Три пилота одной команды попали в завал на гонке IndyCar

В субботу на трассе в Мэдисоне (штат Иллинойс) состоялась первая из двух запланированных на этот уик-энд гонок серии IndyCar. Уверенно лидирующий в общем зачете пятикратный чемпион Скотт Диксон, выступающий за команду Ganassi, одержал победу, которая стала для него 4-й в этом сезоне и 50-й за карьеру.

Стартовавший с третьей позиции новозеландец отыгрывал у соперников позиции во время пит-стопов. По ходу второй волны Диксон переобулся на пару кругов позже лидировавшего в гонке Уилла Пауэра из Penske – и быстрые круги перед заездом на пит-лейн позволили гонщику Ganassi опередить своего соперника. Впрочем, в лидеры в этот момент вышел стартовавший вторым мексиканец Патрисио О’Уорд из команды McLaren SP – его Диксон опередил позже благодаря слаженной работе своих механиков во время синхронного пит-стопа.

Самым ярким моментом соревнований стал завал на стартовой прямой, начавшийся по сути еще до старта гонки. Один из пилотов раньше времени начал разгон и спровоцировал целую цепочку столкновений. Из-за повреждений, полученных в завале, из борьбы выбыли четыре пилота – включая трех из четырех стартовавших в гонке пилотов коллектива Andretti.

В общем зачете Диксон оторвался от ближайшего преследователя, Джозефа Ньюгардена из Penske, на 117 баллов – то есть новозеландец сохранит лидерство, даже если не наберет очков в двух следующих заездах. При этом до окончания сезона командам IndyCar осталось провести всего четыре гонки.

Результаты гонки