Ромен Грожан с третьей попытки закончил гонку серии IndyCar в первой тройке – вчера вечером он финишировал вторым в Гран При Индианаполиса, состоявшемся на «дорожной» версии знаменитой гоночной трассы. Однако по ходу заезда француз упустил шанс одержать первую победу: ведь экс-пилот Ф1 начал гонку с поул-позиции, а победивший в итоге голландец Ринус ван Калмтаут – только 7-м.

Грожан возглавлял пелотон по ходу первой половины гонки, однако потом уступил лидерство сопернику. Среди обстоятельств, которые помешали оказать сопротивление ван Калмтауту, француз назвал проблемы с обгоном на круг еще одного экс-пилота Ф1 – Такумы Сато. Когда голландец взвинтил темп, перейдя на мягкие шины, Грожан как раз терял время в борьбе с японцем – тот уступил дорогу французу только после контакта, а потом совершил контратаку и вернулся в один круг с лидером.

«Нюанс в том, что у машины есть обгонная кнопка – и среди прочего круговой может использовать ее, чтобы не дать обогнать себя на круг, – объяснил Грожан. – И тратить этот ресурс на борьбу с круговыми было достаточно странно. Наверное, логичнее было бы использовать повышенную мощность для борьбы с Ринусом или Алексом [Алексом Палоу, который находился в лидирующей группе и финишировал третьим].

Борьба с Сато в итоге заметно сказалась на ситуации в гонке. Я потерял секунды три за спиной Такумы, а потом еще две на обгоне – то есть всего пять. Не потеряй эти секунды, вполне смог бы сдержать Ринуса позади».

На последнем отрезке я вдобавок застрял за Себастьеном Бурдэ. Он был на свежих шинах – и он очень быстрый гонщик, может использовать весь потенциал новой резины. Я же в тот момент был на достаточно изношенных мягких шинах – и поэтому долго не мог пройти Себастьена. Кончилось все тем, что он сам ошибся и уехал мимо первого поворота. Но к этому моменту догнать Ринуса шансов уже не было. И это главный урок сегодняшнего дня. Семь или восемь секунд лидерства на первом отрезке не гарантируют тебе победы – и надо все время ехать на пределе».

Впрочем, трафик оказался не единственной проблемой Грожана. По словам французского гонщика, против него в каком-то смысле сыграл даже успех в квалификации.

«Я ждал, что Ринус будет быстр: ведь, помимо прочего, он не попал в последний сегмент квалификации, а значит – имел в своем распоряжении лишний комплект мягких шин. Как раз когда я догонял круговых, он заехал в боксы, поменял жесткие покрышки (на которых стартовал) на мягкие – и, оказавшись на чистой трассе, смог взвинтить темп.

К тому же, всю гонку на 6-й передаче я упирался в отсечку – может быть, из-за того, что в какой-то момент поменял направление ветер. Явно это не облегчало мне жизнь».