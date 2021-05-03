Патрисио О’Уорд, выступающий в составе команды McLaren SP, выиграл воскресную гонку серии IndyCar на овальной трассе в Форт-Уорте. Мексиканец одержал свою первую победу в чемпионате, а американский коллектив (ранее известный как Schmidt Peterson) выиграл впервые за три года – и впервые после начала сотрудничества с McLaren.

Стартовавший с 4-й позиции пилот McLaren SP провел весьма насыщенную событиями гонку, то теряя, то отыгрывая позиции. Опередить нескольких соперников О’Уорду помогла слаженная работа его механиков на пит-стопах – однако первое место мексиканец отвоевал непосредственно на трассе, на 225-м из 248-ми кругов гонки обогнав пилота Penske Джозефа Ньюгардена.

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Ромен Грожан, перешедший в IndyCar после окончания карьеры в Ф1, пропускал уик-энд в Техасе – француз не готов выступать на овальных трассах, где имеют место весьма серьезные аварии. Не обошлась без инцидентов и воскресная гонка – причем ее виновником стал Пьетро Фиттипальди, подменивший Грожана.

В результате завала на старте из борьбы выбыли 6 пилотов (включая самого Фиттипальди). Особенно обидным инцидент был для Себастьена Бурдэ. Днем раньше в субботней гонке автомобиль француза был серьезно поврежден в столкновении с Джозефом Ньюгарденом. Накануне пилоты команды AJ Foyt работали до полуночи, чтобы восстановить машину Бурдэ – лишь для того, чтобы она вновь попала в аварию, не проехав ни одного боевого круга.

Авария на старте 1 / 7 Фотограф: Джейк Гэлстад / Motorsport Images Авария на старте 2 / 7 Фотограф: NBC Авария на старте 3 / 7 Фотограф: Джейк Гэлстад / Motorsport Images Авария на старте 4 / 7 Фотограф: NBC Авария на старте 5 / 7 Фотограф: NBC Авария на старте 6 / 7 Фотограф: NBC Авария на старте 7 / 7 Фотограф: Джейк Гэлстад / Motorsport Images

Лидером общего зачета остается шестикратный чемпион серии Скотт Диксон. О’Уорд вышел на 2-е место, обогнав Алекса Палоу – мексиканец и испанец отстают от новозеландца на 22 и 26 очков.