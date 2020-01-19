1,5 года после аварии: Уикенс сделал первые самостоятельные шаги

В августе 2018 года дебютант IndyCar Роберт Уикенс попал в серьезную аварию и получил тяжелые травмы, оказавшись надолго прикованным к постели.

Гонщик регулярно выкладывает в социальные сети видео со своими достижениями, учась заново ходить. И если раньше канадцу приходилось использовать костыли и прочие приспособления, то теперь ему удается стоять на ногах и понемногу передвигаться практически без помощи.

«Как будто я делаю это уже много лет! Рад, что мой баланс значительно улучшился за последние 4-6 недель. Надеюсь, это признаки того, что произойдет в 2020 году! Напряженная работа не останавливается», – написал 30-летний гонщик.