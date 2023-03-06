Эрикссон выиграл богатую на события гонку открытия сезона IndyCar
Швед из команды Ganassi воспользовался ошибками и проблемами соперников – и стал сильнейшим на улицах Сент-Питерсберга
Новый чемпионат IndyCar взял старт в один день с Формулой 1 – и по зрелищности гонка во Флориде оказалась далеко впереди гонки в Сахире.
Все началось с массового завала в дебюте, жертвами которого стали шестеро гонщиков, включая ветерана Элио Кастроневеса и Симона Пажено. В дальнейшем гоночных происшествий также было предостаточно.
Стартовавший с поула Ромен Грожан контролировал развитие событий, пока на 71-м круге из 100 прямо перед ним не выехал с пит-лейна Скотт Макавлин. Француз попробовал пройти соперника, пока тот не прогрел шины, но новозеландец проявил неуступчивость – и после контакта обе машины улетели в барьер.
Новым лидером стал Пато О'Уорд, однако из-за небольших проблем с мотором мексиканца догнал Маркус Эрикссон. После нескольких атак тому удалось-таки выйти вперед за четвре круга до финиша и одержать четвертую победу в IndyCar.
Тройку призеров замкнул Скотт Диксон, а перешедший зимой в McLaren Алекс Росси принес своей новой команде четвертое место. Также заслуживает упоминания отличный пятый результат экс-протеже Ferrari Каллума Айлотта (которого мы отмечали в анонсе сезона).
Действующий чемпион Уилл Пауэр закончил дистанцию только седьмым, всего из 27 стартовавших пилотов до финиша добрались только 15.
Результаты гонки IndyCar в Сент-Питерсберге
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|2:05'30.7907
|3
|2
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren
|2:05'33.2020
|2.4113
|3
|3
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|2:05'33.7164
|2.9257
|3
|4
|Александр Росси
|Arrow McLaren
|2:05'37.5596
|6.7689
|3
|5
|Каллум Айлотт
|Juncos Hollinger Racing
|2:05'39.0557
|8.2650
|3
|6
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2:05'41.5578
|10.7671
|3
|7
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|2:05'42.4705
|11.6798
|3
|8
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|2:05'45.5151
|14.7244
|3
|9
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2:05'45.7435
|14.9528
|3
|10
|Давид Малукас
|Dale Coyne Racing
|2:05'46.2308
|15.4401
|4
|11
|Маркус Армстронг
|Chip Ganassi Racing
|2:05'46.5956
|15.8049
|4
|12
|Агустин Канапино
|Juncos Hollinger Racing
|2:05'58.9239
|28.1332
|3
|13
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|2:06'19.8874
|1 Lap
|6
|14
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|2:06'28.0446
|1 Lap
|5
|15
|Кайл Кёрквуд
|Andretti Autosport
|2:06'10.8940
|3 Laps
|5
|16
|Ray Robb
|Dale Coyne Racing
|2:02'21.3481
|4 Laps
|6
|17
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|2:00'44.6999
|5 Laps
|5
|18
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|1:30'21.1461
|29 Laps
|3
|19
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren
|1:57'35.2383
|49 Laps
|4
|20
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|1:04'24.8942
|51 Laps
|2
|21
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|50'50.9928
|59 Laps
|3
|22
|Джек Харви
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|50'51.9701
|59 Laps
|2
|23
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|1.4598
|100 Laps
|24
|Сантино Ферруччи
|A.J. Foyt Enterprises
|1.5170
|100 Laps
|25
|Девлин Де Франческо
|Andretti Autosport
|1.6639
|100 Laps
|26
|Симон Пажено
|Michael Shank Racing
|5.1264
|100 Laps
|27
|Benjamin Pedersen
|A.J. Foyt Enterprises
|6.2961
|100 Laps
|Полные результаты
Самое важное:
Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов
Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов
Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна
Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна Что мировые СМИ написали о Гран При Бахрейна
Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне
Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне Раскрыто: Ferrari нашла причину схода Леклера в Бахрейне
Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023
Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023 Марко не поверил, что Формулу 1 ждет скучный сезон-2023
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.