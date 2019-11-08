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IndyCar / Новость

СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500

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СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500
Автор:
8 нояб. 2019 г., 07:47

По информации испанского AS Motor, Фернандо Алонсо пытается договориться с одним из сильнейших коллективов IndyCar о выступлении в «500 милях Индианаполиса» следующего года.

В составе команды Майкла Андретти в 2017 году Фернандо Алонсо дебютировал в Indy 500 и боролся в числе лидеров, но сошел с дистанции из-за отказа мотора Honda. По данным журналиста Хесуса Бальсейро, который ссылается на осведомленные о ходе переговоров источники, сейчас испанец вновь обсуждает с Andretti Autosport возможность выйти на старт за рулем ее машины.

Бальсейро утверждает, что соглашение еще не достигнуто, а самым важным препятствием для Алонсо является то, что Andretti по-прежнему использует моторы Honda – отношения с японской компанией Фернандо испортил в последние годы выступлений за McLaren в Формуле 1.

Алонсо ведет переговоры с Andretti несмотря на то, что с большой вероятностью сможет получить на Indy 500 третью машину McLaren, которая в следующем сезоне вернется в IndyCar с полноценной программой в сотрудничестве с коллективом Сэма Шмидта. 

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Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Денис Буденков

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