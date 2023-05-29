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Судьбу победы в «Инди-500» решил фотофиниш: Ньюгарден обогнал Эрикссона

Шведский экс-пилот Ф1 долгое время лидировал, но в самый последний момент соперник из Penske отодвинул его на второе место: разница под клетчатым флагом составила всего 0,09 секунды

Александр Кабановский
Автор:
Маркус Эрикссон, Chip Ganassi Racing Honda, Джозеф Ньюгарден, Team Penske Chevrolet, Сентино Ферруччи, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet

Первая половина самой знаменитой формульной гонки Америки прошла без единого желтого флага, заставив болельщиков вспомнить о сухом отрезке прошедшем в тот же день Гран При Монако

Но если в княжестве ход событий затем оживил дождь, то на овале в Индианаполисе гонщики справились сами, устроив несколько зрелищных аварий. Все начал новичок Стинг Рей Роб, расколотивший машину – пилоты бросились на пит-лейн, где Ринус ВиКей впечатал в стену обладателя поула Алекса Палоу. 

Следом в центре внимания оказался Ромен Грожан: сначала он также наподдал машину соперника на пит-лейне (под горячую руку француза попался его партнер по Andretti Колтон Херта), а затем попал в аварию. 

Но это было лишь прелюдией к финальным 17 кругам. Сначала Кайл Керквуд задел закрутившуюся в вираже машину Феликса Розенквиста и перевернулся, а следом на рестарте поверх барьера после контакта с Маркусом Эрикссоном оказался Пато О'Уорд.

Новый рестарт привел к еще одной аварии, на этот раз в задних рядах пелотона.

Все эти моменты можно увидеть в коротком видеоотчете о гонке (смело проматывайте до отметки 1:10, до этого ничего примечательного там нет):   

 

В итоге судьбу гонки решили два финальных круга. Эрикссон лидировал и был к повторению прошлогоднего успеха, но в самом конце шведа все же сумел опередить Джозеф Ньюгарден – решающий маневр американец провел за два поворота до финиша. Преимущество пилота Penske на финише составило менее одной десятой. 

Сантино Ферруччи, которого когда-то выгнали из Формулы 2 за расистские высказывания, добился лучшего в карьере результата, финишировав третьим.

Подиум: Джозеф Ньюгарден, Team Penske Chevrolet, победитель гонки

Подиум: Джозеф Ньюгарден, Team Penske Chevrolet, победитель гонки

Фото: Крис дюМонд / Motorsport Images

Алекс Палоу в итоге завершил 500-мильную дистанцию четвертым и остался лидером сезона с 219 очками. Его преследуют Эрикссон (199), О'Уорд (185) и Ньюгарден (182).

Сезон американской серии продолжится уже через неделю в Детройте.

Результаты «500 миль Индианаполиса» (200 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:58'21.9611   51
2 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:58'22.0585 0.0974 44
3 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 2:58'22.4884 0.5273 45
4 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:58'22.7249 0.7638 45
5 United States Александр Росси Arrow McLaren 2:58'22.9545 0.9934 37
6 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:58'23.3927 1.4316 35
7 Japan Такума Сато United States Chip Ganassi Racing 2:58'23.5381 1.5770 32
8 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:58'23.8466 1.8855 24
9 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2:58'24.1859 2.2248 23
10 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 2:58'25.2259 3.2648 32
11 United States Райан Хантер-Рей United States Dreyer & Reinbold Racing 2:58'25.3834 3.4223 20
12 United Kingdom Каллум Айлотт Juncos Hollinger Racing 2:58'26.0081 4.0470 19
13 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 2:58'26.7043 4.7432 17
14 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:58'26.9656 5.0045 16
15 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2:58'27.4242 5.4631 16
16 Brazil Тони Канаан Arrow McLaren 2:58'27.6769 5.7158 18
17 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 2:58'30.9411 8.9800 13
18 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:58'30.3550 1 Lap 12
19 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:58'30.7177 2 Laps 11
20 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 2:55'00.2474 3 Laps 10
21 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 2:52'20.4559 4 Laps 11
22 United States Грэм Рейхол United States Dreyer & Reinbold Racing 2:52'16.7176 5 Laps 8
23 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:58'34.1167 5 Laps 9
24 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 2:45'31.1750 8 Laps 17
25 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 2:45'32.4536 8 Laps 5
26 Argentina Агустин Канапино Juncos Hollinger Racing 2:45'32.7600 8 Laps 5
27 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 2:22'00.7768 17 Laps 16
28 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 2:22'02.4174 17 Laps 5
29 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 2:10'02.4490 40 Laps 5
30 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:52'57.3928 51 Laps 5
31 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 1:04'01.1077 110 Laps 5
32 United States Ар-Си Энерсон Abel Motorsports 1:00'08.6857 125 Laps 5
33 United Kingdom Кэтрин Легг United States Rahal Letterman Lanigan Racing 46'34.9554 159 Laps 5
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Видео: тренировка Indy 500 закончилась серьезной аварией
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