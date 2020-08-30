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IndyCar / Гейтвей / Новость

Три пилота одной команды попали в завал на гонке IndyCar

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Три пилота одной команды попали в завал на гонке IndyCar
Автор:
, Главный редактор

Тем временем лидер чемпионата одержал юбилейную победу

В субботу на трассе в Мэдисоне (штат Иллинойс) состоялась первая из двух запланированных на этот уик-энд гонок серии IndyCar. Уверенно лидирующий в общем зачете пятикратный чемпион Скотт Диксон, выступающий за команду Ganassi, одержал победу, которая стала для него 4-й в этом сезоне и 50-й за карьеру.

Стартовавший с третьей позиции новозеландец отыгрывал у соперников позиции во время пит-стопов. По ходу второй волны Диксон переобулся на пару кругов позже лидировавшего в гонке Уилла Пауэра из Penske – и быстрые круги перед заездом на пит-лейн позволили гонщику Ganassi опередить своего соперника. Впрочем, в лидеры в этот момент вышел стартовавший вторым мексиканец Патрисио О’Уорд из команды McLaren SP – его Диксон опередил позже благодаря слаженной работе своих механиков во время синхронного пит-стопа.

Самым ярким моментом соревнований стал завал на стартовой прямой, начавшийся по сути еще до старта гонки. Один из пилотов раньше времени начал разгон и спровоцировал целую цепочку столкновений. Из-за повреждений, полученных в завале, из борьбы выбыли четыре пилота – включая трех из четырех стартовавших в гонке пилотов коллектива Andretti.

 

В общем зачете Диксон оторвался от ближайшего преследователя, Джозефа Ньюгардена из Penske, на 117 баллов – то есть новозеландец сохранит лидерство, даже если не наберет очков в двух следующих заездах. При этом до окончания сезона командам IndyCar осталось провести всего четыре гонки.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing    
2 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 0.140 0.140
3 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 7.005 6.864
4 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 7.701 0.696
5 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 8.350 0.648
6 Netherlands Ринус Кальмтут United States Ed Carpenter Racing 12.414 4.064
7 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 13.055 0.641
8 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 13.810 0.755
9 Brazil Тони Канаан United States A.J. Foyt Enterprises 15.031 1.221
10 United States Конор Дэли United Kingdom Carlin 15.672 0.640
11 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 16.260 0.587
12 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 16.815 0.555
13 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 21.407 4.592
14 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 24.014 2.606
15 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 24.695 0.681
16 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 27.093 2.398
17 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2 Laps 2 Laps
18 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 76 Laps 74 Laps
19 France Симон Пажено United States Team Penske 133 Laps 57 Laps
20 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 197 Laps 64 Laps
21 United States Зак Вич United States Andretti Autosport 198 Laps 1 Lap
22 United States Александр Росси United States Andretti Autosport    
23 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani    
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Гейтвей
Пилоты Скотт Диксон
Автор Кирилл Качнов

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