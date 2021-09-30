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IndyCar Новость

Toyota рассматривает вариант возвращения в IndyCar

Автор:
, главный редактор

Японские моторы могут появиться на машинах американской серии уже в 2023 году

Toyota рассматривает вариант возвращения в IndyCar

Марка Toyota обдумывает вариант вновь стать поставщиком силовых установок для автомобилей серии IndyCar. Слухи об этом в течение некоторого времени циркулировали в паддоке американского турнир – а по ходу состоявшейся в минувшие выходные финальной гонки чемпионата были озвучены комментаторами французского канала Canal+.

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Напомним, что технические требования к двигателям IndyCar заметно изменятся к началу сезона 2023 года. Рабочий объем V-образных «шестерок» будет увеличен с 2,2 до 2,4 л – но главным изменением станет появление мотор-генератора, являющегося аналогом использующегося в Формуле 1 узла MGU-K. Планируется, что уже в 2023 году такие силовые установки смогут развивать около 900 л.с., а потом их мощность достигнет и 1 000 л.с.

В настоящий момент в чемпионате представлены марки Chevrolet и Honda (именно на автомобиле с японским мотором завоевал чемпионский титул испанец Алекс Палоу) – они продолжат поставлять командам двигатели и после 2023 года. Официальный представитель Toyota Racing Development, американского гоночного отделения марки, слухи о планах возвращения в IndyCar не подтвердил, но и не опроверг.

Ранее Toyota была поставщиком моторов для «индикаров» (в рамках разных серий) с 1996 по 2005 год. Главными успехами марки стали два чемпионских титула (Кристиано да Матты в CART в 2002 году и Скотта Диксона в IRL в 2003-м), а также победа Жиля де Феррана в «500 милях Индианаполиса» 2003 года. Однако вскоре после этого двигатели Toyota стали заметно проигрывать конкурентам – и причиной ухода марки из IndyCar в конце 2005 года стало отсутствие команд, заинтересованных в покупке японских моторов.

Приход в IndyCar помог бы японской марке дополнительно укрепить свои позиции в рейтинге Motorsport.com, с помощью которого мы сравниваем успехи автомобильных брендов в гонках. Toyota была бессменным лидером рейтинга в первой половине года, но в настоящий момент проигрывает Mercedes. И хотя в зачет рейтинга идут результаты только гонки «500 миль Индианаполиса», повышенный коэффициент за успех в легендарном соревновании может обеспечить марке внушительную порцию рейтинговых баллов.

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Палоу стал чемпионом IndyCar, гонку выиграл Херта

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Палоу стал чемпионом IndyCar, гонку выиграл Херта
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