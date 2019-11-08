СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500
По информации испанского AS Motor, Фернандо Алонсо пытается договориться с одним из сильнейших коллективов IndyCar о выступлении в «500 милях Индианаполиса» следующего года.
В составе команды Майкла Андретти в 2017 году Фернандо Алонсо дебютировал в Indy 500 и боролся в числе лидеров, но сошел с дистанции из-за отказа мотора Honda. По данным журналиста Хесуса Бальсейро, который ссылается на осведомленные о ходе переговоров источники, сейчас испанец вновь обсуждает с Andretti Autosport возможность выйти на старт за рулем ее машины.
Бальсейро утверждает, что соглашение еще не достигнуто, а самым важным препятствием для Алонсо является то, что Andretti по-прежнему использует моторы Honda – отношения с японской компанией Фернандо испортил в последние годы выступлений за McLaren в Формуле 1.
Алонсо ведет переговоры с Andretti несмотря на то, что с большой вероятностью сможет получить на Indy 500 третью машину McLaren, которая в следующем сезоне вернется в IndyCar с полноценной программой в сотрудничестве с коллективом Сэма Шмидта.
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Для «Тройной короны» Алонсо не хватает только победы в Indy 500. Сейчас испанец готовится в «Дакару»-2020 и участвует в ралли-рейдах.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500
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