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IndyCar / Новость

1,5 года после аварии: Уикенс сделал первые самостоятельные шаги

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1,5 года после аварии: Уикенс сделал первые самостоятельные шаги
Автор:
19 янв. 2020 г., 11:27

Канадский гонщик IndyCar поделился с болельщиками новостями о достигнутом прогрессе в восстановлении после аварии в Поконо.

В августе 2018 года дебютант IndyCar Роберт Уикенс попал в серьезную аварию и получил тяжелые травмы, оказавшись надолго прикованным к постели.

Гонщик регулярно выкладывает в социальные сети видео со своими достижениями, учась заново ходить. И если раньше канадцу приходилось использовать костыли и прочие приспособления, то теперь ему удается стоять на ногах и понемногу передвигаться практически без помощи. 

 

«Как будто я делаю это уже много лет! Рад, что мой баланс значительно улучшился за последние 4-6 недель. Надеюсь, это признаки того, что произойдет в 2020 году! Напряженная работа не останавливается», – написал 30-летний гонщик.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Роберт Уикенс
Автор Денис Буденков

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