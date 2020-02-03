Шмидт: Фанаты заслужили видеть Алонсо на «Инди 500»

Сегодня стало известно, что Фернандо Алонсо не сможет выступить в гонке «500 миль Индианаполиса» за команду Andretti, так как ее поставщик моторов Honda выступила против такой сделки. Один из совладельцев Arrow McLaren SP-Chevrolet Сэм Шмидт считает, что это дает отличный шанс заманить испанца командам, которые используют моторы Chevrolet. Но команда самого Шмидта пока в переговоры с Алонсо не вступала.

«В этом сезоне мы были сосредоточены на помощи нашим двум молодым пилотам в реализации их потенциала, – сказал Шмидт. – Мы не приняли решения по поводу нашей третьей машины на Indy, но мы не ждали, что Алонсо будет свободен. Для Chevrolet будет здорово, если Алонсо поедет на Indy на ее машине, но он в той же мере может решить пропустить гонку, если не найдет подходящего варианта.

Правда в том, что Фернандо – восхитительный талант, и, главное, фанаты заслуживают видеть его на Indy. Как фанат IndyCar я хотел бы видеть парня, который в 2017 году доказал, что мог бы выиграть гонку при удачной технике. Но сейчас наша команда думает только о своих пилотах».

Шмидт добавил, что помимо основных пилотов Патрисио О'Уорда и Оливера Эскью Arrow McLaren SP-Chevrolet пока не договаривалась о выступлении в Индианаполисе ни с одним из гонщиков.