Судьбу победы в «Инди-500» решил фотофиниш: Ньюгарден обогнал Эрикссона

Первая половина самой знаменитой формульной гонки Америки прошла без единого желтого флага, заставив болельщиков вспомнить о сухом отрезке прошедшем в тот же день Гран При Монако.

Но если в княжестве ход событий затем оживил дождь, то на овале в Индианаполисе гонщики справились сами, устроив несколько зрелищных аварий. Все начал новичок Стинг Рей Роб, расколотивший машину – пилоты бросились на пит-лейн, где Ринус ВиКей впечатал в стену обладателя поула Алекса Палоу.

Следом в центре внимания оказался Ромен Грожан: сначала он также наподдал машину соперника на пит-лейне (под горячую руку француза попался его партнер по Andretti Колтон Херта), а затем попал в аварию.

Но это было лишь прелюдией к финальным 17 кругам. Сначала Кайл Керквуд задел закрутившуюся в вираже машину Феликса Розенквиста и перевернулся, а следом на рестарте поверх барьера после контакта с Маркусом Эрикссоном оказался Пато О'Уорд.

Новый рестарт привел к еще одной аварии, на этот раз в задних рядах пелотона.

Все эти моменты можно увидеть в коротком видеоотчете о гонке (смело проматывайте до отметки 1:10, до этого ничего примечательного там нет):

В итоге судьбу гонки решили два финальных круга. Эрикссон лидировал и был к повторению прошлогоднего успеха, но в самом конце шведа все же сумел опередить Джозеф Ньюгарден – решающий маневр американец провел за два поворота до финиша. Преимущество пилота Penske на финише составило менее одной десятой.

Сантино Ферруччи, которого когда-то выгнали из Формулы 2 за расистские высказывания, добился лучшего в карьере результата, финишировав третьим.

Подиум: Джозеф Ньюгарден, Team Penske Chevrolet, победитель гонки Фото: Крис дюМонд / Motorsport Images

Алекс Палоу в итоге завершил 500-мильную дистанцию четвертым и остался лидером сезона с 219 очками. Его преследуют Эрикссон (199), О'Уорд (185) и Ньюгарден (182).

Сезон американской серии продолжится уже через неделю в Детройте.

Результаты «500 миль Индианаполиса» (200 кругов)