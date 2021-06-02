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IndyCar / Инди-500 Новость

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?

Автор:
, Ответственный редактор

Стала известна сумма призовых, которую получил Элио Кастроневес – а также его соперники по знаменитой «пятисотке»

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?

Успех на «Старой кирпичнице» стал для бразильца Элио Кастроневеса четвертым в карьере и позволил войти к клуб избранных – прежде так часто выигрывать главную гонку IndyCar удавалось лишь троим пилотам из США, Эй-Джей Фойту, Элу Анзеру и Рику Мирзу.

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46-летний Кастроневес не только стал четвертым по возрасту среди всех победителей Indy 500 за 105 лет, но и смог заработать солидную сумму призовых. 

Общий денежный фонд «500 миль Индианаполиса» в этом году составил 8 854 565 долларов– это на 18% больше, чем в 2020-м.

Из этих денег Элио досталось $1 828 305. Это существенно меньше абсолютного рекорда 2009 года, когда победитель – по совпадению, тот же Кастроневес – получил более трех миллионов, однако ощутимо больше прошлогоднего заработка Такумы Сато ($1 370 500).

Всем остальным традиционно выплачивают в Индианаполисе куда меньше: ставший в гонке вторым Алекс Палоу получит $649 305, а пробившийся в концовке на третье место Симон Пажено – $403 305.

При этом система призовых выстроена так, что любому, кто пробился на старт, достается часть от общей суммы. В этот раз список замкнули Марко Андретти, Симона де Сильвестро и Стефан Уилсон – каждому выплатят по 100 305 долларов. 

Если же возвращаться к Кастроневесу, то Элио за время участия в «Инди-500» смог заработать в общей сложности почти $15 млн – для этого бразильцу пришлось провести 21 гонку.

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Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз

Предыдущая новость

Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Инди-500
Пилоты Элио Кастроневес
Автор Александр Кабановский

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