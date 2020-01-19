1,5 года после аварии: Уикенс сделал первые самостоятельные шаги
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Канадский гонщик IndyCar поделился с болельщиками новостями о достигнутом прогрессе в восстановлении после аварии в Поконо.
В августе 2018 года дебютант IndyCar Роберт Уикенс попал в серьезную аварию и получил тяжелые травмы, оказавшись надолго прикованным к постели.
Гонщик регулярно выкладывает в социальные сети видео со своими достижениями, учась заново ходить. И если раньше канадцу приходилось использовать костыли и прочие приспособления, то теперь ему удается стоять на ногах и понемногу передвигаться практически без помощи.
«Как будто я делаю это уже много лет! Рад, что мой баланс значительно улучшился за последние 4-6 недель. Надеюсь, это признаки того, что произойдет в 2020 году! Напряженная работа не останавливается», – написал 30-летний гонщик.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Пилоты
|Роберт Уикенс
|Автор
|Денис Буденков
1,5 года после аварии: Уикенс сделал первые самостоятельные шаги
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