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IndyCar / Форт-Уорт Отчет о гонке

Сменщик Грожана устроил завал на гонке IndyCar. А выиграл пилот McLaren

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Патрисио О’Уорд отыграл несколько позиций на пит-стопах – но первое место добыл, обогнав соперника на трассе

Сменщик Грожана устроил завал на гонке IndyCar. А выиграл пилот McLaren

Патрисио О’Уорд, выступающий в составе команды McLaren SP, выиграл воскресную гонку серии IndyCar на овальной трассе в Форт-Уорте. Мексиканец одержал свою первую победу в чемпионате, а американский коллектив (ранее известный как Schmidt Peterson) выиграл впервые за три года – и впервые после начала сотрудничества с McLaren.

Стартовавший с 4-й позиции пилот McLaren SP провел весьма насыщенную событиями гонку, то теряя, то отыгрывая позиции. Опередить нескольких соперников О’Уорду помогла слаженная работа его механиков на пит-стопах – однако первое место мексиканец отвоевал непосредственно на трассе, на 225-м из 248-ми кругов гонки обогнав пилота Penske Джозефа Ньюгардена.

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Ромен Грожан, перешедший в IndyCar после окончания карьеры в Ф1, пропускал уик-энд в Техасе – француз не готов выступать на овальных трассах, где имеют место весьма серьезные аварии. Не обошлась без инцидентов и воскресная гонка – причем ее виновником стал Пьетро Фиттипальди, подменивший Грожана.

 

В результате завала на старте из борьбы выбыли 6 пилотов (включая самого Фиттипальди). Особенно обидным инцидент был для Себастьена Бурдэ. Днем раньше в субботней гонке автомобиль француза был серьезно поврежден в столкновении с Джозефом Ньюгарденом. Накануне пилоты команды AJ Foyt работали до полуночи, чтобы восстановить машину Бурдэ – лишь для того, чтобы она вновь попала в аварию, не проехав ни одного боевого круга.

Авария на старте

Авария на старте
1/7

Фотограф: Джейк Гэлстад / Motorsport Images

Авария на старте

Авария на старте
2/7

Фотограф: NBC

Авария на старте

Авария на старте
3/7

Фотограф: Джейк Гэлстад / Motorsport Images

Авария на старте

Авария на старте
4/7

Фотограф: NBC

Авария на старте

Авария на старте
5/7

Фотограф: NBC

Авария на старте

Авария на старте
6/7

Фотограф: NBC

Авария на старте

Авария на старте
7/7

Фотограф: Джейк Гэлстад / Motorsport Images

Лидером общего зачета остается шестикратный чемпион серии Скотт Диксон. О’Уорд вышел на 2-е место, обогнав Алекса Палоу – мексиканец и испанец отстают от новозеландца на 22 и 26 очков.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP    
2 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1.244 1.244
3 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 5.644 4.400
4 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 6.038 0.393
5 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 6.378 0.339
6 France Симон Пажено United States Team Penske 7.008 0.630
7 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 8.368 1.359
8 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 11.892 3.524
9 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 12.721 0.828
10 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 14.592 1.871
11 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 15.318 0.725
12 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 16.074 0.756
13 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 17.813 1.739
14 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1 Lap 1 Lap
15 Brazil Тони Канаан United States Chip Ganassi Racing 2 Laps 1 Lap
16 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren SP 2 Laps 2.577
17 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 133 Laps 131 Laps
18 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 218 Laps 85 Laps
19 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises    
20 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 248 Laps 4.744
21 Brazil Пьетро Фиттипальди Dale Coyne Racing with RWR    
22 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 248 Laps 5.529
23 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 248 Laps  
24 United States Конор Дэли United Kingdom Carlin 248 Laps  
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Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии

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Диксон выиграл гонку IndyCar в Техасе и вышел в лидеры серии
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Форт-Уорт
Пилоты Патрисио О'Уорд
Автор Кирилл Качнов

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