Судьбу победы в «Инди-500» решил фотофиниш: Ньюгарден обогнал Эрикссона
Шведский экс-пилот Ф1 долгое время лидировал, но в самый последний момент соперник из Penske отодвинул его на второе место: разница под клетчатым флагом составила всего 0,09 секунды
Первая половина самой знаменитой формульной гонки Америки прошла без единого желтого флага, заставив болельщиков вспомнить о сухом отрезке прошедшем в тот же день Гран При Монако.
Но если в княжестве ход событий затем оживил дождь, то на овале в Индианаполисе гонщики справились сами, устроив несколько зрелищных аварий. Все начал новичок Стинг Рей Роб, расколотивший машину – пилоты бросились на пит-лейн, где Ринус ВиКей впечатал в стену обладателя поула Алекса Палоу.
Следом в центре внимания оказался Ромен Грожан: сначала он также наподдал машину соперника на пит-лейне (под горячую руку француза попался его партнер по Andretti Колтон Херта), а затем попал в аварию.
Но это было лишь прелюдией к финальным 17 кругам. Сначала Кайл Керквуд задел закрутившуюся в вираже машину Феликса Розенквиста и перевернулся, а следом на рестарте поверх барьера после контакта с Маркусом Эрикссоном оказался Пато О'Уорд.
Новый рестарт привел к еще одной аварии, на этот раз в задних рядах пелотона.
Все эти моменты можно увидеть в коротком видеоотчете о гонке (смело проматывайте до отметки 1:10, до этого ничего примечательного там нет):
В итоге судьбу гонки решили два финальных круга. Эрикссон лидировал и был к повторению прошлогоднего успеха, но в самом конце шведа все же сумел опередить Джозеф Ньюгарден – решающий маневр американец провел за два поворота до финиша. Преимущество пилота Penske на финише составило менее одной десятой.
Сантино Ферруччи, которого когда-то выгнали из Формулы 2 за расистские высказывания, добился лучшего в карьере результата, финишировав третьим.
Подиум: Джозеф Ньюгарден, Team Penske Chevrolet, победитель гонки
Фото: Крис дюМонд / Motorsport Images
Алекс Палоу в итоге завершил 500-мильную дистанцию четвертым и остался лидером сезона с 219 очками. Его преследуют Эрикссон (199), О'Уорд (185) и Ньюгарден (182).
Сезон американской серии продолжится уже через неделю в Детройте.
Результаты «500 миль Индианаполиса» (200 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|2:58'21.9611
|51
|2
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|2:58'22.0585
|0.0974
|44
|3
|Сантино Ферруччи
|A.J. Foyt Enterprises
|2:58'22.4884
|0.5273
|45
|4
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|2:58'22.7249
|0.7638
|45
|5
|Александр Росси
|Arrow McLaren
|2:58'22.9545
|0.9934
|37
|6
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|2:58'23.3927
|1.4316
|35
|7
|Такума Сато
|Chip Ganassi Racing
|2:58'23.5381
|1.5770
|32
|8
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|2:58'23.8466
|1.8855
|24
|9
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|2:58'24.1859
|2.2248
|23
|10
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|2:58'25.2259
|3.2648
|32
|11
|Райан Хантер-Рей
|Dreyer & Reinbold Racing
|2:58'25.3834
|3.4223
|20
|12
|Каллум Айлотт
|Juncos Hollinger Racing
|2:58'26.0081
|4.0470
|19
|13
|Девлин Де Франческо
|Andretti Autosport
|2:58'26.7043
|4.7432
|17
|14
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|2:58'26.9656
|5.0045
|16
|15
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|2:58'27.4242
|5.4631
|16
|16
|Тони Канаан
|Arrow McLaren
|2:58'27.6769
|5.7158
|18
|17
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|2:58'30.9411
|8.9800
|13
|18
|Джек Харви
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2:58'30.3550
|1 Lap
|12
|19
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2:58'30.7177
|2 Laps
|11
|20
|Эд Карпентер
|Ed Carpenter Racing
|2:55'00.2474
|3 Laps
|10
|21
|Benjamin Pedersen
|A.J. Foyt Enterprises
|2:52'20.4559
|4 Laps
|11
|22
|Грэм Рейхол
|Dreyer & Reinbold Racing
|2:52'16.7176
|5 Laps
|8
|23
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|2:58'34.1167
|5 Laps
|9
|24
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren
|2:45'31.1750
|8 Laps
|17
|25
|Симон Пажено
|Michael Shank Racing
|2:45'32.4536
|8 Laps
|5
|26
|Агустин Канапино
|Juncos Hollinger Racing
|2:45'32.7600
|8 Laps
|5
|27
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren
|2:22'00.7768
|17 Laps
|16
|28
|Кайл Кёрквуд
|Andretti Autosport
|2:22'02.4174
|17 Laps
|5
|29
|Давид Малукас
|Dale Coyne Racing
|2:10'02.4490
|40 Laps
|5
|30
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|1:52'57.3928
|51 Laps
|5
|31
|Ray Robb
|Dale Coyne Racing
|1:04'01.1077
|110 Laps
|5
|32
|Ар-Си Энерсон
|Abel Motorsports
|1:00'08.6857
|125 Laps
|5
|33
|Кэтрин Легг
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|46'34.9554
|159 Laps
|5
|Полные результаты
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