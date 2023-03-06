Эрикссон выиграл богатую на события гонку открытия сезона IndyCar

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Новый чемпионат IndyCar взял старт в один день с Формулой 1 – и по зрелищности гонка во Флориде оказалась далеко впереди гонки в Сахире.

Все началось с массового завала в дебюте, жертвами которого стали шестеро гонщиков, включая ветерана Элио Кастроневеса и Симона Пажено. В дальнейшем гоночных происшествий также было предостаточно.

Стартовавший с поула Ромен Грожан контролировал развитие событий, пока на 71-м круге из 100 прямо перед ним не выехал с пит-лейна Скотт Макавлин. Француз попробовал пройти соперника, пока тот не прогрел шины, но новозеландец проявил неуступчивость – и после контакта обе машины улетели в барьер.

Новым лидером стал Пато О'Уорд, однако из-за небольших проблем с мотором мексиканца догнал Маркус Эрикссон. После нескольких атак тому удалось-таки выйти вперед за четвре круга до финиша и одержать четвертую победу в IndyCar.

Тройку призеров замкнул Скотт Диксон, а перешедший зимой в McLaren Алекс Росси принес своей новой команде четвертое место. Также заслуживает упоминания отличный пятый результат экс-протеже Ferrari Каллума Айлотта (которого мы отмечали в анонсе сезона).

Действующий чемпион Уилл Пауэр закончил дистанцию только седьмым, всего из 27 стартовавших пилотов до финиша добрались только 15.

Результаты гонки IndyCar в Сент-Питерсберге