СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500

В составе команды Майкла Андретти в 2017 году Фернандо Алонсо дебютировал в Indy 500 и боролся в числе лидеров, но сошел с дистанции из-за отказа мотора Honda. По данным журналиста Хесуса Бальсейро, который ссылается на осведомленные о ходе переговоров источники, сейчас испанец вновь обсуждает с Andretti Autosport возможность выйти на старт за рулем ее машины.

Бальсейро утверждает, что соглашение еще не достигнуто, а самым важным препятствием для Алонсо является то, что Andretti по-прежнему использует моторы Honda – отношения с японской компанией Фернандо испортил в последние годы выступлений за McLaren в Формуле 1.

Алонсо ведет переговоры с Andretti несмотря на то, что с большой вероятностью сможет получить на Indy 500 третью машину McLaren, которая в следующем сезоне вернется в IndyCar с полноценной программой в сотрудничестве с коллективом Сэма Шмидта.

Для «Тройной короны» Алонсо не хватает только победы в Indy 500. Сейчас испанец готовится в «Дакару»-2020 и участвует в ралли-рейдах.