и работает над этим с Andretti Autosport. Именно с этой командой Алонсо дебютировал в американской гонке в 2017 году и боролся в числе лидеров, пока не сошел с дистанции из-за отказа мотора Honda.

Босс команды Майкл Андретти рассказал, что переговоры действительно ведутся – и осталось решить только вопрос с деньгами.

«Пока еще сделка не завершена, но перспективы хорошие, – цитирует Андретти RACER. – Мы хотим, чтобы это произошло, и мне нужно выяснить, как все профинансировать. Думаю, что мы можем найти спонсора. Но стоит ли мне сначала подписывать с ним контракт, а затем надеяться получить финансирование? Мне очень нравится работать с этим парнем, и я хочу, чтобы это все сложилось».

Почти всю свою историю в IndyCar Andretti Autosport выступала с моторами от Honda. У Алонсо же с японской компанией непростые отношения после неудачных выступлений в Ф1 и обильной критики от Фернандо – и с этим связывают то, что в последний раз в Индианаполисе испанец использовал именно мотор Chevrolet (по ходу провальной попытки в 2019-м).

Считается, что Андретти специально обсуждал с Honda выступление Алонсо в Indy 500 и не встретил от компании никакого сопротивления.

Сейчас Фернандо проводит дебютный для себя «Дакар» за Toyota:

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Серия IndyCar
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Денис Буденков

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