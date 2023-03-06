Предыдущая / Дебютная гонка сезона IndyCar стала фестивалем аварий: видео
IndyCar / Сент-Питерсберг Отчет о гонке

Эрикссон выиграл богатую на события гонку открытия сезона IndyCar

Швед из команды Ganassi воспользовался ошибками и проблемами соперников – и стал сильнейшим на улицах Сент-Питерсберга

Дэвид Малшер
Автор:
Эрикссон выиграл богатую на события гонку открытия сезона IndyCar
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новый чемпионат IndyCar взял старт в один день с Формулой 1 – и по зрелищности гонка во Флориде оказалась далеко впереди гонки в Сахире

Все началось с массового завала в дебюте, жертвами которого стали шестеро гонщиков, включая ветерана Элио Кастроневеса и Симона Пажено. В дальнейшем гоночных происшествий также было предостаточно.

Стартовавший с поула Ромен Грожан контролировал развитие событий, пока на 71-м круге из 100 прямо перед ним не выехал с пит-лейна Скотт Макавлин. Француз попробовал пройти соперника, пока тот не прогрел шины, но новозеландец проявил неуступчивость – и после контакта обе машины улетели в барьер. 

Новым лидером стал Пато О'Уорд, однако из-за небольших проблем с мотором мексиканца догнал Маркус Эрикссон. После нескольких атак тому удалось-таки выйти вперед за четвре круга до финиша и одержать четвертую победу в IndyCar.

Тройку призеров замкнул Скотт Диксон, а перешедший зимой в McLaren Алекс Росси принес своей новой команде четвертое место. Также заслуживает упоминания отличный пятый результат экс-протеже Ferrari Каллума Айлотта (которого мы отмечали в анонсе сезона).

Действующий чемпион Уилл Пауэр закончил дистанцию только седьмым, всего из 27 стартовавших пилотов до финиша добрались только 15. 

Читайте также:

Результаты гонки IndyCar в Сент-Питерсберге

 
Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:05'30.7907   3
2 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 2:05'33.2020 2.4113 3
3 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:05'33.7164 2.9257 3
4 United States Александр Росси Arrow McLaren 2:05'37.5596 6.7689 3
5 United Kingdom Каллум Айлотт Juncos Hollinger Racing 2:05'39.0557 8.2650 3
6 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:05'41.5578 10.7671 3
7 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:05'42.4705 11.6798 3
8 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:05'45.5151 14.7244 3
9 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:05'45.7435 14.9528 3
10 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 2:05'46.2308 15.4401 4
11 New Zealand Маркус Армстронг United States Chip Ganassi Racing 2:05'46.5956 15.8049 4
12 Агустин Канапино Juncos Hollinger Racing 2:05'58.9239 28.1332 3
13 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:06'19.8874 1 Lap 6
14 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:06'28.0446 1 Lap 5
15 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 2:06'10.8940 3 Laps 5
16 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 2:02'21.3481 4 Laps 6
17 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:00'44.6999 5 Laps 5
18 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:30'21.1461 29 Laps 3
19 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 1:57'35.2383 49 Laps 4
20 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:04'24.8942 51 Laps 2
21 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 50'50.9928 59 Laps 3
22 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 50'51.9701 59 Laps 2
23 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1.4598 100 Laps  
24 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 1.5170 100 Laps  
25 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1.6639 100 Laps  
26 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 5.1264 100 Laps  
27 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 6.2961 100 Laps  
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Дебютная гонка сезона IndyCar стала фестивалем аварий: видео
Дэвид Малшер Больше от
Дэвид Малшер
Сегодня стартует новый сезон IndyCar с Грожаном. Чем он еще интересен?

Сегодня стартует новый сезон IndyCar с Грожаном. Чем он еще интересен?

IndyCar

Сегодня стартует новый сезон IndyCar с Грожаном. Чем он еще интересен? Сегодня стартует новый сезон IndyCar с Грожаном. Чем он еще интересен?

Латифи начал переговоры о переходе в IndyCar

Латифи начал переговоры о переходе в IndyCar

IndyCar

Латифи начал переговоры о переходе в IndyCar Латифи начал переговоры о переходе в IndyCar

Херта попросил не делать для него исключения из правил Суперлицензии

Херта попросил не делать для него исключения из правил Суперлицензии

Формула 1

Херта попросил не делать для него исключения из правил Суперлицензии Херта попросил не делать для него исключения из правил Суперлицензии

Самое важное:

Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов

Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов

Формула 1

Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов

Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна

Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна

Формула 1

Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна

Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне

Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне

Формула 1

Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне

Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023

Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023

Формула 1

Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023 Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.